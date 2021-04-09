В пятничном экспрессе рассмотрим предстоящие события в АПЛ, Бундеслиге и чемпионате Франции.

«Фулхэм» — «Вулверхэмптон»

Футбол. Чемпионат Англии. 31-й тур

Ранее уже неоднократно можно было услышать, что «Фулхэм» по игре не заслуживает вылета из АПЛ, но пока что именно к этому все и идет. В пяти предыдущих турах лондонская команда потерпела четыре поражения.

При этом удивительно, что единственную победу на этом отрезке «Фулхэм» одержал в матче с «Ливерпулем».

Не впечатляет и домашняя статистика «Фулхэма» — шесть поражений в восьми последних матчах. Тот случай, когда есть игра, но нет результата.

У «Вулверхэмптона» в последнее время тоже проблемы с результатом, но гости хотя бы находятся в середине турнирной таблицы и могут не переживать за свое будущее. Этот момент и станет ключевым в предстоящем матче, проще будет тому, кого не будет трясти от страха снова потерять очки.

Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет за 1.62.

«Арминия» — «Фрайбург»

Футбол. Чемпионат Германии. 28-й тур

Аналогичный матч пройдет в пятницу и в Бундеслиге. Середняк едет в гости к команде, которая борется за выживание. И надо сказать, что в случае с «Арминией» еще не все потеряно.

В пяти предыдущих матчах команда из Билефельда набрала пять очков. Не так уж и плохо, если учитывать ее возможности. Но тут надо отметить, что в середине марта «Арминия» выиграла в гостях у «Байера», а потом провела достойный матч с «Лейпцигом».

И «Арминия» стала заметно лучше играть в защите, сейчас она пропускает не так много, как в начале года.

«Фрайбург» свою главную задачу решил, это заметно даже по результатам в последних матчах. Гости трижды проиграли в четырех последних матчах. Скорее всего, хозяева воспользуются настроем соперника.

Ставка: победа «Арминии» с форой (0) за 2.38.

«Мец» — «Лилль»

Футбол. Чемпионат Франции. 32-й тур

Пока «Пари Сен-Жермен» покоряет Европу, «Лилль» на всех порах несется навстречу чемпионскому титулу в Лиге 1. В прошлом туре команда Кристофа Гальтье одержала, возможно, ключевую победу, выиграв в гостях у «ПСЖ», который, по всей видимости, решил поберечь силы на встречу с «Баварией» (как оказалось, не зря).

Теперь «Лилль» единолично возглавляет таблицу Лиги 1. И будет очень странно, если после триумфального визита в Париж «доги» потеряют очки в игре против «Меца».

Хозяева здорово проводят сезон, но мотивация «Лилля» должна выйти на первый план. В противном случае, конкуренты не простят «Лиллю» таких ошибок.

Будет логично, если «Лилль» после победы над «ПСЖ» обыграет и «Мец».

Ставка: победа «Лилля» за 1.81.

Общий коэффициент — 6.94.