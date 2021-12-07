Коэффициенты на матч Шахтёр Д — Шериф
«Шахтер»
Для «горняков» все закончилось в прошлом туре, когда они проиграли миланскому «Интеру» со счетом 0:2. Это было третье поражение команды в серии и четвертое поражение в групповой стадии этого сезона.
Ранее «Шахтер» дважды проиграл мадридскому «Реалу». Сначала «кроты» крупно уступили со счетом 0:5, а затем проиграли 1:2.
На данный момент у команды Де Дзерби ни одной победы в группе. У них 11 пропущенных мячей и всего один забитый.
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«Шахтер» не сможет задействовать таких игроков как Дентиньо, Жуниор Мораес и Лассина Траоре.
«Шериф»
Благодаря отличному заделу в первом круге «Шериф» сумел обеспечить себе место в Лиге Европы на весну. Сейчас у него 6 очков и при любом раскладе он остается на третьей строчке.
К матчу с «Шахтером» гости подходят с тремя поражениями подряд. Они дважды с одинаковым результатом 1:3 проиграли «Интеру» и уступил «Реалу» 0:3.
Отметим, что команда Юрия Вернидуба забивала в 4 из 5 матчей групповой стадии. Не будем забывать, что этот «Шериф» забил дважды «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» (2:1).
С учетом квалификации «Шериф» проиграл только в одном из шести выездных матчей Лиги чемпионов.
Прогноз и ставка
Команда из Донецка является фаворитом за 1.55. На победу «Шерифа» букмекеры дают 6.00. Котировка на ничью составляет 4.50.
Обеим
Несмотря на принципиальность матча, команды могут сыграть в более открытый футбол, не глядя на результат. Мы ставим на