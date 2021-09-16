В экспрессе на четверг рассмотрим две игры Лиги Европы и один матч Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Локомотив» — «Марсель»

Футбол. Лига Европы

«Локомотив» начал данный сезон с поражения, уступив в матче за Суперкубке России «Зениту» со счетом 0:3. После чего московская команда больше никому не проигрывала.

«Железнодорожники» в рамках РПЛ одержали четыре виктории и трижды расходились миром. С этими показателями они идут там третьими, отставая от лидера на два балла. В своем последнем проведенном матче коллектив в родных стенах обыграл «Крыльея Советов» 2:0.

«Марсель» на старте данного сезона также смотрится весьма неплохо. «Провансальцы» при подготовке к новому сезону провели семь спаррингов, в которых добились пяти побед и дважды сыграли вничью.

В чемпионате же страны команда также обходится пока без поражений, и находится в лидерской тройке. В трех встречах клуб выигрывал, и еще разошелся миром. Накануне «Марсель» на выезде обыграл «Монако» со счетом 2:0.

Ординар на этот матч здесь

По составу французы превосходят «железнодорожников», но фактор своего поля должен позволить «Локомотиву» хотя бы удержать фору +1.

Ставка: победа «Локомотива» с форой (+1) за 1.42.

«Байер» — «Ференцварош»

Футбол. Лига Европы

«Байер» в прошлом сезоне в чемпионате Германии стал только шестым. Данная позиция позволила клубу из Леверкузена сразу начать свое выступление с групповго этапа Лиги Европы.

На старте сезона «аптекари» добились крупной победы в Кубке страны в гостях над скромным «Локомотивом» из Лейпцига 3:0. А в четырех турах Бундеслиге они набрали семь очков, с которыми в турнирной таблице идут шестыми. На выходных коллектив дома уступил «Боруссии» из Дортмунда 3:4.

«Ференцварош» в данной еврокубковой компании стартовал с квалификации Лиги чемпионов, дойдя там до заключительной стадии отбора, в которой дважды проиграла швейцарскому «Янг Бойз».

В текущем же чемпионате Венгрии клуб из Будапешата пока занимает в турнирной таблице третье место, но по потерянным очкам он является лидером. К данной игре он подходит после минимальной виктории над «Гонведом» — 1:0.

Ординар на этот матч здесь

«Байер» — фаворит данной встречи, но «Ференцварош» в последнее время в еврокубках смотрится весьма неплохо. Так что в этой игре гости вполне способны удержать фору +2,5.

Ставка: победа «Ференцвароша» с форой (+2,5) за 1.50.

«Рома» — ЦСКА София

Футбол. Лига конференций

На старте этого сезона «Рома» под руководством Моуринью выиграла все свои пять проведенных официальных встреч. Так в Лиге конференций римляне дважды одолели турецкий «Трабзонспор» — 3:0 и 2:1.

А в чемпионате Италии столичный коллектив добился трех викторий в трех матчах, забив за это время девять мячей при двух пропущенных. Накануне же «Рома» обыграла дома 2:1 «Сассуоло».

Все прогнозы на футбол

ЦСКА до группового этапа данного турнира пришлось преодолеть четыре стадии квалификации, где на каждой из них болгары имели проблемы.

Перед самым основным этапом коллектив из Софии только по итогам овертайма смог сломить сопротивление чешской «Виктории» из Плзени. В первом матче «армейцы» уступили в гостях 0:2, но затем дома взяли реванш, победив 3:0.

На старте сезона «Рома» пребывает в превосходной форме и наверняка уверенно дома обыграет гостей из Болгарии.

Ставка: победа «Ромы» с форой (-1,5) за 1.72.

Общий коэффициент — 3.66.