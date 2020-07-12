Экспресс дня 12 июля. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 12 июля, в Европе пройдут очередные футбольные матчи национальных чемпионатов. В воскресенье, 12 июля, в Европе пройдут очередные футбольные матчи национальных чемпионатов.

«Наполи» — «Милан»

Футбол. Чемпионат Италии. 32-й тур

Если еще в прошлом сезоне фаворитом этой пары безоговорочно был бы «Наполи», то теперь не все так однозначно.

Почему? Во-первых, «Наполи» резко сдал позиции, занимая в турнирной таблице лишь шестое место, не дающее право выступить в Лиге чемпионов. Во-вторых, «россонери» стали сильнее, чем год назад.

Несмотря на слухи об уходе Стефано Пиоли в конце сезона, миланцы не опускают рук и радуют своих болельщиков неплохими результатами.

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Только в последних июльских матчах «Милан» разгромил «Лацио» (3:0) и сломил сопротивление самого «Ювентуса» (4:2). Подопечные Пиоли сейчас в хорошей форме, поэтому на «Сан-Паоло» должны набирать очки.

Ставка: «Милан» не проиграет за 1.76.

«Борнмут» — «Лестер»

Футбол. Чемпионат Англии. 35-й тур

«Борнмут» и «Лестер» находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы, а это значит, что даже в последних турах им нужны очки.

«Вишни» расположились на 18-й строчке, из-за чего рискуют вылететь в Чемпионшип. Нужно брать как можно больше баллов в предстоящих встречах и, возможно, в какой-то мере идти на риск.

У «лис» задача та же, с той лишь разницей, что команда хочет защитить свое четвертое место и завоевать путевку в Лигу чемпионов, куда столь же сильно хочет попасть «Манчестер Юнайтед», отстающий всего на одно очко.

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Да, у «Лестера» не всегда получается выполнить план на игру, но при условии, что соперник не будет все время отсиживаться в обороне, полагаем, что нас ждет не менее двух голов.

Ставка: тотал голов больше 2 за 1.45.

«Севилья» — «Мальорка»

Футбол. Чемпионат Испании. 36-й тур

За попадание в Лигу чемпионов также борется «Севилья», занимающая четвертое место в турнирной таблице Примеры.

Андалузская команда на шесть очков оторвалась от «Вильярреала», но расслабляться пока не стоит. Чтобы приблизиться к цели, было бы хорошо обыграть «Мальорку».

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«Островитяне» не лишены мотивации, ведь находятся в зоне вылета, но, учитывая победную серию «Севильи» из трех матчей, нам кажется, что у гостей будет мало шансов на позитивный исход.

Полагаем, что «Севилья» выиграет уверенно и снимет практически все вопросы с финишем в топ-4.

Ставка: победа «Севильи» с форой -1 за 1.65.

Общий коэффициент — 4.21. 0