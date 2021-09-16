Леверкузенский «Байер» сыграет на своем поле с венгерским «Ференцварошем» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:45 мск. «Байер» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Байер» напрямую попал в групповой этап Лиги Европы благодаря тому, что завершил прошлый сезон в Бундеслиге на шестом месте.

«Фармацевты» бодро стартовали в новом чемпионате Германии, несмотря на то, что в прошлые выходные проиграли дортмундской «Боруссии». «Байер» трижды по ходу матча вел в счете, но в итоге уступил — 3:4.

Зато перед этим были разгромные победы над менхенгладбахской «Боруссией» и «Аугсбургом», а также гостевая ничья с «Унион Берлин».

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В пяти матчах нового сезона (с учетом игры на Кубок Германии) «Байер» забил 15 мячей .

«Ференцварош»

Тем временем «Ференцварош» попал групповой этап Лиги Европы после поражения в заключительном раунде квалификации Лиги чемпионов.

Чемпион Венгрии проиграл по сумме двух матчей «Янг Бойз». Швейцарцы выиграли оба матча со счетом 3:2.

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Перед этим «Ференцварош» неожиданно прошел пражскую «Славию». Ключевой стала домашняя победа со счетом 2:0. В гостях венгры уступили 0:1.

В прошлом сезоне «Ференцварош» играл в групповом этапе Лиги чемпионов.

Прогноз и ставка

На «Байер» в этом мачте можно поставить за 1.24, ничью букмекеры предлагают за 6.70, а победу «Ференцвароша» — за 14.50.

На самом деле, венгерский клуб не такой уж и безнадежный в данной ситуации. Гости вряд ли наберут очки, но забить они хотя бы один гол они способны.

Ставка — победа «Байера» + обе команды забьют за 3.10.