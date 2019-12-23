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    Поднимется ли «Блэкберн» в зону плей-офф?

    Экспресс дня 23 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 23 декабря
    Игроки «Блэкберна»
    23 декабря в первом английском дивизионе пройдет заключительный поединок 23 тура, а в чемпионатах Турции и Греции состоятся последние матчи 16 игрового дня.

    «Блэкберн» — «Уиган»

    Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип. 23-й тур

    «Блэкберн» выдал очень удачную серию в первом английском дивизионе, выиграв пять последних встреч из шести при одном ничейном исходе. В минувшем матче «бродяги» на выезде одолели 2:0 «Бристоль Сити».

    Благодаря этой серии команда смогла подняться на девятое место в Чемпионшипе. От зоны плей-офф ее отделяет всего лишь три очка.

    «Уиган» же в этом сезоне ведет борьбу за выживание во втором дивизионе Англии. На данный момент он замыкает турнирную таблицу, уступая спасительной строке два балла при игре в запасе.

    «Сине-белые» не могут победить уже в десяти поединках, проиграв в этом отрезке в шести встречах при четырех ничьих. В прошлом туре они дома сыграли 1:1 с «Хаддерсфилд Таун».

    Календарь и таблица АПЛ

    «Блэкберн» сейчас находится на ходу, выиграв пять из прошлых шести встреч чемпионата. Ставим на победу хозяев.

    Ставка: победа «Блэкберна» за 1.87.

    ПАОК — «Атромитос»

    Футбол. Чемпионат Греции. Суперлига. 16-й тур

    Клуб из города Салоники после 15 туров греческой Суперлиги идет вторым, но первому «Олимпиакосу» он уступает только по разнице мячей.

    На данный момент у ПАОКа 16-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В своем последнем поединке команда в гостях одолела 2:0 «Паниониос», добыв т.с. третью викторию подряд.

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    «Атромитос» находится на восьмой позиции в чемпионате Греции. От зоны плей-офф (топ-6) команда отстает всего лишь на два пункта.

    Вот уже как три встречи клуб из города Перистери не знает горечи поражений, выиграв раз за этот период при двух ничейных результатах.

    Лидер греческого чемпионата не должен испытать проблем в игре с середняком лиги.

    Ставка: победа ПАОКа за 1.27.

    «Коньяспор» — «Трабзонспор»

    Футбол. Чемпионат Турции. Суперлига. 16-й тур

    «Коньяспор» после 15 туров находится на 15 месте в турнирной таблице турецкой Суперлиге, оторвавшись от зоны вылета только на один пункт.

    Команда вот уже как семь матчей не знает вкуса побед в чемпионате, но в своей последней игре она смогла отобрать очки у второго «Истанбул ББ» (1:1) на его поле.

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    «Трабзонспор» расположился с 26 зачетными баллами на четвертой позиции в турецком первенстве, находясь на расстоянии одного пункта от 2 и 3 места.

    В прошлом туре чемпионата команда проиграла дома середняку «Денизлиспору» (1:2), а перед этим выиграла в Суперлиге три матча при одном ничейном исходе.

    Прогнозируем, что аутсайдер лиги даст на своей арене бой одному из лидеров. Ставим на хозяев с форой.

    Ставка: победа «Коньяспор» с форой (+1) за 1.25.

    Общий коэффициент — 2.96. 0

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    Экспресс дня 23 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.96
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