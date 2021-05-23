«Боруссия» Дортмунд — «Байер»
Футбол. Чемпионат Германии. 34-й тур
«Боруссия» все-таки спасла сезон. Более того, сейчас даже можно сказать, что эта была вполне успешная кампания.
Все изменилось буквально за считанные дни. На прошлой неделе Дортмунд сначала выиграл Кубок Германии, а потом обеспечил себе участие в следующем розыгрыше Лиге чемпионов.
В финале Кубка Германии «Боруссия» разнесла «Лейпциг» — 4:1. В принципе, с таким составом команда должна была регулярно побеждать и в большинстве предыдущих матчей. Но механизм заработал на полную мощность только под конец сезона.
В общем, «Боруссия» наконец-то может сыграть в свое удовольствие. То же самое можно сказать и про «Байер», который в любом случае останется на шестом месте. Зрителей, скорее всего, ждет результативная игра.
Ставка: тотал матча больше 3,0 за 1.48.
«Эйбар» — «Барселона»
Футбол. Чемпионат Испании. 38-й тур
Возможно, этот матч станет последним для Лионеля Месси в «Барселоне». После очередного провала каталонского клуба в СМИ снова активно заговорили о возможном переходе аргентинца в «Пари Сен-Жермен».
Но даже если так, очень сомнительно, что у «Барсы» будет какой-то особенный настрой.
Недавний матч против «Сельты» показал, что команда сдалась. Этот сезон больше не вызывает у нее никаких эмоций. Все думают о чем угодно, но только не о футболе.
«Эйбар» уже потерял шансы на сохранение места в элитном дивизионе, но вряд ли он откажется от возможности эффектно хлопнуть дверью.
Вряд ли хозяева выиграют, но забить они вполне могут. Оборона «Барселоны» в последнее время неоднократно близка к тому, чтобы ее начали сравнивать с проходным двором.
Ставка: обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.63.
«Арсенал» — «Брайтон»
Футбол. Чемпионат Англии. 38-й тур
«Арсенал» в оставшихся матчах сезона делает все возможное, чтобы хоть как-то защитить свою репутацию. В еврокубки «канониры» не попали (да, даже в Лигу конференций), в финал Лиги Европы не вышли — и это почти катастрофа.
Но что радует, команда Микеля Артеты не бросила играть. В пяти предыдущих матчах у «Арсенала» четыре победы, в том числе над «Челси», и ничья. Солидно, но суетиться «Арсенал» начал слишком поздно.
Тем временем «Брайтон» в прошлом матче обыграл «Манчестер Сити» — яркая победа со счетом 3:2. Понятно, что команда Грэма Поттера воспользовалась настроем соперника, который сейчас думает, прежде всего, о финале Лиги чемпионов. Но все равно для «Брайтона» это почти подвиг.
«Арсенал», скорее всего, снова выиграет, но «Брайтон» хотя бы одним голом обязательно ответит.
Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.86.
«Болонья» — «Ювентус»
Футбол. Чемпионат Италии. 38-й тур
Судьба «Ювентуса» в руках «Аталанты». «Старая синьора» финиширует в топ-4 при условии победы над «Болоньей» и потери очков «Милана» в игре с «Аталантой».
«Юве», который среди недели обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии, как-нибудь справится с «Болоньей». А вот найдется ли мотивация у клуба из Бергамо — вот тут не очень понятно.
Но в любом случае, «Ювентусу» надо выиграть свой матч, а дальше как получится. «Болонья», если судить по недавним матчам, не должна сильно упираться.
Отдельная мотивация здесь у Криштиану Роналду, который может достигнуть отметки в 30 голов за сезон в Серии А. Сейчас в активе португальца 29 мячей.
Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1,5) за 1.77.
«Анже» — «Лилль»
Футбол. Чемпионат Франции. 38-й тур
Во Франции, как и в Испании, судьба чемпионского титула тоже решится в последнем туре. «Лилль» после ничьей с «Сент-Этьеном» подпустил к себе «Пари Сен-Жермен» на расстояние одного очка.
Теперь у «Лилля» есть только один ваиант — надо побеждать «Анже».
Понятно, что хозяева будут упираться, им тоже хочется напомнить о себе. Хотя по-хорошему, «Анже» уже давно плавает в середине таблицы и на результаты почти не обращает внимание.
В общем, «Лиллю» надо максимально настроиться и сделать все, чтобы «ПСЖ» так и остался на втором месте. Этого ждут все, кроме Парижа.
Кстати, «Анже» шесть раз проиграл в девяти предыдущих матчах.
Ставка: победа «Лилля» за 1.40.
«Астон Вилла» — «Челси»
Футбол. Чемпионат Англии. 38-й тур
В АПЛ в эти выходные все будут наблюдать за тем, кому же достанется последняя путевка в Лигу чемпионов.
Есть сразу три претендента — это «Челси», «Ливерпуль» и «Лестер», чья судьба будет зависеть в том числе и от результатов конкурентов.
Но если мы говорим о «Челси», то команда Томаса Тухеля прекрасно знает, что ничья в предстоящей игре с «Астон Виллой» может оставить ее за пределами топ-5.
Но мы думаем, что «Челси» со своей задачей справится.
Ставка: победа «Челси» с форой (-1,0) за 1.81.
Общий коэффициент — 19.02.