«Лиллестрем» — «Русенборг»
Футбол. Чемпионат Норвегии
«Лиллестрем» на текущий момент в турнирной таблице с девятью очками занимает девятое место, но по потерянным баллам он идет в первой пятерке первенства.
В текущем чемпионате команда потерпела три поражения и три раза одерживала виктории. В двух предыдущих турах коллектив поочередно одолел в родных стенах «Хеугесунн» и на выезде «Тромсе» (оба раза по 2:1).
«Русенборг» в турнирной таблице чемпионата Норвегии идет четвертым, уступая дуэту лидеров уже шесть очков. Коллектив за всю турнирную дистанцию забил 20 мячей и при этом пропустив 14.
У команды из Тронхейма на счету четыре победных поединка, три поражения и две ничьи. В двух прошлых турах «Русенборг» поочередно уступил в гостях «Стремгодсету» 1:2 и дома«Сарпсборгу» 0:1.
«Русенборг» после двух проигрышей будет настроен прервать эту серию, и должен добиться положительного исхода. Ставим в этой игре с Х на гостей.
Ставка: Х2 за 1.33.
«Сарпсборг» — «Викинг»
Футбол. Чемпионат Норвегии
«Сарпсборг» на текущий момент набрал девять баллов, с которыми занимает в турнирной таблице восьмую строчку, но опасную зону опережает только на три пункта.
Коллектив в текущем первенстве по два раза выигрывал и уступал, а также трижды расходился миром. В двух предыдущих матча он сначала крупно проиграл «Молде» 1:4, а затем переиграл «Русенборга» 1:0, оба раза сыграв в гостях.
«Викинг» занимает в турнирной таблице чемпионата Норвегии шестое место, имея на своем счету 12 очков, что на три меньше, чем у третьей строчки.
Коллектив в текущем первенстве по четыре раза побеждал и терпел поражения. В прошлом туре он в гостях крупно уступил «Саннефьорду» 0:3, а встречей ранее дома разгромил «Волеренгу» 4:1.
Данные соперники между собой в последнее время играли результативно, и сейчас должны забить хотя бы пару голов.
Ставка: ТБ 2,0 за 1.37.
«Дандолк» — «Дерри Сити»
Футбол. Чемпионат Ирландии
Прошлогодний чемпион Ирландии в текущем сезоне разочаровывает своих поклонников, находясь аж на седьмом месте среди 10 участников, но зону вылета опережает значительно.
«Дандолк» за последние пять игр смог добыть только две победе, а также дважды проиграл и раз сыграл в ничью . В минувшей встрече первенства он переиграл в гостях крепкую «Дроэду» со счетом 1:0.
В 17 проведенных турах «Дерри Сити» разжился всего 22 баллами, с которым идет на шестой позиции в турнирной таблице, уступая пять пунктов еврокубковой строке.
Вот уже восемь игровых дней коллектив не знает горечи поражений. Правда, за это время он пять раз сыграл вничью и добился трех викторий. В своей последней проведенной встрече он расписал домашнюю мировую со «Слайго Роверс» 1:1.
Похоже на то, что чемпион немного ожил и вполне может добыть вторую викторию подряд, тем самым прервав удачную серию оппонента.
Ставка: победа «Дандолка» за 1.81.
Общий коэффициент — 3.29.