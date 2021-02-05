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    Экспресс дня 5 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Экспресс дня 5 февраля: прогноз и ставка
    Александр Кокорин
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи из чемпионатов Германии, Италии и Испании.

    «Фиорентина» — «Интер»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

    «Фиорентина» перед стартом данного тура занимает в турнирной таблице Серии А только 11 позицию, имея в своем активе 22 очка, и уже значительно отстает от еврокубковой зоны.

    В своем последнем сыгранном матче «фиалки» в гостях разошлись миром с «Торино» (0:0), а туром ранее они в родных стенах одолели «Кротоне» (2:1). Стоит отметить, что флорентийцы дома на проигрывают с ноября. Напомним, что Александр Кокорин получил разрешение на работу в Италии и может выйти на поле в этом матче.

    «Интер» с 44 набранными очками в турнирной таблице Серии А располагается на второй строчке, уступая лидирующему «Милану» всего два балла. В текущем первенстве «нерадзурри» уступили лишь дважды.

    В четырех же предыдущих турах первенства они дважды выиграли «всухую» в родных стенах, а также две гостевые встречи завершил вничью. В своем последнем проведенном поединке чемпионата «Интер» дома разгромил «Беневенто» (4:0), а накануне проиграл в родных стенах «Юве» (1:2) в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

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    • Так как «фиалки» довольно-таки неплохо играют на своей территории, то в данной игре поставим на хозяев с форой.

    Ставка: победа «Фиорентины» с форой +2 за 1.29.

    «Герта» — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 20-й тур

    «Герте» в текущем сезоне предстоит вести борьбу за выживание. Сейчас команда из Берлина с 17 очками занимает в турнирной таблице Бундеслиги всего 15 место, опережая зону переходных матчей только по дополнитедьным показателям.

    На данный момент у «Старой Дамы» 5-матчевая безвыигрышная серия, в которой она четырежды уступала, а еще разошлась миром в гостях с «Кельном» (0:0). В прошлом туре «Герта» на выезде уступила «Айнтрахту» со счетом 1:3.

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    «Бавария» лидирует в текущем чемпионате Германии, опережая ближайшего противника уже на семь очков. Мюнхенцы в этом первенстве уступили лишь дважды, еще три матча завершили вничью и в 14 победили.

    Немецкий гранд вышел победителем из своих последних четырех встреч первенства, пропустив в них только два гола при 11 забитых. Так в прошлом туре он в родных стенах разгромил «Хоффенхайм» со счетом 4:1.

    Мюнхенцы не должны иметь проблем с одним из аутсайдеров, даже на его поле. Думаем, что гости выиграю минимум с разницей в один мяч.

    Ставка: победа «Баварии» с форой -1 за 1.40.

    «Алавес» — «Вальядолид»

    Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 22-й тур

    «Алавес» ведет борьбу за выживание. Сейчас «славные» с 19 очками в турнирной таблице Примеры располагается на 18 строчке, но 17 безопасной позиции уступают лишь по дополнительным показателям.

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    Коллектив из Витории вот уже шесть туров не может выиграть, два поединка завершив миром и четыре проиграв. В своей последней проведенной встрече «Алавес» сыграл вничью на выезде с «Хетафе» — 0:0.

    Перед стартом данного тура «Вальядолид» в турнирной таблице Примеры находится на 16 место, обходя предстоящего соперника на один балл.

    У «фиолетово-белых» на данный момент 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой было по две ничьи и два фиаско. Так неделю назад они дома проиграли «Уэске» со счетом 1:3.

    Хотя оба коллектива и не отличаются высокой результативностью, однако от их очного противостояния ждем пару забитых мячей.

    Ставка: ТБ 1,5 за 1.48.

    Общий коэффициент — 2.67.

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