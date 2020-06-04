Экспресс дня 4 июня. Прогнозы и ставки на футбол

В четверг, 4 июня, в чемпионате Португалии пройдут три поединка 25-го игрового дня.

«Бенфика» — «Тондела»

Футбол. Чемпионат Португалия. 25-й тур

«Бенфика» после 24 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от лидера всего лишь на один балл.

Перед перерывом «орлы» свели три встречи вничью подряд. Началась эта серия с мировой против донецкого «Шахтера» (3:3), стоявшая им вылета из турнира. Затем «Бенфика» в первенстве поделила очки с «Морейренси» дома и с «Сетубалом» в гостях (по 1:1).

«Тондела» с 25 очками занимает 14 место в турнирной таблице. Опасную зону команда опережает на девять пунктов, т.с. почти сохранив прописку в элите.

В десяти поединках этого года коллектив добыл всего лишь одну викторию. В своей последней игре он дома сыграл вничью с «Боавиштой» (1:1), а до этого «Тондела» трижды терпела поражения.

«Бенфика», которая ведет борьбу за чемпионство, не имеет права терять очки в предстоящем матче.

Ставка: победа «Бенфики» с форой (-1,5) за 1.59.

«Гимарайнш» — «Спортинг»

Футбол. Чемпионат Португалия. 25-й тур

«Гимарайнш» имеет на своем счету 37 баллов, с которыми идет шестой в турнирной таблице, проигрывая четвертой еврокубковой строке пять очков.

Коллектив ушел на перерыв с 3-матчевой победной серией, где он пропустил лишь один гол. В своей последней игре «Гимарайнш» в гостях одержал волевую победу над «Пасош Феррейрой» (2:1).

«Спортинг» с 42 очками в турнирной таблице занимает четвертое место. Первым двум позициям «львы» проигрывают очень много, а отставание от третьей позиции составляет четыре очка.

В последнем поединке перед перерывом «зелено-белые» в родных стенах разобрались с аутсайдером «Авешем» (2:0), а туром ранее в гостях потерпели фиаско от «Фамаликана» (1:3).

«Спортинг» на выезде выступает не совсем уверенно. И в поединке с преследователем вряд ли сможет забить более одного гола.

Ставка: «Спортинг» забьет меньше 1,5 гола за 1.48.

«Маритиму» — «Сетубал»

Футбол. Чемпионат Португалия. 25-й тур

«Маритиму» на данный момент в турнирной таблице Примейры занимает всего 15 позицию, набрав в 24 поединках 24 очка. Зону вылета коллектив опережает на восемь баллов.

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В последнем сыгранном матче «Маритиму» уступил в гостях «Морейренсе» (0:2), тем самым продлив проигрышную серию до трех встреч подряд.

«Сетубал» имеет в своем активе на четыре балла больше, с которыми занимет 12 позицию в турнирной таблице чемпионата Португалии.

На данный момент у команды 6-матчевая безвыигрышная серия, где она поровну поделила ничьи и поражения. В двух предыдущих турах она поочередно расходился миром на выезде с «Портимоненсе» (0:0) и в родных стенах с «Бенфикой» (1:1).

Оба коллектива в среднем в текущей Примейре забивают не более мяча за поединок, поэтому от данной встрече не ждем феерии голов.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.55.

Итоговый коэффициент — 3.64. 0