В этом экспрессе рассмотрим поединки чемпионатов Норвегии и Ирландии, которые не ушли на перерыв из-за Евро.

«Лиллестрем» — «Русенборг»

Футбол. Чемпионат Норвегии

«Лиллестрем» на текущий момент в турнирной таблице с девятью очками занимает девятое место, но по потерянным баллам он идет в первой пятерке первенства.

В текущем чемпионате команда потерпела три поражения и три раза одерживала виктории. В двух предыдущих турах коллектив поочередно одолел в родных стенах «Хеугесунн» и на выезде «Тромсе» (оба раза по 2:1).

«Русенборг» в турнирной таблице чемпионата Норвегии идет четвертым, уступая дуэту лидеров уже шесть очков. Коллектив за всю турнирную дистанцию забил 20 мячей и при этом пропустив 14.

У команды из Тронхейма на счету четыре победных поединка, три поражения и две ничьи. В двух прошлых турах «Русенборг» поочередно уступил в гостях «Стремгодсету» 1:2 и дома«Сарпсборгу» 0:1.

«Русенборг» после двух проигрышей будет настроен прервать эту серию, и должен добиться положительного исхода. Ставим в этой игре с Х на гостей.

Ставка: Х2 за 1.33.

«Сарпсборг» — «Викинг»

Футбол. Чемпионат Норвегии

«Сарпсборг» на текущий момент набрал девять баллов, с которыми занимает в турнирной таблице восьмую строчку, но опасную зону опережает только на три пункта.

Коллектив в текущем первенстве по два раза выигрывал и уступал, а также трижды расходился миром. В двух предыдущих матча он сначала крупно проиграл «Молде» 1:4, а затем переиграл «Русенборга» 1:0, оба раза сыграв в гостях.

«Викинг» занимает в турнирной таблице чемпионата Норвегии шестое место, имея на своем счету 12 очков, что на три меньше, чем у третьей строчки.

Коллектив в текущем первенстве по четыре раза побеждал и терпел поражения. В прошлом туре он в гостях крупно уступил «Саннефьорду» 0:3, а встречей ранее дома разгромил «Волеренгу» 4:1.

Данные соперники между собой в последнее время играли результативно, и сейчас должны забить хотя бы пару голов.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.37.

«Дандолк» — «Дерри Сити»

Футбол. Чемпионат Ирландии

Прошлогодний чемпион Ирландии в текущем сезоне разочаровывает своих поклонников, находясь аж на седьмом месте среди 10 участников, но зону вылета опережает значительно.

Все прогнозы на футбол

«Дандолк» за последние пять игр смог добыть только две победе, а также дважды проиграл и раз сыграл в ничью . В минувшей встрече первенства он переиграл в гостях крепкую «Дроэду» со счетом 1:0.

В 17 проведенных турах «Дерри Сити» разжился всего 22 баллами, с которым идет на шестой позиции в турнирной таблице, уступая пять пунктов еврокубковой строке.

Вот уже восемь игровых дней коллектив не знает горечи поражений. Правда, за это время он пять раз сыграл вничью и добился трех викторий. В своей последней проведенной встрече он расписал домашнюю мировую со «Слайго Роверс» 1:1.

Похоже на то, что чемпион немного ожил и вполне может добыть вторую викторию подряд, тем самым прервав удачную серию оппонента.

Ставка: победа «Дандолка» за 1.81.

Общий коэффициент — 3.29.