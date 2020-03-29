Экспресс дня 29 марта. Прогнозы и ставки на футбол

Воскресенье, 29 марта, не будет богатым на футбольные события, но некоторые матчи в Белоруссии и Никарагуа все же состоятся.

«Ислочь» — «Смолевичи»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 2-й тур

«Ислочь» считается фаворитом данной пары, поскольку в прошлом сезоне заняла довольно высокое место в национальном первенстве — пятое.

В то же время «Смолевичи» играли во втором по силе дивизионе и лишь боролись за повышение в классе.

Впрочем, недооценивать «смольных» мы не будем, поскольку зимой они разгромили «волков» (3:0) в товарищеском матче. К тому же, в первом туре им удалось отобрать очки у действующего чемпиона — брестского «Динамо» (1:1).

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Допускаем, что «Ислочь» все же победит на своем поле, но вряд ли это будет сделано легко, учитывая проблемы команды в атаке.

Ставка: победа «Смолевичей» с форой +1 за 1.53.

«Неман» — «Витебск»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 2-й тур

В прошлом сезоне «Витебск» чудом избежал вылета, финишировав на 13-й позиции. «Неман» стал девятым, хотя оторвался от опасной зоны всего на шесть очков.

В межсезонье «олени» провели грамотную работу на трансферном рынке, но это не помогло команде избежать поражения в первом туре от «Немана» (0:1).

А вот «Витебск» начал новый сезон с победы над «Городеей» (1:0), даже несмотря на то, что весь второй тайм играл в меньшинстве.

Сложно отдать кому-то большое преимущество в этой паре, поэтому сыграем на тотале, который вряд ли будет высоким, учитывая результативность команд.

Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1.64.

«Манагуа» — «Дирианген»

Футбол. Чемпионат Никарагуа. 12-й тур

Центральным событием 12-го тура чемпионата Никарагуа станет встреча лидеров турнирной таблицы — «Манагуа» и «Дириангена».

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На данный момент лидируют первые, но своего соперника они опережают лишь на один балл.

Заметим, что «Манагуа» отличается высокой результативностью (20 голов), тогда как «Дирианген» силен в обороне (4 пропущенных мяча).

Сложно сказать, как много забьют хозяева, но гости точно не больше одного гола, учитывая их стиль игры.

Ставка: индивидуальный тотал «Дириангена» меньше 1 за 2.03.

Общий коэффициент — 5.09. 0