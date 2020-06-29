Экспресс дня 29 июня. Прогнозы и ставки на футбол

29 июня состоятся матчи в АПЛ, Примере и португальской Примейра-лиге.

«Кристал Пэлас» — «Бернли»

Футбол. АПЛ. 32 тур

«Орлы» располагаются прямо на экваторе турнирной таблицы с 42 очками. Они выиграли 4 матча подряд до того как их разгромил «Ливерпуль».

В прошлом туре «Кристал Пэлас» проиграл «мерсисайдцам» 4:0. До этого команда Роя Ходжсона «всухую» обыграла «Борнмут» 0:2. Также вспомним скромные победы с одинаковым счетом 1:0 над «Уотфордом», «Брайтоном» и «Ньюкаслом».

«Бернли» имеет такое же количество очков, но занимает 11 место. Подопечные Шона Дайча начали вторую часть сезона неудачно. Они с разгромным счетом проиграли «Ман Сити» 5:0.

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В следующем же туре АПЛ «бордовые» исправились за поражение и обыграли у себя дома «Уотфорд» 1:0. Это была 12 победа гостей за 31 матч — на одну больше, чем у хозяев.

«Кристал Пэлас» был сильнее в четырех последних очных играх. 0:2 и 1:3 — такие последние результаты в этом противостоянии.

Ставка: Ф1 (0) за 1.64.

«Хетафе» — «Реал Сосьедад»

Футбол. Примера. 32 тур

«Хетафе» находится в семи турах от еврокубков. Команда имеет 49 очков и занимает 5 место. При этом коллектив не побеждает 5 туров подряд, сыграв в четырех из них вничью.

После карантина «городские» проиграли «Гранаде» 2:1 и с тех пор провели три ничейных поединка. Речь идет о мировых с «Эспаньолом» 0:0, «Эйбаром» 1:1 и «Вальядолидом» 1:1.

«Реал Сосьедад» находится в двух очках на 7 месте. Команда тоже претендует на еврокубки, но поймала встречный ветер и может лишиться шансов на европейские турниры, если продолжит терять очки.

«Сан-Себастьянцы» проиграли в трех последних турах. Они уступили «Алавесу» 2:0, «Реалу» 1:2 и «Сельте» 0:1.

Обе команды находятся в непростом положении. Все же «Хетафе» не проигрывал в трех последних домашних матчах против «Реал Сосьедада». Так что предлагаем поставить на двойной исход «1Х».

Ставка: 1Х за 1.38.

«Маритиму» — «Бенфика»

Футбол. Примейра-лига. 29 тур

«Маритиму» располагается в 4 очках от зоны вылета. Команда имеет 28 баллов. При этом отметим, что выиграла она одну встречу из пяти последних в чемпионате. Речь идет о победе над «Жил Висенте» 2:1.

В прошлом туре хозяева проиграли в боевом поединке с «Портимоненсе» 3:2. 10 июня «Маритиму» встречался с другим фаворитом турнира — «Порту» и проиграл 1:0.

«Бенфика» отстала от «Порту» на на 3 очка и занимает второе место в борьбе за титул. Все из-за поражения от «Санта-Клары» в прошлом туре со счетом 3:4.

До этого было не лучше. Несмотря на победу в матче с «Риу Аве» (1:2), «орлы» все же потеряли очки в поединках с «Портимоненсе» (2:2) и «Тонделой» (0:0).

«Бенфика» должна догонять «Порту» и не имеет права на ошибку в этой встрече. Четыре очных матча с «Маритиму» оставались за гостями, при этом они побеждали «всухую».

Ставка: П2 за 1.55.

Итоговый коэффициент: 3.51. 0