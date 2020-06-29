ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пуч и Фати готовы вести «Барселону» за собой«Барселона» провалилась с «Сельтой», но молодежь дарит надежду на будущее Кике СетьенИз-за ошибок Сетьена «Барселона» перестает быть гегемоном «Спартак» — «Уфа»Закономерные 0:0. ВАР беспощаден к «Спартаку»
  • 13:17
    • В ЦСКА заявили о возвращении Гончаренко
  • 15:44
    • Источник: Талалаев может возглавить «Крылья Советов»
  • 15:29
    • «Урал» — «Тамбов»: стали известны стартовые составы
  • 01:03
    • «Атлетико» обыграл «Алавес»
  • 00:51
    • «Лацио» одержал волевую победу над «Фиорентиной»
  • 00:30
    • Карпин: Будем вылезать из этого... из этой ситуации, так назовем
  • 22:19
    • «Манчестер Юнайтед» пробился в полуфинал Кубка Англии
    Все новости спорта

    «Кристал Пэлас» снова насолит «Бернли»?

    Экспресс дня 29 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 29 июня
    Рой Ходжсон
    29 июня состоятся матчи в АПЛ, Примере и португальской Примейра-лиге.

    «Кристал Пэлас» — «Бернли»

    Футбол. АПЛ. 32 тур

    «Орлы» располагаются прямо на экваторе турнирной таблицы с 42 очками. Они выиграли 4 матча подряд до того как их разгромил «Ливерпуль».

    В прошлом туре «Кристал Пэлас» проиграл «мерсисайдцам» 4:0. До этого команда Роя Ходжсона «всухую» обыграла «Борнмут» 0:2. Также вспомним скромные победы с одинаковым счетом 1:0 над «Уотфордом», «Брайтоном» и «Ньюкаслом».

    «Бернли» имеет такое же количество очков, но занимает 11 место. Подопечные Шона Дайча начали вторую часть сезона неудачно. Они с разгромным счетом проиграли «Ман Сити» 5:0.

    Все прогнозы на футбол

    В следующем же туре АПЛ «бордовые» исправились за поражение и обыграли у себя дома «Уотфорд» 1:0. Это была 12 победа гостей за 31 матч — на одну больше, чем у хозяев.

    «Кристал Пэлас» был сильнее в четырех последних очных играх. 0:2 и 1:3 — такие последние результаты в этом противостоянии.

    Ставка: Ф1 (0) за 1.64.

    «Хетафе» — «Реал Сосьедад»

    Футбол. Примера. 32 тур

    «Хетафе» находится в семи турах от еврокубков. Команда имеет 49 очков и занимает 5 место. При этом коллектив не побеждает 5 туров подряд, сыграв в четырех из них вничью.

    После карантина «городские» проиграли «Гранаде» 2:1 и с тех пор провели три ничейных поединка. Речь идет о мировых с «Эспаньолом» 0:0, «Эйбаром» 1:1 и «Вальядолидом» 1:1.

    «Реал Сосьедад» находится в двух очках на 7 месте. Команда тоже претендует на еврокубки, но поймала встречный ветер и может лишиться шансов на европейские турниры, если продолжит терять очки.

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    «Сан-Себастьянцы» проиграли в трех последних турах. Они уступили «Алавесу» 2:0, «Реалу» 1:2 и «Сельте» 0:1.

    Обе команды находятся в непростом положении. Все же «Хетафе» не проигрывал в трех последних домашних матчах против «Реал Сосьедада». Так что предлагаем поставить на двойной исход «1Х».

    Ставка: 1Х за 1.38.

    «Маритиму» — «Бенфика»

    Футбол. Примейра-лига. 29 тур

    «Маритиму» располагается в 4 очках от зоны вылета. Команда имеет 28 баллов. При этом отметим, что выиграла она одну встречу из пяти последних в чемпионате. Речь идет о победе над «Жил Висенте» 2:1.

    В прошлом туре хозяева проиграли в боевом поединке с «Портимоненсе» 3:2. 10 июня «Маритиму» встречался с другим фаворитом турнира — «Порту» и проиграл 1:0.

    «Бенфика» отстала от «Порту» на на 3 очка и занимает второе место в борьбе за титул. Все из-за поражения от «Санта-Клары» в прошлом туре со счетом 3:4.

    До этого было не лучше. Несмотря на победу в матче с «Риу Аве» (1:2), «орлы» все же потеряли очки в поединках с «Портимоненсе» (2:2) и «Тонделой» (0:0).

    «Бенфика» должна догонять «Порту» и не имеет права на ошибку в этой встрече. Четыре очных матча с «Маритиму» оставались за гостями, при этом они побеждали «всухую».

    Ставка: П2 за 1.55.

    Итоговый коэффициент: 3.51. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.62
  • Прогноз на матч Гамбург — Зандхаузен
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Штутгарт — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Урал — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч ИФ Фуглафьердур — ТБ Тверойри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Викингур — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Скала — ХБ Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вильярреал — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Уотфорд — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч АБ Аргир — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Дезинфекция на матче «Зенита»
  • Пандемия футбольного значения. Сезон РПЛ может досрочно завершиться
    • 23:18 26/06/2020     Мохаммед Салах
  • На расстоянии вытянутой руки. «Ливерпуль» практически стал чемпионом АПЛ
    • 13:30 25/06/2020     Кике Сетьен
  • Из-за ошибок Сетьена «Барселона» перестает быть гегемоном
    • 03:27
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 20 000ПолучитьБонус на первый депозит
    Экспресс дня 29 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.51
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие