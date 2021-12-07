7 декабря на стадионе «Олимпийский» в Киеве донецкий «Шахтер» сыграет с «Шерифом» в рамках 6 тура групповой стадии Лиги чемпионов. Начало матча в 23:00 мск. «Шахтер» — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер»

Для «горняков» все закончилось в прошлом туре, когда они проиграли миланскому «Интеру» со счетом 0:2. Это было третье поражение команды в серии и четвертое поражение в групповой стадии этого сезона.

Ранее «Шахтер» дважды проиграл мадридскому «Реалу». Сначала «кроты» крупно уступили со счетом 0:5, а затем проиграли 1:2.

На данный момент у команды Де Дзерби ни одной победы в группе. У них 11 пропущенных мячей и всего один забитый.

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«Шахтер» не сможет задействовать таких игроков как Дентиньо, Жуниор Мораес и Лассина Траоре.

«Шериф»

Благодаря отличному заделу в первом круге «Шериф» сумел обеспечить себе место в Лиге Европы на весну. Сейчас у него 6 очков и при любом раскладе он остается на третьей строчке.

К матчу с «Шахтером» гости подходят с тремя поражениями подряд. Они дважды с одинаковым результатом 1:3 проиграли «Интеру» и уступил «Реалу» 0:3.

Отметим, что команда Юрия Вернидуба забивала в 4 из 5 матчей групповой стадии. Не будем забывать, что этот «Шериф» забил дважды «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» (2:1).

С учетом квалификации «Шериф» проиграл только в одном из шести выездных матчей Лиги чемпионов.

Прогноз и ставка

Команда из Донецка является фаворитом за 1.55. На победу «Шерифа» букмекеры дают 6.00. Котировка на ничью составляет 4.50.

Обеим командам нечего терять . Тем не менее это не означает, что нас не ждет интересный матч. «Шахтер» попытается громко хлопнуть дверью перед вылетом. У «Шерифа», а точнее у Вернидуба, особые счеты с «горняками».