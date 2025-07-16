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    «Шелбурн» пройдет в следующую стадию квалификации ЛЧ?

    Линфилд — Шелбурн: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов со ставкой за 3.55

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    «Шелбурн»
    «Линфилд» встретится с «Шелбурном» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдет 16 июля и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Линфилд» — «Шелбурн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 16 Июля 2025 года

    Линфилд

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Линфилд 21:45 Шелбурн

    Шелбурн

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Линфилд»

    Путь к 1/8 финала: В прошедшем сезоне чемпионата Северной Ирландии команда уверенно закрепилась на 1-м месте и подняла трофей над головой. Теперь «Линфилду» предстоит пройти путь в квалификации ЛЧ.

    Команда играет в 1-м круге отбора с ирландским «Шелбурном» и в первом матче у «Линфилда» ничего не получилось в атаке.

    Линфилд — Шелбурн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В 1-м поединке команда уступила «Линфилду» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 58-й минуте. Стоит отметить, что команда из Северной Ирландии совсем не владела инициативой.

    Ответная игра состоится уже на своем поле. В прошедшем сезоне чемпионата страны «Линфилд» также занял 1-е место по результатам домашних встреч, набрав 48 очков из 60-и возможных.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Линфилду» необходимо взять игру в свои руки при родных трибунах. Команда знает как выступать на своем поле, а «Шелбурн» может просесть под давлением.

    В «Линфилде» есть неплохой форвард, который способен помочь своей команде. Мэттью Фитцпатрик в прошедшем сезоне забил 12 голов за 35 встреч. Именно он может стать ключевым игроком.

    «Шелбурн»

    Путь к 1/8 финала: Эта команда провела не самый удачный прошедший сезон в чемпионате Ирландии, заняв лишь 5-е место в таблице с 35-ю очками в активе, но при этом «Шелбурн» сейчас находится в шаге от прохода во 2-й этап квалификации ЛЧ.

    Команда отлично проявила себя на своем поле в 1-м матче против «Линфилда», а сейчас «Шелбурн» будет пытаться выступить, как минимум, не хуже.

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    • Последние матчи: В 1-м поединке команда обыграла «Линфилд» со счетом 1:0. «Шелбурн» доминировал на поле, позволив нанести только 1 раз в створ ворот.

    Команда не проигрывает во всех турнирах на протяжении уже 3-х матчей подряд. За этот отрезок «Шелбурн» также обыграл «Корк Сити» (3:1) и сыграл вничью с «Голуэй Юнайтед» (1:1).

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    Состояние команды: Сейчас «Шелбурн» находится на подъеме. Судя по первому матчу против «Линфилда», у команды есть всё для того, чтобы пройти в 1/4 финала квалификации ЛЧ.

    Стоит отметить, что единственный гол в прошедшей встрече забил нападающий Адемипо Одубеко. За последние 4 встречи этот форвард забил 3 гола и сделал голевую передачу.

    Статистика для ставок

    • «Линфилд» проиграл 4 последних официальных матча

    • «Шелбурн» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей

    • В прошедшем очном поединке «Шелбурн» обыграл «Линфилд» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Линфилда» — 2.35, победа «Шелбурна» — 2.95, ничья — за 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.78 сооветственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды все-таки сыграют вничью. «Шелбурн» сможет остановить «Линфилд».

    Ставка: Ничья за 3.55.

    Прогноз: Ничья не будет безголевой.

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Линфилд — Шелбурн?

    Матч Линфилд — Шелбурн состоится 16 июля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Линфилд — Шелбурн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Линфилд — Шелбурн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья.» с коэффициентом у букмекеров 3.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Линфилд — Шелбурн?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Линфилд — Шелбурн?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Линфилда» — 2.35, победа «Шелбурна» — 2.95, ничья — за 3.55.

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    Линфилд — Шелбурн: прогноз и ставка за 3.55, статистика, коэффициенты матча 16.07.202521:45. «Шелбурн» пройдет в следующую стадию квалификации ЛЧ?
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