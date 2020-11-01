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    Шоу в Неаполе и настоящий «Тоттенхэм»

    Экспресс дня 1 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 1 ноября
    «Наполи» и «Сассуоло» входят в тройку самых результативных команд Серии А
    Экспресс на воскресенье, в котором мы рассмотрим по одному матчу из чемпионатов Италии, Германии и Англии.

    «Наполи» — «Сассуоло»

    Футбол. Чемпионат Италии. 6-й тур

    В Неаполе встретятся команды, которые на данный момент делят второе место в таблице Серии А. «Наполи» и «Сассуоло» набрали по 11 очков в первых пяти турах.

    Однако тут стоит заметить, что «Наполи» засчитали техническое поражение за неявку на матч с «Ювентусом». Не будем вдаваться в подробности этой странной истории, но совершенно ясно, что команда Дженнаро Гаттузо сейчас могла стоять выше «Сассуоло».

    Кроме того, «Сассуоло» и «Наполи» входят в тройку самых результативных команд итальянского чемпионата. «Сассуоло» и вовсе возглавляет этот список, забив в пяти матчах 16 (!) мячей. У «Наполи» пока что на два гола меньше.

    Атака «Сассуоло» действительно впечатляет. В двух предыдущих матчах команда Роберто Де Дзерби совершила невероятные камбэки против «Болоньи» и «Торино».

    Все прогнозы на Серию А

    В общем, матч, скорее всего, получится результативным. Во всяком случае, «Сассуоло» все делает для того, чтобы каждая его игра превращалась в шоу.

    Ставка: тотал матча больше 3,5 за 2.02.

    «Тоттенхэм» — «Брайтон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 7-й тур

    «Тоттенхэм» в четверг провалил гостевой матч Лиги Европы против «Антверпена» (0:1). И это был наверное первый случай в сезоне, когда команда Жозе Моуринью вообще ничего не показала в атаке, хотя сразу после перерыва на поле появились и Харри Кейн, и Сон Хын Мин.

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    И как это часто бывает, подобные неудачи положительно сказываются на действиях команды в следующем матче. А в АПЛ «Тоттенхэм» может рассчитывать не только на попадание в топе-4, но и на чемпионский титул.

    Поэтому можно ни разу не сомневаться, что настрой против «Брайтона» у «Тоттенхэма» будет совершенно не тот, что в Бельгии несколько дней назад.

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    • «Брайтон» в прошлом туре провел посредственный матч с «Вест Бромвичем». Команда Грэма Поттера не проиграла, но футбол в ее исполнении совершенно не впечатлил. Во втором тайме «Вест Бромвич» мог легко вырвать победу.

    «Тоттенхэм» выиграет предстоящий матч. Возможно, с крупным счетом.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.66.

    «Фрайбург» — «Байер»

    Футбол. Чемпионат Германии. 6-й тур

    Свой матч в Лиге Европы проиграл на этой неделе и «Байер». И это, по всей видимости, тенденция — клубам, которые претендуют на что-то серьезное в своих чемпионатах, не очень хочется тратить силы на Лигу Европы.

    Во всяком случае, в Бундеслиге «Байер» играет совершенно иначе, совсем не так, как в недавнем гостевом матче с пражской «Славией».

    В чемпионате «Байер» после пяти туров находится на пятом месте. И что интересно, пока что «фармацевты» ни разу не проигрывали: после трех ничьих леверкузенский клуб одержал победы над «Майнцем» и «Аугсбургом».

    Кроме того, в пяти матчах Бундеслиги «Байер» пропустил лишь три мяча. И этот факт наверняка напрягает «Фрайбург», чья безвыигрышная серия в прошлом туре достигла четырех матчей.

    И все-таки на исход лучше не ставить, «Фрайбург» довольно упертая команда, произойти может все что угодно. Но голы точно будут.

    Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.72.

    Общий коэффициент — 5.81. 0

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    Экспресс дня 1 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02
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