Экспресс дня 1 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

Экспресс на воскресенье, в котором мы рассмотрим по одному матчу из чемпионатов Италии, Германии и Англии.

«Наполи» — «Сассуоло»

Футбол. Чемпионат Италии. 6-й тур

В Неаполе встретятся команды, которые на данный момент делят второе место в таблице Серии А. «Наполи» и «Сассуоло» набрали по 11 очков в первых пяти турах.

Однако тут стоит заметить, что «Наполи» засчитали техническое поражение за неявку на матч с «Ювентусом». Не будем вдаваться в подробности этой странной истории, но совершенно ясно, что команда Дженнаро Гаттузо сейчас могла стоять выше «Сассуоло».

Кроме того, «Сассуоло» и «Наполи» входят в тройку самых результативных команд итальянского чемпионата. «Сассуоло» и вовсе возглавляет этот список, забив в пяти матчах 16 (!) мячей. У «Наполи» пока что на два гола меньше.

Атака «Сассуоло» действительно впечатляет. В двух предыдущих матчах команда Роберто Де Дзерби совершила невероятные камбэки против «Болоньи» и «Торино».

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В общем, матч, скорее всего, получится результативным. Во всяком случае, «Сассуоло» все делает для того, чтобы каждая его игра превращалась в шоу.

Ставка: тотал матча больше 3,5 за 2.02.

«Тоттенхэм» — «Брайтон»

Футбол. Чемпионат Англии. 7-й тур

«Тоттенхэм» в четверг провалил гостевой матч Лиги Европы против «Антверпена» (0:1). И это был наверное первый случай в сезоне, когда команда Жозе Моуринью вообще ничего не показала в атаке, хотя сразу после перерыва на поле появились и Харри Кейн, и Сон Хын Мин.

И как это часто бывает, подобные неудачи положительно сказываются на действиях команды в следующем матче. А в АПЛ «Тоттенхэм» может рассчитывать не только на попадание в топе-4, но и на чемпионский титул.

Поэтому можно ни разу не сомневаться, что настрой против «Брайтона» у «Тоттенхэма» будет совершенно не тот, что в Бельгии несколько дней назад.

«Брайтон» в прошлом туре провел посредственный матч с «Вест Бромвичем». Команда Грэма Поттера не проиграла, но футбол в ее исполнении совершенно не впечатлил. Во втором тайме «Вест Бромвич» мог легко вырвать победу.

«Тоттенхэм» выиграет предстоящий матч. Возможно, с крупным счетом.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.66.

«Фрайбург» — «Байер»

Футбол. Чемпионат Германии. 6-й тур

Свой матч в Лиге Европы проиграл на этой неделе и «Байер». И это, по всей видимости, тенденция — клубам, которые претендуют на что-то серьезное в своих чемпионатах, не очень хочется тратить силы на Лигу Европы.

Во всяком случае, в Бундеслиге «Байер» играет совершенно иначе, совсем не так, как в недавнем гостевом матче с пражской «Славией».

В чемпионате «Байер» после пяти туров находится на пятом месте. И что интересно, пока что «фармацевты» ни разу не проигрывали: после трех ничьих леверкузенский клуб одержал победы над «Майнцем» и «Аугсбургом».

Кроме того, в пяти матчах Бундеслиги «Байер» пропустил лишь три мяча. И этот факт наверняка напрягает «Фрайбург», чья безвыигрышная серия в прошлом туре достигла четырех матчей.

И все-таки на исход лучше не ставить, «Фрайбург» довольно упертая команда, произойти может все что угодно. Но голы точно будут.

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.72.

Общий коэффициент — 5.81. 0