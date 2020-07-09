Экспресс дня 9 июля. Прогнозы и ставки на футбол

В четверг, 9 июля, в чемпионатах Англии, Италии и России пройдет ряд матчей очередных игровых дней. В четверг, 9 июля, в чемпионатах Англии, Италии и России пройдет ряд матчей очередных игровых дней.

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. 34-й тур

«Астон Вилла» в турнирной таблице Премьер-лиги находится в зоне вылета, на 18 месте. От безопасной 17 строки бирмингемцев отделят четыре очка.

Последний раз «Виллианы» в чемпионате выигрывали еще в конце января, после чего дважды разошлись миром и потерпев семь поражений. Последние две игры первенства команда проиграла, поочередно уступив в родных стенах «Вулверхэмптону» (0:1) и на выезде «Ливерпулю» (0:2).

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ идет на пятой строке. От зоны Лиги чемпионов манкунианцы отстают на четыре очка, имея при этом игру в запасе.

«Красные дьяволы» в чемпионате вот уже девять туров не уступают, шесть раз выиграв и три поединка закончив вничью. После рестарта они сперва в гостях поделили очки с «Тоттенхэмом» (1:1), после чего трижды добились крупных побед. В прошлом поединке «МЮ» в родных стенах разгромил «Борнмут» (5:2).

Набравший превосходную форму «МЮ» обязан брать три очка в игре с аутсайдером и вплотную приблизиться к топ-4.

Ставка: победа «МЮ» за 1.35.

«Верона» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. 31-й тур

«Верона» с 42 набранными очками расположилась на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. От путевки в ЛЕ коллектив отделяет шесть баллов.

После рестарта команда дважды победила при двух поражениях и одном мировом исходе. В своем последнем сыгранном поединке она на выезде была бита аутсайдером «Брешией» (0:2).

У «Интера» на счету находится 64 зачетных пункта, с которыми миланцы расположились на третьем месте, отставая от второй строки на четыре балла при игре в запасе.

Пост-карантинные матчи принесли «черно-синим» три виктории, одну ничью и одно поражение, состоявшееся в минувшем туре дома от «Болоньи» — 1:2.

«Верона» в этом сезоне зарекомендовала себя боеспособной командой. Вполне можно ожидать непроигрыша хозяев в этом матче, но все же поставим на веронцев с форой.

Ставка: победа «Вероны» с форой (+1,5) за 1.42.

«Урал» — «Динамо»

Футбол. Чемпионат России. 27-й тур

«Урал» расположился в середине турнирной таблице РПЛ, на девятом месте. Но зону вылета коллектив опережает всего лишь на пять пунктов.

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«Шмели» не знают горечи поражений в трех последних турах, одержав за этот период две победы и раз сыграв вничью. В минувшем туре они на выезде поделили очки с «Уфой» (1:1).

У «Динамо» на счету находится такое же количество зачетных пунктов, однако московский коллектив имеет одну игру в запасе.

После карантина «бело-голубые» еще не побеждали, дважды сыграв ничьи при одном поражении, которое пришлось на минувший тур дома от тульского «Арсенала» (0:1).

От поединка соседей по турнирке вполне можно ожидать результативной игры. Думаем, что коллективы в данном поединке забьют пару голов.

Ставка: ТБ 1,5 за 1.35.

Итоговый коэффициент — 2.58. 0