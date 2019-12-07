Экспресс дня 7 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

В субботу, 7 декабря, в чемпионатах Англии и Испании пройдет большая часть матчей 16 игрового дня.

«Ман Сити» — «Ман Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

«Манчестер Сити» с 32 баллами после 15 туров идет на третьей позиции в турнирной таблице АПЛ, проигрывая второму месту три очка.

В прошлом игровом дне английского первенства «горожане» на выезде разгромил «Бернли» со счетом 4:1, а несколькими днями ранее они также в гостях сыграли вничью с «Ньюкаслом» (2:2).

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице чемпионата Англии находится на шестом месте, уступая первой четверке уже восемь пунктов.

В последних четырех турах первенства «красные дьяволы» по два раза побеждали и играли вничью, демонстрируя неплохую результативность. В своем последнем поединке «манкунианцы» сумели дома обыграть «Тоттенхэм» со счетом 2:1.

Прогнозируем, что в манчестерском дерби победу одержит более сильный «Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» за 1.30.

«Реал» — «Эспаньол»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 16-й тур

«Королевский клуб» находится на второй позиции в турнирной таблице Примеры, имея на своем счету 31 очко и уступает первой «Барсе» только по разнице мячей.

С учетом всех турниров у «сливочных» 8-матчевая беспроигрышная серия, где они выиграли в шести из них. В последнем туре Примеры мадридцы по-волевому обыграли на выезде «Алавес» — 2:1.

«Эспаньол», который ставит рекорды в еврокубках, пока проваливает внутреннее первенство, находясь в зоне вылета в пяти очках от безопасной позиции.

В Примере «попугаи» не могут победить уже в пяти встречах подряд, проиграв в этом отрезке в четырех из них. В последнем туре они дома проиграли «Осасуне» — 2:4.

«Королевский клуб» при своих зрителях не должен испытать проблем с аутсайдером первенства.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.33.

«Барселона» — «Мальорка»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 16-й тур

«Барселона» — лидер чемпионата Испании, но второй «Реал» каталонцы опережают только по дополнительным показателям.

Каталонцы одержали победы в последних четырех своих поединках с учетом всех турниров. В предыдущем матчи они благодаря голу Месси переиграли в Мадриде «Атлетико» (1:0).

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«Островитяне» находятся всего лишь в одном пункте от зоны вылета. Сейчас у команды на счету находится 14 зачетных баллов, которые в основном они заработали дома.

За минувшие четыре игры «Мальорка» раз победила и три встречи проиграла. В последнем туре она на своей территории была бита «Бетисом» (1:2).

Лидер испанского первенства должен разгромить одного из аутсайдеров лиги.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.58.

Общий коэффициент — 2.73 0