ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюЮбилей Моуринью, драка и автогол. «Шпоры» возродили еврокубковые амбиции Луис СуаресПримера. «Барселона» в дерби с «Эспаньолом», «Реал» принимает «Алавес» Садио МанеАПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Лестером», «Ман Сити» играет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» в гостях у «Брайтона»
  • 14:54
    • Фернандо Алонсо вернулся в «Рено»
  • 13:43
    • Защитник «Тоттенхэма» дисквалифицирован на четыре матча
  • 12:17
    • Правило пяти замен будет действовать и в сезоне-2020/21
  • 11:45
    • Медведев: Кокорин сможет сыграть против «Зенита», Мостовой — нет
  • 11:27
    • «Локомотив» подпишет аргентинского вратаря
  • 09:09
    • ЦСКА готовит «Сан-Лоренсо» новое предложение по Гайчу
  • 07:49
    • Источник: Кокорину и Мостовому разрешили сыграть против «Зенита»
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» вплотную подойдет к топ-4?

    Экспресс дня 9 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 9 июля
    Мэйсон Гринвуд
    В четверг, 9 июля, в чемпионатах Англии, Италии и России пройдет ряд матчей очередных игровых дней. В четверг, 9 июля, в чемпионатах Англии, Италии и России пройдет ряд матчей очередных игровых дней.

    «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии. 34-й тур

    «Астон Вилла» в турнирной таблице Премьер-лиги находится в зоне вылета, на 18 месте. От безопасной 17 строки бирмингемцев отделят четыре очка.

    Последний раз «Виллианы» в чемпионате выигрывали еще в конце января, после чего дважды разошлись миром и потерпев семь поражений. Последние две игры первенства команда проиграла, поочередно уступив в родных стенах «Вулверхэмптону» (0:1) и на выезде «Ливерпулю» (0:2).

    «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ идет на пятой строке. От зоны Лиги чемпионов манкунианцы отстают на четыре очка, имея при этом игру в запасе.

    «Красные дьяволы» в чемпионате вот уже девять туров не уступают, шесть раз выиграв и три поединка закончив вничью. После рестарта они сперва в гостях поделили очки с «Тоттенхэмом» (1:1), после чего трижды добились крупных побед. В прошлом поединке «МЮ» в родных стенах разгромил «Борнмут» (5:2).

  • Трансферный дайджест. 30 июня — 6 июля
  • Перебертся ли экс-форвард «Ювентуса» в РПЛ, покинет ли «Реал» полузащитник, перейдет ли игрок «Баварии» в клуб АПЛ и другие трансферные новости последних дней
  • 06/07/2020

    • Набравший превосходную форму «МЮ» обязан брать три очка в игре с аутсайдером и вплотную приблизиться к топ-4.

    Ставка: победа «МЮ» за 1.35.

    «Верона» — «Интер»

    Футбол. Чемпионат Италии. 31-й тур

    «Верона» с 42 набранными очками расположилась на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. От путевки в ЛЕ коллектив отделяет шесть баллов.

    После рестарта команда дважды победила при двух поражениях и одном мировом исходе. В своем последнем сыгранном поединке она на выезде была бита аутсайдером «Брешией» (0:2).

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    У «Интера» на счету находится 64 зачетных пункта, с которыми миланцы расположились на третьем месте, отставая от второй строки на четыре балла при игре в запасе.

    Пост-карантинные матчи принесли «черно-синим» три виктории, одну ничью и одно поражение, состоявшееся в минувшем туре дома от «Болоньи» — 1:2.

    «Верона» в этом сезоне зарекомендовала себя боеспособной командой. Вполне можно ожидать непроигрыша хозяев в этом матче, но все же поставим на веронцев с форой.

    Ставка: победа «Вероны» с форой (+1,5) за 1.42.

    «Урал» — «Динамо»

    Футбол. Чемпионат России. 27-й тур

    «Урал» расположился в середине турнирной таблице РПЛ, на девятом месте. Но зону вылета коллектив опережает всего лишь на пять пунктов.

    Все прогнозы на футбол

    «Шмели» не знают горечи поражений в трех последних турах, одержав за этот период две победы и раз сыграв вничью. В минувшем туре они на выезде поделили очки с «Уфой» (1:1).

    У «Динамо» на счету находится такое же количество зачетных пунктов, однако московский коллектив имеет одну игру в запасе.

    После карантина «бело-голубые» еще не побеждали, дважды сыграв ничьи при одном поражении, которое пришлось на минувший тур дома от тульского «Арсенала» (0:1).

    От поединка соседей по турнирке вполне можно ожидать результативной игры. Думаем, что коллективы в данном поединке забьют пару голов.

    Ставка: ТБ 1,5 за 1.35.

    Итоговый коэффициент — 2.58. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.50
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Зенит — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ТБ Тверойри — ИФ Фуглафьердур
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Б-71 Сандур — Б-36 Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ростов — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Дженоа — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Б-68 Тофтир — Викингур
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч КИ Клаксвик — ХБ Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч ЭБ/Стреймур — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Игорь Черевченко
  • Увольнение по собственному нежеланию. Черевченко зашел в тупик в «Арсенале»
    • 19:09 02/07/2020     Без Фирмино «Ливерпуль» действовал неубедительно в атаке
  • «Ливерпуль» должен беспокоить нынешний резерв команды
    • 03:43 06/07/2020     «Зенит»
  • Чемпионская стабильность. Победа «Зенита» в Краснодаре сняла все вопросы
    • 02:28 06/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Экспресс дня 9 июля. Прогнозы и ставки на футбол. В четверг, 9 июля, в чемпионатах Англии, Италии и России пройдет ряд матчей очередных игровых дней. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.58
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры