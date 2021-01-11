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    Все новости спорта

    Разборки аутсайдеров Примеры и победа «Селтика»

    Экспресс дня 11 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 11 января
    «Селтик»
    На этот раз в очередном экспрессе рассмотрим матчи из чемпионатов Испании и Шотландии.

    «Эльче» — «Хетафе»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примеры. 18-й тур

    «Эльче» на данный момент находится в зоне вылета, на 18 месте. Однако по потерянным очкам коллектив является середняком испанского первенства.

    Отметим, что команда не выиграла ни одного из последних десяти матчей Примеры, сыграв в этот период шесть раз вничью при четырех фиаско. В то же время, «Эльче» одержал две победы в Кубке Испании.

    Накануне «Хетафе» проиграл Кордобе со счетом 0:1 в рамках Кубка Испании. Это фиаско стало для «городских» третьим подряд. Также по 0:1 они еще уступили «Атлетико» и «Вальядолиду» в Примере.

    В турнирной таблице чемпионата Испании «Хетафе» расположился на 16 позиции, однако зона вылета находится на расстоянии всего двух пунктов.

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    • Оба коллектива в последнее время отмечаются невысокой результативности, так что ждем от данной встречи низового исхода.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.40.

    «Уэска» — «Бетис»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примеры. 18-й тур

    «Уэска» — главный аутсайдер чемпионата Испании. Она занимает последнее место в турнирной таблице, набрав всего 12 очков. За весь чемпионат команде удалось выиграть всего один раз.

    В своей последней проведенной игре первенства коллектив проиграл дома «Барселоне» со счетом 0:1. После чего «Уэска» вылетела еще из Кубка страны. На данный момент у команды серия из трех поражений подряд.

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    В активе «Бетиса» после 17 сыгранных туров 20 очков и он расположился в середине турнирной таблице, однако зона вылета находится на расстоянии четырех баллов.

    В прошлые выходные «зелено-белые» принимал у себя дома «Севилью» и сыграл вничью 1:1. А в середине недели продвинулись по сетке Кубка Испании, одолев на выезде команду третьей лиги со счетом 3:1.

    «Бетис» выиграл половину из шести предыдущих матчей против «Уэски», проиграв всего один раз. Наверняка и на этот раз севильцы не уступят.

    Ставка: Х2 за 1.48.

    «Селтик» — «Хиберниан»

    Футбол. Чемпионат Шотландии. ШПЛ. 23-й тур

    С 43 набранными очкам «Селтик» идет на второй строке в турнирной таблице шотландского первенства, сильно отставая от первого «Рейнджерса».

    В минувшем туре чемпионата «кельты» в дерби уступили «Джерс» со счетом 0:1. Перед этим «зелено-белые» выиграли шесть игр подряд, где три из них были в рамках ШПЛ, в которых они даже не пропускали.

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    «Хиберниан» с 36 очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая от своего предстоящего противника на семь очков, но провели на три встречи больше.

    Стоит отметить, что коллектив из Эдинбурга проиграл свои три последние встречи чемпионата Шотландии, в которых даже не смог забить ни одного гола в ворота соперников.

    Скорее всего, у хозяев не будет проблем с завоеванием трех очков, учитывая нынешнее состояние «Хибз».

    Ставка: победа «Селтика» за 1.34.

    Общий коэффициент — 2.77.

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