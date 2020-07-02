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    Все новости спорта

    Продолжится ли победное шествие «Реала» после рестарта?

    Экспресс дня 2 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 2 июля
    Зинедин Зидан
    В четверг, 2 июля, в чемпионатах Испании, Италии и Англии будут сыграны поединки очередных игровых дней.

    «Реал» — «Хетафе»

    Футбол. Чемпионат Испании. 33-й тур

    Мадридский «Реал» в турнирной таблице Примеры занимает первую строчку, но вторую «Барселону» опережает только два очка, имея на игру меньше.

    После рестарта первенства «сливочные» выиграли все пять матчей, пропустив в них всего два гола. В двух прошлых турах «Королевский клуб» скромно одолел аутсайдеров «Мальорку» (2:0) и «Эспаньол» (1:0).

    «Хетафе» на данный момент в турнирной таблице Примеры занимает пятое место, уступая четвертой строчке пять очков при игре в запасе.

    После перерыва «городские» стартовали с выездного фиаско от «Гранады» (1:2), после чего трижды расходился миром, а в прошлом туре переиграли на домашнем поле «Реал Сосьедад» (2:1).

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    • «Королевскому клубу» в свете борьбы за чемпионство ну никак нельзя терять очки. Ждем от мадридцев очередной виктории.

    Ставка: победа «Реала» за 1.39.

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии. 32-й тур

    «Манчестер Сити» в турнирной таблице Премьер-лиги занимает второе место, опережая ближайшего преследователя на восемь баллов, и наверняка сохранит эту позицию.

    После возобновления чемпионата «горожане» сперва добились двух крупных викторий в родных стенах над «Арсеналом» (3:0) и «Бернли» (5:0), однако в последнем сыгранном поединке они в гостях проиграли «Челси» (1:2), т.с. вручив золотые медали предстоящему противнику.

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    «Ливерпуль» благодаря осечке «Ман Сити» в прошлом туре за семь туров до финиша обеспечил в Премьер-лиге себе золотые медали. «Красные» за всю турнирную дистанцию добились 28 побед, а также дважды сыграли вничью и лишь раз уступили.

    После паузы мерсисайдцы поделили очки в дерби с «Эвертоном» (0:0), а затем они в родных стенах разгромили «Кристал Пэлас» со счетом 4:0.

    Оба коллектива в первенстве задачи свои решили, так что ждем от этого матча отрытого футбола и не один забитый мяч.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.60.

    «Рома» — «Удинезе»

    Футбол. Чемпионат Италии. 29-й тур

    «Рома» с 48 набранными очками находится на пятом месте в турнирной таблице Серии А, сильно отстав от топ-4, а преследователи находятся на расстоянии 1-2 побед.

    В пост-карантинных матчах римляне сперва на домашнем поле одержали тяжелую волевую викторию над «Сампдорией» (2:1), после чего на выезде проиграли «Милану» со счетом 0:2.

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    «Удинезе» в турнирной таблице Серии А занимает всего 15-е позицию, находясь на расстоянии трех пунктов от зоны вылета.

    После возобновления первенства «фриульцы» сначала на выезде потерпели минимальное поражение от «Торино» (0:1), а потом на своем поле оказались слабей «Аталанты» (2:3).

    Хотя «Рома» не особо внятно рестартовала, но одного из аутсайдеров все же дома должна обыграть.

    Ставка: победа «Ромы» за 1.66.

    Итоговый коэффициент — 3.69. 0

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    Экспресс дня 2 июля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.69
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