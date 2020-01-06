Экспресс дня 6 января. Прогнозы и ставки на футбол

В понедельник, 6 января, состоятся матчи очередного тура в итальянской Серии А.

«Милан» — «Сампдория»

Футбол. Чемпионат Италии. 18-й тур

«Россонери» занимают 11-е место в турнирной таблице Серии А. Команда Стефано Пиоли набрала 21 очко и отстает от зоны вылета всего на семь очков.

Клуб сумел совершить очень громкий трансфер — на днях команду усилил звездный ветеран Златан Ибрагимович. Швед все еще очень хорош и должен оживить атаку в свои 38 лет.

Что касается результатов, то в позапрошлом туре «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» (0:0), а в прошлой игре было очень унизительное фиаско против «Аталанты» — 0:5. За это фанаты ждут реабилитации на поле.

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«Сампдория» ведет борьбу за выживание, занимая 17-е место. Клуб всего на один пункт опережает опасную зону. В последних трех матчах — два поражения и одна победа. В прошлом туре команда дома уступила «Ювентусу» — 2:1.

В целом нынешний «Милан» не слишком превосходит предстоящего соперника, но за спиной унизительный разгром, подписан Златан, поэтому команда Пиоли обязана взять три очка в родных стенах.

Ставка: победа «Милана» за 1.57.

«Ювентус» — «Кальяри»

Футбол. Чемпионат Италии. 18-й тур

«Юве» набрал 42 очка и отстает от «Интера» по дополнительным показателям, занимая второе место в турнирной таблице.

Туринцы проведут первый поединок в новом году. Прошлый они завершили победой над «Байером» (2:0) в группе ЛЧ, а затем одолев в Серии А «Удинезе» (3:1) и «Сампдорию» (2:1). Далее был Суперкубок Италии, где «Ювентус» в равной битве уступил «Лацио» — 1:3.

Что касается травм, то есть проблемы в средней линии — не сыграет из-за дисквалификации Бентанкур, а в лазарете находится Хедира.

«Кальяри» стал открытием первого круга. Команда набрала 29 очков и идет шестой, отставая от «Аталанты» на два пункта. При этом в последнее время подопечные Роландо Марана подрастеряли форму и в трех играх не смогли победить.

Сначала была ничья с «Сассуоло» на выезде 2:2, после чего два поражения — от «Лацио» (1:2) и «Удинезе» (1:2).

Обе команды любят атаковать, но «Кальяри» и так не удавалось победить, а сейчас речь идет о выступлении в логове чемпиона, поэтому прервать серию вряд ли получится.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой -1 гол за 1.39.

«Наполи» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. 18-й тур

Неаполитанцы занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Отставание от «Пармы» составляет всего один пункт, а от «Кальяри» — пять.

11 декабря команду возглавил Дженнаро Гаттузо, который сменил на этом посту Карло Анчелотти. Довольно рискованое решение, после которого неаполитанцы уступили дома «Парме» (1:2) и на выезде с громким «скрипом» победили «Сассуоло» (2:1).

«Интер» — лидер чемпионата. Команда набрала 42 очка и по дополнительным показателям опережает «Ювентус». Борьба за титул идет максимально плотная.

Подопечные Антонио Конте прошлый год завершили поражением от «Барселоны» (1:2) в группе ЛЧ, после чего сыграли вничью с «Фиорентиной» (1:1) и разгромили дома «Дженоа» — 4:0. Дубль на свой счет записал Ромелу Лукаку.

Вообще за прошлые 17 туров миланский клуб потерпел всего одно поражение. Любопытно, что «Интер» в последний раз побеждал в Неаполе еще в далеком 1997-м году, а сейчас — весьма подходящий момент освежить эту статистику.

Ставка: «Интер» не проиграет за 1.55.

Общий коэффициент — 3.38. 0