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    Экспресс дня 13 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз на Экспресс дня 13 декабря
    «Лилль» дома в этой Лиге 1 еще не проигрывал
    В пятницу, 13 декабря, в чемпионатах Франции, Испании и Германии состоятся стартовые поединки очередных туров.

    «Лилль» — «Монпелье»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур

    «Лилль» выиграл последние три игры в чемпионате страны по 1:0, что позволило команде подняться в турнирной таблице Лиги 1 на третье место.

    Отметим, что на своей арене в текущем первенстве «доги» еще никому не проигрывали. Накануне они в рамках Лиги чемпионов уступил на выезде «Челси» (1:2), и завершили выступление на турнире.

    «Монпелье» в турнирной таблице чемпионата Франции находится на десятой позиции, но от топ-3 отстает всего четыре очка.

    Неделю тому назад «паладины» потерпели домашнее поражение от ПСЖ (1:3), которое прервало их 6-матчевую беспроигрышную серию. На выезде в этой Лиги 1 они еще не побеждали.

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    • Учитывая прекрасную игру «Лилля» на домашней арене, рекомендуем в этой встрече поставить на хозяев с форой.

    Ставка: победа «Лилля» с форой 0 за 1.35.

    «Алавес» — «Леганес»

    Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 17-й тур

    «Алавес» после 16 матчей занимают в турнирной таблице Примеры только 15 место, опережая зону вылета всего лишь на пять пунктов.

    Последние две игры в чемпионате «славные» проиграли, а перед этими неудачами они дважды подряд победили. Отметим, что на своем поле «Алавес» играет успешно, проиграв только дважды (и то один раз «Реалу» — 1:2).

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    «Леганес» идет в испанском первенстве в зоне вылета, на 19 месте. У команды на счету всего 9 очков и отставание от спасительной строки на пять баллов.

    В прошлом туре Примеры «огурцы» в родных стенах одолели 3:2 «Сельту», добыв т.с вторую викторию в сезоне и прервали 5-матчевую безвыигрышную серию. В гостях в текущем чемпионате они еще не побеждали.

    «Алавес» является сугубо домашней командой. И с аутсайдером у него будет неплохие шансы на успех.

    Ставка: 1Х за 1.41.

    «Хоффенхайм» — «Аугсбург»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 15-й тур

    У «Хоффенхайма» на счету находится 21 очко, с которыми команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги.

    «Деревенские» не могут победить в последних трех матчах чемпионата, дважды проиграв в этом отрезке. В прошлом туре они уступили в гостях 1:3 «Лейпцигу», а до этого была ничья в родных стенах с «Фортуной» (1:1).

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    «Аугсбург» с 17 зачетными баллами разместился на 12 позиции в турнирной таблице чемпионата Германии.

    В семи последних турах «фуггеры» потерпели всего одно поражение, добившись трех викторий в этом периоде. В прошлом игровом дне БЛ они на домашнем поле переиграли «Майнц» со счетом 2:1.

    Прогнозируем, что «деревенские» не проиграют своему предстоящему противнику, хотя тот и набрал в последнее время хорошую форму.

    Ставка: 1Х за 1.29.

    Общий коэффициент — 2.45. 0

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    Экспресс дня 13 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45
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