В данном экспрессе от LiveSport.Ru будут поединки шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Шахтер» — «Шериф»

Футбол. Лига чемпионов

«Шахтер» провалился в нынешней Лиге чемпионов. За пять проведенных встреч «горняки» набрали всего одно очко и уже точно завершат турнир на последнем месте в группе и прекратят своей европуть в этом сезоне.

Своей единственный балл украинский клуб заработал в домашней игре с «Интером» 0:0, а своему предстоящему противнику уступил на выезде 0:2. Перед этим матчем «Шахтер» разгромил «Львов» 6:1 в рамках УПЛ.

«Шериф» — главное открытие этой Лиги чемпионов. Тираспольцы набрали шесть баллов и уже точно финишируют на третьей строке, которая дает билет в Лигу Европы.

Чемпион Молдавии в данном турнире стартовал с двух побед, одолев дома «горняков» 2:0 и в Мадриде «Реал» 2:1. После чего «Шериф» потерпел два поражение от миланцев, дважды уступив по 1:3 и дома был разгромлен «сливочными» — 0:3.

Ординар на этот поединок

«Шахтер» будет всеми силами стараться завершить турнир на мажорной ноте, выиграв хоть один поединок в текущем розыгрыше ЛЧ.

Ставка: победа «Шахтера» за 1.56.

«Аякс» — «Спортинг»

Футбол. Лига чемпионов

«Аякс» досрочно стал сильнейшей командой квартета С. В пяти встречах со «Спортингом» (5:1), «Бешикташем» (2:0, 2:1) и «Боруссией» Д (4:0, 3:1) амстердамцы взяли максимально возможные 15 пунктов с разницей мячей 16:3.

К данному матчу «божьи сыновья» подходят с 10-матчевой беспроигрышной серией, в которой восемь раз победили. Накануне в рамках чемпионата страны они разгромили «Виллем II» со счетом 5:0.

«Спортинг» также смог гарантировать себе выход в 1/8 финала турнира после того, как проиграл два стартовых матча. Коллектив из Лиссабона сначала уступил дома «Аяксу» (1:5), а потом в Дортмунде «Боруссии» (0:1).

Но две победы над «Бешикташем» (4:1 в гостях и 4:0 дома), а также домашний реванш против «Боруссии» (3:1) гарантировал представителю Португалии второе место в группе. Отметим, что «львы» выиграли свои последние 12 игр.

Ординар на этот поединок

К данной игре оба клуба подходят в отличной игровой форме, но амстердамцам должен помочь фактор своего поля добыть победу, показав тем самым 100%.

Ставка: победа «Аякса» за 1.53.

«Боруссия» Д — «Бешикташ»

Футбол. Лига чемпионов

«Боруссия» потеряла даже теоретические шансы на выход в плей-офф ЛЧ перед последним туром, имея в активе шесть очков и отставая на три балла от «Спортинга», при равенстве зачетных пунктов португальцы будут выше по очным встречам.

Все решилось в четвертом туре, когда «шмели» уступили в Лиссабоне прямому конкуренту со счетом 1:3. Накануне же они провели тяжелейший поединок в Бундеслиге, в котором дома уступили 2:3 «Баварии».

Ординар на этот поединок

«Бешикташ» полностью провалился в данном розыгрыше ЛЧ, проиграв все пять встреч и находятся на последнем месте в квартете, где точно и останется.

«Черные орлы» провалились не только в еврокубках, большой спад у стамбульского клуба и в турецком чемпионате, где он находится в середине турнирной таблицы.

Этот поединок не имеет никакого значения для обоих команд, поэтому на них не будет давить результат, что позволит сыграть открыто с множеством забитых мячей.

Ставка: ТБ 3,0 за 1.53.

Итоговый коэффициент — 3.65.