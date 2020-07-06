Экспресс дня 6 июля. Прогнозы и ставки на футбол

В понедельник, 6 июля, в английском и испанском первенствах пройдут заключительные поединки 33 и 34 туров соответственно. В понедельник, 6 июля, в английском и испанском первенствах пройдут заключительные поединки 33 и 34 туров соответственно.

«Севилья» — «Эйбар»

Футбол. Чемпионат Испании. 34-й тур

«Севилья» за пять туров до окончания чемпионата Испании идет на четвертом месте в турнирной таблице, опережая всего лишь на три очка пятую позицию.

В минувшем туре первенства «нервионцы» на выезде разгромили аутсайдера «Леганес» со счетом 3:0. Этой викторией они прервали свою серию из четырех ничейных результатов.

«Эйбар» находится на 17 позиции в турнирной таблице Примеры. Опасную зону команда опережает на шесть баллов и наверняка сохранит прописку в элите.

В своей последней проведенной игре «оружейники» уступили на своей арене «Осасуне» (0:2), а перед этим они выиграли две встречи подряд.

«Севилья» не должна потерять очки дома игре с аутсайдером. Ставим на викторию хозяев.

Ставка: победа «Севильи» за 1.46.

«Леванте» — «Реал Сосьедад»

Футбол. Чемпионат Испании. 34-й тур

«Леванте» с 42 набранными очками плотно засел в середине турнирной таблицы Примеры. Команде уже решила свои задачи на сезон.

В прошлом игровом дне «лягушки» на выезде сыграли вничью 0:0 с «Вальядолидом», а перед этим дома одолели «Бетис» со счетом 4:2.

«Реал Сосьедад» еще не теряет надежд пробиться по итогам сезона в Лигу чемпионов. На данный момент баски идут седьмыми, проигрывая топ-4 уже семь пунктов.

«Бело-голубые» в своем последнем проведенном поединке в родных стенах одолели последний «Эспаньол» (2:1), прервав т.с. свою 4-матчевую проигрышную серию.

В последнее время очные поединки этих коллективов проходят с обоюдно забитыми голами. Наверняка и эта встреча завершится с обменными результативными ударами.

Ставка: обе забьют — да за 1.69.

«Тоттенхэм» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии. 33-й тур

«Тоттенхэм» еще может по итогам сезона пробиться в еврокубки. Сейчас «шпоры» находятся на девятой позиции, отставая от шестой позиции на семь баллов при игре в запасе.

Лондонцы после рестарта сыграли три поединка, где добились одной победы при одной ничьей и одном поражении. В минувшем туре они на выезде потерпели фиаско от «Шеффилд Юнайтед» (1:3).

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«Эвертон» с 44 набранными пунктами идет на 11 позиции в турнирной таблице АПЛ, проигрывая своему предстоящему противнику всего лишь один пункт.

После возобновления сезона «ириски» не знают горечи поражений, выиграв две встречи при одном ничейном результате. В последнем туре первенства они в родных стенах одолели «Лестер» (2:1).

На своей арене «шпоры» наверняка не уступят ливерпульскому коллективу. Предлагаем в этой игре поставить на 1Х.

Ставка: 1Х за 1.33.

Итоговый коэффициент — 3.28. 0