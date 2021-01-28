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    Удачный выезд «Ливерпуля» в Лондон и неуступчивая «Специя»

    Экспресс дня 28 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Традиционный экспресс от LiveSport.ru из трех матчей, в которых рассмотрим игры чемпионатов Англии и Нидерландов, а также поединок Кубка Италии.

    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

    «Тоттенхэм» в данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги располагается на шестой позиции, имея на своем счету 33 очка после 18 проведенных матчей, отставая от топ-4 на два балла.

    В прошлом туре первенства «шпоры» обыграли на выезде «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:1. Однако победа над аутсайдером стала для подопечных Моуринью лишь второй за семь последних поединков в АПЛ. Накануне же они успешно преодолели стадию 1/16 финала Кубка Англии, разгромив в гостях «Уикомб» (4:1).

    «Ливерпуль» слабо провел матчи первого месяца 2021 года, и в турнирной таблице опустился с 34 очками на пятую позицию, уже уступая лидеру семь баллов.

    «Красные» не могут победить в рамках АПЛ уже пять матчей подряд, в которых трижды расходились миром и два раза уступали, при этом в четырех последних даже не забивая. Так в последнем туре чемпионата они родных стенах потерпели поражение от «Бернли» (0:1), а накануне мерсисайдцы вылетели из Кубка страны, проиграв на выезде «Манчестеру Юнайтед» (2:3).

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    • «Ливерпуль» проиграл «Тоттенхэму» лишь один из 18 поединков в последнее время, выиграв в 13 из них. Скорее всего, и сейчас «красные» как минимум не уступят.

    Ставка: Х2 за 1.39.

    «Наполи» — «Специя»

    Футбол. Кубок Италии. 1/4 финала

    «Наполи» проиграл свои две последние проведенные игры. Так накануне в гостях коллектив уступил «Вероне» (1:3) в рамках Серии А, а ранее в Суперкубке Италии потерпел фиаско от «Ювентуса» (0:2).

    Команда из Неаполя на текущий момент занимает в турнирной таблице шестое место, отставая от лидера на девять очков. В предыдущем раунде Кубка Италии неаполитанцы дома не без труда справились с «Эмполи» (3:2).

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    «Специя» преодолела три стадии в текущем кубковом турнире. Сперва она прошла «Читаделлу» из Серии Б, а затем поочередно выбила элитные клубы «Болонью» и «Рому».

    Как раз с римлянами «орлята» и провели свои две последние встречи, выиграв одну в Кубке, но проиграв в чемпионате в драматическом матче (3:4). В турнирной таблице Серии А «Специя» находится на 15 строке, имея запас перед зоной вылета в четыре очка.

    «Специя» в последнее время, если и проигрывает, то с разницей не более, чем в один мяч. Так что в этой игре ставим на гостей с форой +2,5.

    Ставка: победа «Специи» с форой (+2,5) за 1.36.

    «Аякс» — «Виллем II»

    Футбол. Чемпионат Нидерландов. Эредивизиа. 19-й тур

    «Аякс» в настоящее время после 18 проведенных матчей возглавляет турнирную таблицу Эредивизии, имея на своем счету 44 очка и опережает идущий вторым ПСВ на один балл при игре в запасе.

    В последних шести встречах чемпионата амстердамская команда выиграла пять матчей при одной ничьей. В своей последней сыгранной встрече «божьи сыновья» не без проблем обыграли в Ситтарде «Фортуну» — 2:1.

    «Виллем» является аутсайдером Эредивизи. Сейчас коллектив из Тилбурга с 10 очками идет на предпоследнем месте в турнирной таблице. Отставание от безопасной зоны составляет четыре балла.

    На данный момент у «трехцветных» 10-матчевая безвыигрышная серия во всех турнирах, в которой восемь встреч были проиграны.

    Наверняка «Аякс» уверенно обыграет аутсайдера на своем поле. Ставим на хозяев с форой -2.

    Ставка: победа «Аякса» с форой (-2) за 1.44.

    Общий коэффициент — 2.72.

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