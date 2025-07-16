Линфилд — Шелбурн: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов со ставкой за 3.55

«Линфилд» встретится с «Шелбурном» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдет 16 июля и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Линфилд» — «Шелбурн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Линфилд»

Путь к 1/8 финала: В прошедшем сезоне чемпионата Северной Ирландии команда уверенно закрепилась на 1-м месте и подняла трофей над головой. Теперь «Линфилду» предстоит пройти путь в квалификации ЛЧ.

Команда играет в 1-м круге отбора с ирландским «Шелбурном» и в первом матче у «Линфилда» ничего не получилось в атаке.

Последние матчи: В 1-м поединке команда уступила «Линфилду» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 58-й минуте. Стоит отметить, что команда из Северной Ирландии совсем не владела инициативой.

Ответная игра состоится уже на своем поле. В прошедшем сезоне чемпионата страны «Линфилд» также занял 1-е место по результатам домашних встреч, набрав 48 очков из 60-и возможных.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Линфилду» необходимо взять игру в свои руки при родных трибунах. Команда знает как выступать на своем поле, а «Шелбурн» может просесть под давлением.

В «Линфилде» есть неплохой форвард, который способен помочь своей команде. Мэттью Фитцпатрик в прошедшем сезоне забил 12 голов за 35 встреч. Именно он может стать ключевым игроком.

«Шелбурн»

Путь к 1/8 финала: Эта команда провела не самый удачный прошедший сезон в чемпионате Ирландии, заняв лишь 5-е место в таблице с 35-ю очками в активе, но при этом «Шелбурн» сейчас находится в шаге от прохода во 2-й этап квалификации ЛЧ.

Команда отлично проявила себя на своем поле в 1-м матче против «Линфилда», а сейчас «Шелбурн» будет пытаться выступить, как минимум, не хуже.

Последние матчи: В 1-м поединке команда обыграла «Линфилд» со счетом 1:0. «Шелбурн» доминировал на поле, позволив нанести только 1 раз в створ ворот.

Команда не проигрывает во всех турнирах на протяжении уже 3-х матчей подряд. За этот отрезок «Шелбурн» также обыграл «Корк Сити» (3:1) и сыграл вничью с «Голуэй Юнайтед» (1:1).

Состояние команды: Сейчас «Шелбурн» находится на подъеме. Судя по первому матчу против «Линфилда», у команды есть всё для того, чтобы пройти в 1/4 финала квалификации ЛЧ.

Стоит отметить, что единственный гол в прошедшей встрече забил нападающий Адемипо Одубеко. За последние 4 встречи этот форвард забил 3 гола и сделал голевую передачу.

Статистика для ставок

«Линфилд» проиграл 4 последних официальных матча

«Шелбурн» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей

В прошедшем очном поединке «Шелбурн» обыграл «Линфилд» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Линфилда» — 2.35, победа «Шелбурна» — 2.95, ничья — за 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.78 сооветственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды все-таки сыграют вничью. «Шелбурн» сможет остановить «Линфилд».

Ставка: Ничья за 3.55.

Прогноз: Ничья не будет безголевой.

Ставка: Обе забьют за 1.80.