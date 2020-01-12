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    Все новости спорта

    Легко ли добудет «Ман Сити» три очка в Бирмингеме?

    Экспресс дня 12 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 12 января
    «Манчестер Сити»
    12 января в чемпионатах Англии, Италии и Франции пройдут поединки очередных туров.

    «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    «Астон Вилла» после 20 туров идет на 17 позиции в турнирной таблице АПЛ, опережая зону вылета всего на один балл.

    В прошлом туре Премьер-лиги бирмингемцам удалось одолеть в гостях «Бернли» со счетом 2:1, после чего они провели кубковые противостояния. Из Кубка Англии они вылетели, уступив на выезде «Фулхэму» (1:2), а в первом матче полуфинала Кубка лиги в гостях сыграли вничью с «Лестером» (1:1).

    «Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ занимает третью строчку, значительно уступая лидеру, но второму месту проигрывает всего балл.

    В предыдущем туре первенства «горожане» в родных стенах одолели 2:1 «Эвертон», а затем вышли победителям и в кубковых соревнованиях. В Кубке Англии разгромили «Порт Вэйл» (4:1), а в 1/2 финала Кубка лиги переиграли в гостях «Манчестером Юнайтед» (3:1).

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    • «Горожане» удачно играют с «Виллой», выиграв в последних шести встречах из семи. Скорее всего, и в этом поединке «Сити» не испытает проблем с бирмингемцами.

    Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1,5) за 1.45.

    ПСЖ — «Монако»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 20-й тур

    ПСЖ с 4-очковым отрывом опережает вторым место в турнирной таблице Лиги 1, имея при этом на два сыгранных матча меньше.

    Парижане выиграли последние восемь встреч с учетом всех турниров. В этом году они сначала в Кубке Франции разгромили любителей со счетом 6:0, а затем в четвертьфинале Кубка лиги одолели «Сент-Этьен» (6:1).

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    «Монако» с 28 баллами находится на седьмой позиции, но от третьего места монегаски отстают всего на пять очков.

    На данный момент команда из княжества в Лиге 1 не уступает в четырех играх подряд, одержав три виктории и раз сыграв вничью. В прошлом туре она разгромила дома «Лилль» (5:1), после чего в Кубке Франции одолела в родных стенах «Реймс» (2:1).

    «Монако» в последнее время выглядит неплохо и вполне может избежать разгрома в Париже.

    Ставка: победа «Монако» с форой (+3) за 1.35.

    «Рома» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 19-й тур

    «Рома» в турнирной таблице Серии А расположилась на четвертом место, имея в своем активе 35 очков, опережая ближайшего преследователя только на один балл.

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    В прошлом туре чемпионата римляне дома неожиданно проиграли «Торино» со счетом 0:2, т.с. прервав 5-матчевую беспроигрышную серию, в четырех из которых они добились побед.

    «Ювентус» с 45 очками находится на второй позиции в турнирной таблице Серии А, уступая первому «Интеру» только по разнице мячей.

    В конце 2019 года туринцы потерпели поражение от «Лацио» (1:3) в Суперкубке Италии, а первая встреча нового года принесла им домашнюю викторию над «Кальяри» (4:0) в чемпионате страны.

    Прогнозируем, что в туринцы смогут разжиться очками в этом поединке.

    Ставка: Х2 за 1.40.

    Общий коэффициент — 2.74. 0

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