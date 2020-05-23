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    «Бавария» продлит серию поражений «Айнтрахта»?

    Экспресс дня 23 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 23 мая
    Серж Гнабри
    В субботу,23 мая, пройдет большая часть матчей 27-го тура чемпионата Германии.

    «Бавария» — «Айнтрахт»

    Футбол. Чемпионат Германии. 27-й тур

    Мюнхенский клуб после 26 проведенных матчей возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, имея на своем счету 58 очков, опережая ближайшего преследователя на четыре пункта.

    В первой игре после длительного перерыва «Бавария» обыграла на выезде «Унион» со счетом 2:0. Этой викторией «красные» продлили победную серию в первенстве до пяти матчей.

    «Айнтрахт» с 28 зачетными пунктами расположился на 13 позиции в турнирной таблице, опережая всего лишь на пять баллов зону переходных матчей.

    На данный момент у «орлов» 4-матчевая проигрышная серия в чемпионате. На минувших выходных они в родных стенах были биты «Боруссией» М со счетом 1:3.

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    • «Бавария» будет жаждать отомстить за разгром в первом круге (1:5). Наверняка мюнхенцы выиграют крупно.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.63.

    «Вольфсбург» — «Боруссия» Д

    Футбол. Чемпионат Германии. 27-й тур

    «Вольфсбург» на данный момент в турнирной таблице занимает шестое место, опережая на два очка седьмую строку, но очень сильно отстает от пятой позиции.

    В рамках Бундеслиги «волки» не знают горечи поражений уже в семи играх подряд, выиграв в четырех из них при трех ничейных исходах. В первой встрече после паузы «Вольфсбург» в гостях одолел «Аугсбург» со счетом 2:1.

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    Дортмундская «Боруссия» расположилась на второй позиции в турнирной таблице, отставая от первой «Баварии» на четыре балла, а перевес перед третьей строчкой составляет всего два очка.

    В предыдущей встрече «шмели» в рурском дерби разгромили дома «Шальке» со счетом 4:0, продлив серию выигрышей в первенстве до пяти матчей подряд.

    «Боруссия» в последнее время успешно играет с «Вольфсбургом», обыграв «волков» в восьми случаях из десяти предыдущих очных противостояний. Рискнем в этом поединке поставить на викторию гостей.

    Ставка: победа «Боруссии» Д за 1.74.

    «Боруссия» М — «Байер»

    Футбол. Чемпионат Германии. 27-й тур

    «Боруссия» М по итогам 26 туров разместилась на третьем месте в турнирной таблице, имея на своем счету 52 набранных очка, но пятая строка отстает на два пункта.

    Клуб из Менхенгладбаха неделю назад в гостях смог переиграть «Айнтрахт» со счетом 3:1, а перед уходом на перерыв проиграл одноклубникам из Дортмунда дома (1:2) и одолел «Кельн» (2:1) в родных стенах.

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    • «Байер» находится с 50 зачетными пунктами на пятой позиции в турнирной таблице, уступая топ-4 всего лишь один пункт, но значительно опережает шестое место.

    Коллектив из Леверкузена не знает горечи поражений в 11 матчах кряду с учетом всех турниров, победив в этом отрезке в десяти из них. В первой встрече после перерыва «аптекари» в гостях разгромили «Вердер» со счетом 4:1.

    Обе команды демонстрируют атакующий футбол, редко уходя с поля без забитых мячей. Скорее всего, и в этом поединке отличатся оба коллектива.

    Ставка: обе забьют: да за 1.44.

    Итоговый коэффициент — 4.08. 0

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