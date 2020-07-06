ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роналду и Дибала снова принесли победу «Юве»Роналду и Дибала наладили голливудскую химию «Спартак» — «Тамбов»Не в VAR дело. «Спартак» — середняк, который умудрился проиграть аутсайдеру ЦСКАЧалова прорвало в Грозном. ЦСКА уничтожил «Ахмат» и вернулся в борьбу за Лигу чемпионов
  • 13:22
    • Спортдиректор «Оренбурга»: Вылетаем на игру с «Рубином», все хорошо
  • 16:04
    • «Шеффилд» вырвал ничью в матче с «Бернли»
  • 07:00
    • «Краснодар» нацелился на форварда олимпийской сборной Аргентины
  • 22:56
    • «Бавария» завоевала Кубок Германии
  • 22:32
    • «Локо» и «Сочи» голов не забили, Миранчук не реализовал пенальти
  • 22:18
    • ЦСКА в гостях разгромил «Ахмат»
  • 00:46
    • Гол Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Лацио» в Риме
    Все новости спорта

    «Севилья» останется в топ-4?

    Экспресс дня 6 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 6 июля
    Футболисты «Севильи»
    В понедельник, 6 июля, в английском и испанском первенствах пройдут заключительные поединки 33 и 34 туров соответственно. В понедельник, 6 июля, в английском и испанском первенствах пройдут заключительные поединки 33 и 34 туров соответственно.

    «Севилья» — «Эйбар»

    Футбол. Чемпионат Испании. 34-й тур

    «Севилья» за пять туров до окончания чемпионата Испании идет на четвертом месте в турнирной таблице, опережая всего лишь на три очка пятую позицию.

    В минувшем туре первенства «нервионцы» на выезде разгромили аутсайдера «Леганес» со счетом 3:0. Этой викторией они прервали свою серию из четырех ничейных результатов.

    «Эйбар» находится на 17 позиции в турнирной таблице Примеры. Опасную зону команда опережает на шесть баллов и наверняка сохранит прописку в элите.

    В своей последней проведенной игре «оружейники» уступили на своей арене «Осасуне» (0:2), а перед этим они выиграли две встречи подряд.

  • Сыт по горло. Почему капитану «Барселоны» надоел нынешний клуб
  • Вновь появилась информация о возможном уходе Лионеля Месси
  • Вчера

    • «Севилья» не должна потерять очки дома игре с аутсайдером. Ставим на викторию хозяев.

    Ставка: победа «Севильи» за 1.46.

    «Леванте» — «Реал Сосьедад»

    Футбол. Чемпионат Испании. 34-й тур

    «Леванте» с 42 набранными очками плотно засел в середине турнирной таблицы Примеры. Команде уже решила свои задачи на сезон.

    В прошлом игровом дне «лягушки» на выезде сыграли вничью 0:0 с «Вальядолидом», а перед этим дома одолели «Бетис» со счетом 4:2.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    «Реал Сосьедад» еще не теряет надежд пробиться по итогам сезона в Лигу чемпионов. На данный момент баски идут седьмыми, проигрывая топ-4 уже семь пунктов.

    «Бело-голубые» в своем последнем проведенном поединке в родных стенах одолели последний «Эспаньол» (2:1), прервав т.с. свою 4-матчевую проигрышную серию.

    В последнее время очные поединки этих коллективов проходят с обоюдно забитыми голами. Наверняка и эта встреча завершится с обменными результативными ударами.

    Ставка: обе забьют — да за 1.69.

    «Тоттенхэм» — «Эвертон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 33-й тур

    «Тоттенхэм» еще может по итогам сезона пробиться в еврокубки. Сейчас «шпоры» находятся на девятой позиции, отставая от шестой позиции на семь баллов при игре в запасе.

    Лондонцы после рестарта сыграли три поединка, где добились одной победы при одной ничьей и одном поражении. В минувшем туре они на выезде потерпели фиаско от «Шеффилд Юнайтед» (1:3).

    Все прогнозы на футбол

    «Эвертон» с 44 набранными пунктами идет на 11 позиции в турнирной таблице АПЛ, проигрывая своему предстоящему противнику всего лишь один пункт.

    После возобновления сезона «ириски» не знают горечи поражений, выиграв две встречи при одном ничейном результате. В последнем туре первенства они в родных стенах одолели «Лестер» (2:1).

    На своей арене «шпоры» наверняка не уступят ливерпульскому коллективу. Предлагаем в этой игре поставить на 1Х.

    Ставка: 1Х за 1.33.

    Итоговый коэффициент — 3.28. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    5.00
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Уфа — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эспаньол — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Кальяри — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Осасуна — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Галатасарай — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.28
  • Экспресс дня 5 июля
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Игорь Черевченко
  • Увольнение по собственному нежеланию. Черевченко зашел в тупик в «Арсенале»
    • 19:09 02/07/2020     Никола Влашич
  • Влашич — ночной кошмар Максименко. Дубль хорвата позволил ЦСКА взять три очка
    • 00:56 01/07/2020     ЦСКА
  • Чалова прорвало в Грозном. ЦСКА уничтожил «Ахмат» и вернулся в борьбу за Лигу чемпионов
    • 01:58
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Экспресс дня 6 июля. Прогнозы и ставки на футбол. В понедельник, 6 июля, в английском и испанском первенствах пройдут заключительные поединки 33 и 34 туров соответственно. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.28
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры