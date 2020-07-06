Экспресс дня 6 июля. Прогнозы и ставки на футбол

«Севилья» — «Эйбар»
Футбол. Чемпионат Испании. 34-й тур
«Севилья» за пять туров до окончания чемпионата Испании идет на четвертом месте в турнирной таблице, опережая всего лишь на три очка пятую позицию.
В минувшем туре первенства «нервионцы» на выезде разгромили аутсайдера «Леганес» со счетом 3:0. Этой викторией они прервали свою серию из четырех ничейных результатов.
«Эйбар» находится на 17 позиции в турнирной таблице Примеры. Опасную зону команда опережает на шесть баллов и наверняка сохранит прописку в элите.
В своей последней проведенной игре «оружейники» уступили на своей арене «Осасуне» (0:2), а перед этим они выиграли две встречи подряд.
«Севилья» не должна потерять очки дома игре с аутсайдером. Ставим на викторию хозяев.
Ставка: победа «Севильи» за 1.46.
«Леванте» — «Реал Сосьедад»
Футбол. Чемпионат Испании. 34-й тур
«Леванте» с 42 набранными очками плотно засел в середине турнирной таблицы Примеры. Команде уже решила свои задачи на сезон.
В прошлом игровом дне «лягушки» на выезде сыграли вничью 0:0 с «Вальядолидом», а перед этим дома одолели «Бетис» со счетом 4:2.
«Реал Сосьедад» еще не теряет надежд пробиться по итогам сезона в Лигу чемпионов. На данный момент баски идут седьмыми, проигрывая топ-4 уже семь пунктов.
«Бело-голубые» в своем последнем проведенном поединке в родных стенах одолели последний «Эспаньол» (2:1), прервав т.с. свою 4-матчевую проигрышную серию.
В последнее время очные поединки этих коллективов проходят с обоюдно забитыми голами. Наверняка и эта встреча завершится с обменными результативными ударами.
Ставка: обе забьют — да за 1.69.
«Тоттенхэм» — «Эвертон»
Футбол. Чемпионат Англии. 33-й тур
«Тоттенхэм» еще может по итогам сезона пробиться в еврокубки. Сейчас «шпоры» находятся на девятой позиции, отставая от шестой позиции на семь баллов при игре в запасе.
Лондонцы после рестарта сыграли три поединка, где добились одной победы при одной ничьей и одном поражении. В минувшем туре они на выезде потерпели фиаско от «Шеффилд Юнайтед» (1:3).
«Эвертон» с 44 набранными пунктами идет на 11 позиции в турнирной таблице АПЛ, проигрывая своему предстоящему противнику всего лишь один пункт.
После возобновления сезона «ириски» не знают горечи поражений, выиграв две встречи при одном ничейном результате. В последнем туре первенства они в родных стенах одолели «Лестер» (2:1).
На своей арене «шпоры» наверняка не уступят ливерпульскому коллективу. Предлагаем в этой игре поставить на 1Х.
Ставка: 1Х за 1.33.
Итоговый коэффициент — 3.28. 0