Экспресс дня 11 января. Прогнозы и ставки на футбол

На этот раз в очередном экспрессе рассмотрим матчи из чемпионатов Испании и Шотландии.

«Эльче» — «Хетафе»

Футбол. Чемпионат Испании. Примеры. 18-й тур

«Эльче» на данный момент находится в зоне вылета, на 18 месте. Однако по потерянным очкам коллектив является середняком испанского первенства.

Отметим, что команда не выиграла ни одного из последних десяти матчей Примеры, сыграв в этот период шесть раз вничью при четырех фиаско. В то же время, «Эльче» одержал две победы в Кубке Испании.

Накануне «Хетафе» проиграл Кордобе со счетом 0:1 в рамках Кубка Испании. Это фиаско стало для «городских» третьим подряд. Также по 0:1 они еще уступили «Атлетико» и «Вальядолиду» в Примере.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Хетафе» расположился на 16 позиции, однако зона вылета находится на расстоянии всего двух пунктов.

Оба коллектива в последнее время отмечаются невысокой результативности, так что ждем от данной встречи низового исхода.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.40.

«Уэска» — «Бетис»

Футбол. Чемпионат Испании. Примеры. 18-й тур

«Уэска» — главный аутсайдер чемпионата Испании. Она занимает последнее место в турнирной таблице, набрав всего 12 очков. За весь чемпионат команде удалось выиграть всего один раз.

В своей последней проведенной игре первенства коллектив проиграл дома «Барселоне» со счетом 0:1. После чего «Уэска» вылетела еще из Кубка страны. На данный момент у команды серия из трех поражений подряд.

В активе «Бетиса» после 17 сыгранных туров 20 очков и он расположился в середине турнирной таблице, однако зона вылета находится на расстоянии четырех баллов.

В прошлые выходные «зелено-белые» принимал у себя дома «Севилью» и сыграл вничью 1:1. А в середине недели продвинулись по сетке Кубка Испании, одолев на выезде команду третьей лиги со счетом 3:1.

«Бетис» выиграл половину из шести предыдущих матчей против «Уэски», проиграв всего один раз. Наверняка и на этот раз севильцы не уступят.

Ставка: Х2 за 1.48.

«Селтик» — «Хиберниан»

Футбол. Чемпионат Шотландии. ШПЛ. 23-й тур

С 43 набранными очкам «Селтик» идет на второй строке в турнирной таблице шотландского первенства, сильно отставая от первого «Рейнджерса».

В минувшем туре чемпионата «кельты» в дерби уступили «Джерс» со счетом 0:1. Перед этим «зелено-белые» выиграли шесть игр подряд, где три из них были в рамках ШПЛ, в которых они даже не пропускали.

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«Хиберниан» с 36 очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая от своего предстоящего противника на семь очков, но провели на три встречи больше.

Стоит отметить, что коллектив из Эдинбурга проиграл свои три последние встречи чемпионата Шотландии, в которых даже не смог забить ни одного гола в ворота соперников.

Скорее всего, у хозяев не будет проблем с завоеванием трех очков, учитывая нынешнее состояние «Хибз».

Ставка: победа «Селтика» за 1.34.

Общий коэффициент — 2.77.