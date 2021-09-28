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    Победа «Милана» и голы в Мадриде

    Экспресс дня 28 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 28 сентября
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    Рафаэль Леао
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Милан» — «Атлетико»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

    Матч, в котором вообще не надо бояться ставить на «Милан». Глядя на «Атлетико», очень сложно понять, во что пытается играть эта команда. Такой футбол приносит болельщикам только разочарование.

    На выходных «Атлетико» умудрился проиграть «Алавесу» (0:1), аутсайдеру испанской Ла Лиги. Диего Симеоне, похоже, забыл, что в его команде есть классные игроки, которым хочется не только защищаться, но еще и атаковать. Но аргентинец на даже малейшей свободы — толькот отбор, только прессинг.

    В общем, очень бодрый «Милан» вполне может нащелкать «Атлетико» на своем поле. Две недели назад «россонери» провели шикарный матч против «Ливерпуля». Несмотря на поражение, команда Стефано Пиоли все равно порадовала.

    Наш выбор — победа «Милана» над очень скучным и примитивным «Атлетико». Если «Алавес » смог, то почему «Милан» не сможет?

    Ставка: победа «Милана» за 3.10.

    «Шахтер» — «Интер»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

    «Шахтер» в первом туре сенсационно проиграл «Шерифу» (0:2). Тренер соперника красиво перехитрил своего итальянского коллегу из донецкого клуба. Роберто Де Дзерби серьезно просчитался, недооценив умение «Шерифа» играть на контратаках.

    После этого у «Шахтера» был хороший матч против киевского «Динамо» за Суперкубок Украины. «Горняки» выиграли 3:0, но это внутренние разборки, на которые вряд ли стоит обращать внимание в контексте Лиги чемпионов.

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    «Интер» же очень мощно начал сезон. И это несмотря на то, что в групповом этапе ЛЧ «нерадзурри» стартовали с поражения от «Реала» (0:1). Очень несправедливый результат. И по игре, и по количеству моментов «Интер» заслуживал большего.

    Обороне «Шахтера» будет очень сложно в предстоящем матче. «Интер» после смены главного тренера стал заметно разнообразнее действовать в атаке. Свои два-три мяча гости обязательно забьют.

    Ставка: тотал «Интера» больше 2,0 за 2.08.

    «Реал» Мадрид — «Шериф»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

    Этот матч как будто специально придумали для Карима Бензема, которого прямо сейчас можно смело назвать лучшим игроком мира.

    Несмотря на то, что француз не смог забить на выходных в домашнем матче против «Вильярреала» (0:0), в цего его результативность впечатляет. В текущем чемпионате Испании в активе Карима уже восемь голов и семь результативных передач.

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    В футболе уже давно не осталось легких соперников, но, похоже, что «Шерифу» надо готовиться к самому неприятному сценарию.

    Скорее всего, «Реал» выиграет с разницей в три-четыре мяча. Сейчас это вполне реально, под руководством Карло Анчелотти команда снова демонстрирует яркий футбол.

    Ставка: тотал «Реала» больше 2,5 за 1.58.

    Общий коэффициент — 10.18.

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    Экспресс дня 28 сентября: прогноз, ставка (10.18), статистика, коэффициенты матча 28.09.2021. Экспресс. Победа «Милана» и голы в Мадриде
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