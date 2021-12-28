В данном экспрессе будут рассмотрены поединки Кубка Турции и матч чемпионата Португалии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Маритиму» — «Визела»

Футбол. Чемпионат Португалии

На текущий момент «Маритиму» в турнирной таблице португальской Примейры находится на десятом месте, но зону вылета команда опережает всего лишь на три очка.

За 15 проведенных встреч коллектив добивался только трех побед, семь раз он уступал, а также в пяти случаях расходился миром. В предыдущем туре «Маритиму» на выезде потерпел сокрушительное поражение от «Бенфики» 1:7, а до этого у него была 3-матчевая беспроигрышная серия.

«Визела» в турнирной таблице португальского первенства разместилась на 14 позиции, отставая от предстоящего противника только на одно очко.

Коллектив в данном чемпионате всего дважды одерживал виктории, семь раз играл вничью и в пяти встречах проигрывал. В минувшем игровом дне он дома крупно уступил «Порту» 0:4, после чего успешно преодолел стадию 1/8 финала Кубка Португалии, переиграв на своем поле «Брагу» 1:0.

Оба коллектива в этом чемпионате высокой результативностью не отличаются, и в среднем забивают около одного мяча за игру. Так что от их очного сражения ждем низов.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.67.

«Хатайспор» — «Менеменспор»

Футбол. Кубок Турции

«Хатайспор» — это представитель элиты турецкого футбола. После первого круга Суперлиги коллектив делит четвертое место с «Фенербахче», набрав в 19 играх 38 очков.

В этом месяце он успели провести пять матчей в первенстве, где дважды победил и трижды уступал. Также в декабре он успел стартовать и в Кубке Турции, обыграв на предыдущей стадии перволиговый «Эюпспор» по пенальти.

«Менеменспор» — представитель первого турецкого дивизиона, где ведет борьбу за выживания, находясь на текущий момент в опасной близости от нее.

Коллектив успел в данном кубковом розыгрыше преодолел уже два этапа, оба раза выиграв в домашних поединках. К данной встрече же он подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой было четыре ничьи.

Коллектив из топ-5 элиты на своем поле наверняка еще в основное время одолеет претендента на вылет из второго дивизиона.

Ставка: победа «Хатайспор» в основное время за 1.46.

«Галатасарай» — «Денизлиспор»

Футбол. Кубок Турции

«Галатасарай» не лучшим образом проводит этот чемпионат Турции, где после первого круга занимает в турнирной таблице только десятое место, отставая от пятой строчки на пять баллов.

Накануне стамбульскому коллективу удалось дома одолеть «Антальяспор» 2:0, и тем самым он прервал свою серию из семи встреч без викторий. Что касается Кубка страны, то «львы» только с этого раунда начнут свою борьбу.

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«Денизлиспор» — представитель первого турецкого дивизиона, где идет в зоне вылета, отставая от безопасной строки на пять баллов.

В текущем же Кубке Турции коллектив преодолел два раунда, оба раза побеждая на своем поле. Вот уже пять матчей команда победить не может. В этот период она раз сыграла вничью и четырежды уступала.

«Галатасарай» определенно классом выше, и даже резервным составом должен дома легко одолеть аутсайдера первой лиги.

Ставка: победа «Галатасарая» с форой (-1,5) за 1.82.

Общий коэффициент — 4.43.