В большом экспрессе на этот раз рассмотрим матчи с участием «Челси», «Ювентуса», дортмундской «Боруссии» и не только.

«Боруссия» Дортмунд — «Байер»

Футбол. Чемпионат Германии. 34-й тур

«Боруссия» все-таки спасла сезон. Более того, сейчас даже можно сказать, что эта была вполне успешная кампания.

Все изменилось буквально за считанные дни. На прошлой неделе Дортмунд сначала выиграл Кубок Германии, а потом обеспечил себе участие в следующем розыгрыше Лиге чемпионов.

В финале Кубка Германии «Боруссия» разнесла «Лейпциг» — 4:1. В принципе, с таким составом команда должна была регулярно побеждать и в большинстве предыдущих матчей. Но механизм заработал на полную мощность только под конец сезона.

В общем, «Боруссия» наконец-то может сыграть в свое удовольствие. То же самое можно сказать и про «Байер», который в любом случае останется на шестом месте. Зрителей, скорее всего, ждет результативная игра.

Ставка: тотал матча больше 3,0 за 1.48.

«Эйбар» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании. 38-й тур

Возможно, этот матч станет последним для Лионеля Месси в «Барселоне». После очередного провала каталонского клуба в СМИ снова активно заговорили о возможном переходе аргентинца в «Пари Сен-Жермен».

Но даже если так, очень сомнительно, что у «Барсы» будет какой-то особенный настрой.

Недавний матч против «Сельты» показал, что команда сдалась. Этот сезон больше не вызывает у нее никаких эмоций. Все думают о чем угодно, но только не о футболе.

«Эйбар» уже потерял шансы на сохранение места в элитном дивизионе, но вряд ли он откажется от возможности эффектно хлопнуть дверью.

Вряд ли хозяева выиграют, но забить они вполне могут. Оборона «Барселоны» в последнее время неоднократно близка к тому, чтобы ее начали сравнивать с проходным двором.

Ставка: обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.63.

«Арсенал» — «Брайтон»

Футбол. Чемпионат Англии. 38-й тур

«Арсенал» в оставшихся матчах сезона делает все возможное, чтобы хоть как-то защитить свою репутацию. В еврокубки «канониры» не попали (да, даже в Лигу конференций), в финал Лиги Европы не вышли — и это почти катастрофа.

Но что радует, команда Микеля Артеты не бросила играть. В пяти предыдущих матчах у «Арсенала» четыре победы, в том числе над «Челси», и ничья. Солидно, но суетиться «Арсенал» начал слишком поздно.

Тем временем «Брайтон» в прошлом матче обыграл «Манчестер Сити» — яркая победа со счетом 3:2. Понятно, что команда Грэма Поттера воспользовалась настроем соперника, который сейчас думает, прежде всего, о финале Лиги чемпионов. Но все равно для «Брайтона» это почти подвиг.

«Арсенал», скорее всего, снова выиграет, но «Брайтон» хотя бы одним голом обязательно ответит.

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.86.

«Болонья» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. 38-й тур

Судьба «Ювентуса» в руках «Аталанты». «Старая синьора» финиширует в топ-4 при условии победы над «Болоньей» и потери очков «Милана» в игре с «Аталантой».

«Юве», который среди недели обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии, как-нибудь справится с «Болоньей». А вот найдется ли мотивация у клуба из Бергамо — вот тут не очень понятно.

Но в любом случае, «Ювентусу» надо выиграть свой матч, а дальше как получится. «Болонья», если судить по недавним матчам, не должна сильно упираться.

Отдельная мотивация здесь у Криштиану Роналду, который может достигнуть отметки в 30 голов за сезон в Серии А. Сейчас в активе португальца 29 мячей.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1,5) за 1.77.

«Анже» — «Лилль»

Футбол. Чемпионат Франции. 38-й тур

Во Франции, как и в Испании, судьба чемпионского титула тоже решится в последнем туре. «Лилль» после ничьей с «Сент-Этьеном» подпустил к себе «Пари Сен-Жермен» на расстояние одного очка.

Теперь у «Лилля» есть только один ваиант — надо побеждать «Анже».

Понятно, что хозяева будут упираться, им тоже хочется напомнить о себе. Хотя по-хорошему, «Анже» уже давно плавает в середине таблицы и на результаты почти не обращает внимание.

Все прогнозы на Лигу 1

В общем, «Лиллю» надо максимально настроиться и сделать все, чтобы «ПСЖ» так и остался на втором месте. Этого ждут все, кроме Парижа.

Кстати, «Анже» шесть раз проиграл в девяти предыдущих матчах.

Ставка: победа «Лилля» за 1.40.

«Астон Вилла» — «Челси»

Футбол. Чемпионат Англии. 38-й тур

В АПЛ в эти выходные все будут наблюдать за тем, кому же достанется последняя путевка в Лигу чемпионов.

Есть сразу три претендента — это «Челси», «Ливерпуль» и «Лестер», чья судьба будет зависеть в том числе и от результатов конкурентов.

Но если мы говорим о «Челси», то команда Томаса Тухеля прекрасно знает, что ничья в предстоящей игре с «Астон Виллой» может оставить ее за пределами топ-5.

Но мы думаем, что «Челси» со своей задачей справится.

Ставка: победа «Челси» с форой (-1,0) за 1.81.

Общий коэффициент — 19.02.