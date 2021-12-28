ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЗолотой Кондратюк, недосягаемая Валиева и скандал в танцах на льду «Манчестер Сити» укрепил лидерствоЛишь «Манчестер Сити» может остановить «Манчестер Сити» Анхель Ди МарияНеприступная АПЛ. 15 хороших игроков, которым не удалось проявить себя в Англии
  • 11:11
    • Капитан швейцарской «молодежки» пропустит матч с Россией из-за коронавируса
  • 03:10
    • Сборная России начала МЧМ-2022 с поражения от Швеции
  • 06:50
    • Рублев сдал положительный тест на коронавирус
  • 22:25
    • «Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
  • 20:06
    • «Тоттенхэм» в большинстве крупно обыграл «Кристал Пэлас»
  • 19:57
    • Два мяча Сака помогли «Арсеналу» разгромить «Норвич»
  • 19:51
    • «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Лестеру», Стерлинг оформил дубль
    Все новости спорта

    Кубковые победы турецкой элиты и низовая встреча в Португалии

    Экспресс дня 28 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 28 декабря
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Галатасарай»
    В данном экспрессе будут рассмотрены поединки Кубка Турции и матч чемпионата Португалии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Маритиму» — «Визела»

    Футбол. Чемпионат Португалии

    На текущий момент «Маритиму» в турнирной таблице португальской Примейры находится на десятом месте, но зону вылета команда опережает всего лишь на три очка.

    За 15 проведенных встреч коллектив добивался только трех побед, семь раз он уступал, а также в пяти случаях расходился миром. В предыдущем туре «Маритиму» на выезде потерпел сокрушительное поражение от «Бенфики» 1:7, а до этого у него была 3-матчевая беспроигрышная серия.

    «Визела» в турнирной таблице португальского первенства разместилась на 14 позиции, отставая от предстоящего противника только на одно очко.

    Коллектив в данном чемпионате всего дважды одерживал виктории, семь раз играл вничью и в пяти встречах проигрывал. В минувшем игровом дне он дома крупно уступил «Порту» 0:4, после чего успешно преодолел стадию 1/8 финала Кубка Португалии, переиграв на своем поле «Брагу» 1:0.

  • Лишь «Манчестер Сити» может остановить «Манчестер Сити»
  • Реакция прессы на матч «Манчестер Сити» — «Лестер»
  • Сегодня

    • Оба коллектива в этом чемпионате высокой результативностью не отличаются, и в среднем забивают около одного мяча за игру. Так что от их очного сражения ждем низов.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.67.

    «Хатайспор» — «Менеменспор»

    Футбол. Кубок Турции

    «Хатайспор» — это представитель элиты турецкого футбола. После первого круга Суперлиги коллектив делит четвертое место с «Фенербахче», набрав в 19 играх 38 очков.

    В этом месяце он успели провести пять матчей в первенстве, где дважды победил и трижды уступал. Также в декабре он успел стартовать и в Кубке Турции, обыграв на предыдущей стадии перволиговый «Эюпспор» по пенальти.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Менеменспор» — представитель первого турецкого дивизиона, где ведет борьбу за выживания, находясь на текущий момент в опасной близости от нее.

    Коллектив успел в данном кубковом розыгрыше преодолел уже два этапа, оба раза выиграв в домашних поединках. К данной встрече же он подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой было четыре ничьи.

    Коллектив из топ-5 элиты на своем поле наверняка еще в основное время одолеет претендента на вылет из второго дивизиона.

    Ставка: победа «Хатайспор» в основное время за 1.46.

    «Галатасарай» — «Денизлиспор»

    Футбол. Кубок Турции

    «Галатасарай» не лучшим образом проводит этот чемпионат Турции, где после первого круга занимает в турнирной таблице только десятое место, отставая от пятой строчки на пять баллов.

    Накануне стамбульскому коллективу удалось дома одолеть «Антальяспор» 2:0, и тем самым он прервал свою серию из семи встреч без викторий. Что касается Кубка страны, то «львы» только с этого раунда начнут свою борьбу.

    Все прогнозы на футбол

    «Денизлиспор» — представитель первого турецкого дивизиона, где идет в зоне вылета, отставая от безопасной строки на пять баллов.

    В текущем же Кубке Турции коллектив преодолел два раунда, оба раза побеждая на своем поле. Вот уже пять матчей команда победить не может. В этот период она раз сыграла вничью и четырежды уступала.

    «Галатасарай» определенно классом выше, и даже резервным составом должен дома легко одолеть аутсайдера первой лиги.

    Ставка: победа «Галатасарая» с форой (-1,5) за 1.82.

    Общий коэффициент — 4.43.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.70
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барыс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Дерби — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Коньяспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Ауд-Хеверле Левен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Мехелен — Серен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Австрия U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 28 декабря: прогноз, ставка (4.43), статистика, коэффициенты матча 28.12.2021. Экспресс. Кубковые победы турецкой элиты и низовая встреча в Португалии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры