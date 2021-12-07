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    «Шахтер» и «Шериф» покажут результативный футбол?

    «Шахтер» — «Шериф». Прогноз (к. 1.74) и ставки на футбол, Лига чемпионов, 7 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» — «Шериф»
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    Михаил Мудрик
    7 декабря на стадионе «Олимпийский» в Киеве донецкий «Шахтер» сыграет с «Шерифом» в рамках 6 тура групповой стадии Лиги чемпионов. Начало матча в 23:00 мск. «Шахтер» — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 07 Декабря 2021 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 23:00 Шериф Шериф
  • Тирасполь
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    Коэффициенты на матч Шахтёр Д — Шериф

  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
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    «Шахтер»

    Для «горняков» все закончилось в прошлом туре, когда они проиграли миланскому «Интеру» со счетом 0:2. Это было третье поражение команды в серии и четвертое поражение в групповой стадии этого сезона.

    Ранее «Шахтер» дважды проиграл мадридскому «Реалу». Сначала «кроты» крупно уступили со счетом 0:5, а затем проиграли 1:2.

    На данный момент у команды Де Дзерби ни одной победы в группе. У них 11 пропущенных мячей и всего один забитый.

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    «Шахтер» не сможет задействовать таких игроков как Дентиньо, Жуниор Мораес и Лассина Траоре.

    «Шериф»

    Благодаря отличному заделу в первом круге «Шериф» сумел обеспечить себе место в Лиге Европы на весну. Сейчас у него 6 очков и при любом раскладе он остается на третьей строчке.

    К матчу с «Шахтером» гости подходят с тремя поражениями подряд. Они дважды с одинаковым результатом 1:3 проиграли «Интеру» и уступил «Реалу» 0:3.

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    • Отметим, что команда Юрия Вернидуба забивала в 4 из 5 матчей групповой стадии. Не будем забывать, что этот «Шериф» забил дважды «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» (2:1).

    С учетом квалификации «Шериф» проиграл только в одном из шести выездных матчей Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставка

    Команда из Донецка является фаворитом за 1.55. На победу «Шерифа» букмекеры дают 6.00. Котировка на ничью составляет 4.50.

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    Обеим командам нечего терять. Тем не менее это не означает, что нас не ждет интересный матч. «Шахтер» попытается громко хлопнуть дверью перед вылетом. У «Шерифа», а точнее у Вернидуба, особые счеты с «горняками».

    Несмотря на принципиальность матча, команды могут сыграть в более открытый футбол, не глядя на результат. Мы ставим на тотал больше 2.5 за 1.74.

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    «Шахтер» — «Шериф»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 07.12.2021. Прогнозы на футбол. «Шахтер» и «Шериф» покажут результативный футбол?
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