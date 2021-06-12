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    Результативная игра в Исландии и день фаворитов в Норвегии

    Экспресс дня 12 июня. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 12 июня
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    «Мольде» встретится с одним из неудачников первых туров чемпионата Норвегии
    В субботнем экспрессе рассмотрим одну игру из чемпионата Исландии и два матча элитного дивизиона Норвегии.

    «Брейдаблик» — «Филкир»

    Футбол. Чемпионат Исландии

    Если посмотреть на недавние результаты этих команд, в предстоящем матче, скорее всего, будет результативно.

    «Брейдаблик» выиграл два предыдущих матча с общим счетм 7:2. Кроме того, было поражение со счетом 0:3 и еще одна победа с разницей в четыре мяча, а также ничья 3:3.

    В новом сезоне чемпионата Исландии лишь в одном матче с участием «Брейдаблика» было забито меньше трех мячей.

    Почти та же история у «Филкира». У гостей, как правило, тоже не бывает скучных матчей, и пропускают они при этом регулярно.

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    Так что от этой игры можно смело ждать не менее трех забитых мячей.

    Ставка: тотал матча больше 3,0 за 1.63.

    «Кристиансунн» — «Одд»

    Футбол. Чемпионат Норвегии

    «Кристиансунн» начал новый чемпионат с двух поражений, но после этого выиграл четыре матча кряду и поднялся в турнирной таблице сращу на третье место. Отставание от лидеров совсем незначительное.

    В прошлом туре «Кристиансунн» выиграл на своем поле у «Лиллестрема», а перед этим была гостевая победа нал «Сарпсборгом» — тоже 1:0.

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    Также важно отметить, что в четырех предыдущих матчах «Кристиансунн» пропустил лишь один мяч.

    «Одд» провел пока лишь четыре игры. После трех матчей без побед гости обыграли дома действующего чемпиона «Боде-Глимт».

    В общем, «Одд» непростой соперник, но учитывая надежность обороны соперника, можно предположить, что три очка отправятся в копилку «Кристиансунна».

    Ставка: победа «Кристиансунна» за 2.13.

    «Саннефьорд» — «Мольде»

    Футбол. Чемпионат Норвегии

    «Саннефьорд» провалил старт сезона. После четырех сыгранных матчей хозяева находятся на 14-й строчке.

    Футболисты «Саннефьорда» смогли набрать очки только в гостей игре против «Тромсе». В остальных встречах были поражения.

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    «Мольде» провел уже шесть матчей, и только в одном потерпел поражение. В пяти остальных играх команда насобирала 11 очков, благодаря чему занимае сейчас четвертое место.

    Скорее всего, «Мольде» выиграет в ближайшем матче с разницей в один-два мяча.

    Ставка: победа «Мольде» за 1.57.

    Общий коэффициент — 5.45.

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