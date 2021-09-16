«Байер»
«Байер» напрямую попал в групповой этап Лиги Европы благодаря тому, что завершил прошлый сезон в Бундеслиге на шестом месте.
«Фармацевты» бодро стартовали в новом чемпионате Германии, несмотря на то, что в прошлые выходные проиграли дортмундской «Боруссии». «Байер» трижды по ходу матча вел в счете, но в итоге уступил — 3:4.
Зато перед этим были разгромные победы над менхенгладбахской «Боруссией» и «Аугсбургом», а также гостевая ничья с «Унион Берлин».
В пяти матчах нового сезона (с учетом игры на Кубок Германии)
«Ференцварош»
Тем временем «Ференцварош» попал групповой этап Лиги Европы после поражения в заключительном раунде квалификации Лиги чемпионов.
Чемпион Венгрии проиграл по сумме двух матчей «Янг Бойз». Швейцарцы выиграли оба матча со счетом 3:2.
Перед этим «Ференцварош» неожиданно прошел пражскую «Славию». Ключевой стала домашняя победа со счетом 2:0. В гостях венгры уступили 0:1.
В прошлом сезоне «Ференцварош» играл в групповом этапе Лиги чемпионов.
Прогноз и ставка
На «Байер» в этом мачте можно поставить за 1.24, ничью букмекеры предлагают за 6.70, а победу «Ференцвароша» — за 14.50.
На самом деле, венгерский клуб не такой уж и безнадежный в данной ситуации. Гости вряд ли наберут очки, но забить они хотя бы один гол они способны.
Ставка — победа «Байера» + обе команды забьют за 3.10.