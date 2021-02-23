Традиционный экспресс от LiveSport.ru из трех матчей. На этот раз рассмотрим два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов и одну игру из АПЛ.

«Атлетико» — «Челси»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Атлетико» на групповой стадии ЛЧ особо не впечатлил, выиграв две игры при трех мировых и крупно проиграв на выезде 0:4 «Баварии». С такими показателями мадридский коллектив стал вторым в своем квартете.

Непосредственной перед этой игрой «матрасники» на своем поле уступили «Леванте» со счетом 0:2, что стало лишь вторым фиаско в текущем первенстве. Эта неудача не сказалась на лидерстве «Атлетико» в Примере, но «Реал» уже отстает на три балла, правда, сыграв на матч больше.

«Челси» стал победителем своего квартета в Лиге чемпионов. Лондонская команда прошла этот раунд без поражений, выиграв четыре встречи при двух мировых результатах.

После смены наставники «синие» демонстрируют хорошие результаты, выиграв четыре игры из последних шести проведенных, а также два раза сыграв вничью. Накануне они в гостях поделили очки с «Саутгемптоном» (1:1) и находятся на пятом месте в АПЛ, отставая от топ-4 на два балла.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Ожидаем, что команды проведут этот матч, который пройдет на нейтральном поле, аккуратно, поэтому ждать головой феерии точно не приходится.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.55.

«Лацио» — «Бавария»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Лацио» прошел групповой этап Лиги чемпионов без поражений, но смог занять только второе место в своем квартете. Правда, из шести проведенных встреч римляне четыре из них завершили миром, а две другие встречи выиграли на своем поле.

В текущем чемпионате Италии «орлы» ведут борьбу за попадание в топ-4, деля в данный момент четвертую строку с «Аталантой». Из последних восьми проведенных встреч первенства они выиграв семь, и проиграв только на выезде «Интеру» (1:3). Перед данной игрой «Лацио» дома обыграл 1:0 «Сампдорию».

«Бавария», являющаяся действующим победителем ЛЧ, групповой этап текущего розыгрыша также прошла без поражений, выиграв пять раз при одной ничьей, и без проблем финишировала на первой строчке.

Мюнхенский коллектив неудачно провел свои два последних матча, в которых дома сыграл вничью с аутсайдером «Арминией» (3:3) и проиграл накануне в гостях «Айнтрахту» (1:2). Пока их лидирующие позиции в Бундеслиге оказались непоколебимы, но ближайший преследователь приблизился на расстояние двух баллов.

Хотя «Бавария» в последнее время немного сдала, но регулярно забивает, впрочем, как и пропускает. Поэтому от данной игры также ждем мячи в обе стороны.

Ставка: обе забьют: да за 1.52.

«Лидс» — «Саутгемптон»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

«Лидс» на данный момент в турнирной таблице АПЛ разместился на 12 позиции, значительно оторвавшись от зоны вылета. Отметим, что коллектив демонстрирует открытый футбол, много забивая и пропуская.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

За последние четыре игры первенства «павлины» раз победили и трижды уступили, два из фиаско пришлись на предыдущие туры, где они поочередно в гостях были повержены «Арсеналом» (2:4) и «Вулверхэмптоном» (0:1).

«Саутгемптон» в турнирной таблице Премьер-лиги находится на 13 позиции, отставая от предстоящего противника всего на два балла. Стоит отметить, что коллектив выиграл только один матч из 12 последних проведенных в рамках первенства.

В своей последней игре чемпионата «святым» удалось в родных стенах разойтись миром с «Челси» (1:1), тем самым они прервали свою серию из шести поражений подряд, среди которых было фиаско 0:9 от «МЮ».

«Лидс» после двух поражений подряд будет стараться заработать очки в этой игре, поэтому поставим на хозяев с Х.

Ставка: 1Х за 1.36.

Общий коэффициент — 3.20.