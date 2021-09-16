ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Зенит»Не дотерпели. «Зенит» мог увезти ничью из Лондона — если бы не Лукаку Роберт ЛевандовскиВ роли мальчиков для битья. «Барселона» слишком далека от уровня «Баварии» «Челси» ЛЧ. «Челси» обыграл «Зенит», «Бавария» разгромила «Барселону»
  • 23:50
    • Гол Лукаку принес «Челси» домашнюю победу над «Зенитом»
  • 23:59
    • «Лилль» в большинстве не справился с «Вольфсбургом» в Лиге чемпионов
  • 23:58
    • Ассист Миранчука помог «Аталанте» избежать поражения от «Вильярреала»
  • 23:53
    • «Ювентус» крупно обыграл «Мальмё» в Лиге чемпионов
  • 23:49
    • «Бавария» победила «Барселону» на «Камп Ноу»
  • 21:42
    • «Севилья» сыграла вничью с «Зальцбургом» в матче с четырьмя пенальти
  • 21:40
    • «Янг Бойз» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    «Байер» обыграет «Ференцварош» с крупным счетом?

    «Байер» — «Ференцварош». Прогноз (к. 3.10) и ставки на Лигу Европы 16 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Байер Прогнозы на Ференцварош Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Байер» — «Ференцварош»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Байер» в пяти матчах забил 15 мячей
    Леверкузенский «Байер» сыграет на своем поле с венгерским «Ференцварошем» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:45 мск. «Байер» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа G 16 Сентября 2021 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 19:45 Ференцварош Ференцварош
  • Будапешт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 11.50
  • Ставка!
    •

    «Байер»

    «Байер» напрямую попал в групповой этап Лиги Европы благодаря тому, что завершил прошлый сезон в Бундеслиге на шестом месте.

    «Фармацевты» бодро стартовали в новом чемпионате Германии, несмотря на то, что в прошлые выходные проиграли дортмундской «Боруссии». «Байер» трижды по ходу матча вел в счете, но в итоге уступил — 3:4.

    Зато перед этим были разгромные победы над менхенгладбахской «Боруссией» и «Аугсбургом», а также гостевая ничья с «Унион Берлин».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В пяти матчах нового сезона (с учетом игры на Кубок Германии) «Байер» забил 15 мячей.

    «Ференцварош»

    Тем временем «Ференцварош» попал групповой этап Лиги Европы после поражения в заключительном раунде квалификации Лиги чемпионов.

  • Трансферный дайджест. 7-13 сентября
  • Удержит ли «Лестер» бельгийского полузащитника, вернет ли «Барселона» хавбека «Лейпцига», переманит ли «МЮ» лидера «Вест Хэма» и другие трансферные новости последних дней
  • 13/09/2021

    • Чемпион Венгрии проиграл по сумме двух матчей «Янг Бойз». Швейцарцы выиграли оба матча со счетом 3:2.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Перед этим «Ференцварош» неожиданно прошел пражскую «Славию». Ключевой стала домашняя победа со счетом 2:0. В гостях венгры уступили 0:1.

    В прошлом сезоне «Ференцварош» играл в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставка

    На «Байер» в этом мачте можно поставить за 1.24, ничью букмекеры предлагают за 6.70, а победу «Ференцвароша» — за 14.50.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На самом деле, венгерский клуб не такой уж и безнадежный в данной ситуации. Гости вряд ли наберут очки, но забить они хотя бы один гол они способны.

    Ставка — победа «Байера» + обе команды забьют за 3.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.62
  • Прогноз на матч Амур — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Оренбург — Краснодар-2
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Спартак — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Спартак — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Томь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Факел — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Шериф — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бешикташ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Балтика — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.27
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Суонси — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сток Сити — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Байер» — «Ференцварош»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. «Байер» обыграет «Ференцварош» с крупным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры