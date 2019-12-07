Экспресс дня 7 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

«Ман Сити» — «Ман Юнайтед»
Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур
«Манчестер Сити» с 32 баллами после 15 туров идет на третьей позиции в турнирной таблице АПЛ, проигрывая второму месту три очка.
В прошлом игровом дне английского первенства «горожане» на выезде разгромил «Бернли» со счетом 4:1, а несколькими днями ранее они также в гостях сыграли вничью с «Ньюкаслом» (2:2).
«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице чемпионата Англии находится на шестом месте, уступая первой четверке уже восемь пунктов.
В последних четырех турах первенства «красные дьяволы» по два раза побеждали и играли вничью, демонстрируя неплохую результативность. В своем последнем поединке «манкунианцы» сумели дома обыграть «Тоттенхэм» со счетом 2:1.
Прогнозируем, что в манчестерском дерби победу одержит более сильный «Сити».
Ставка: победа «Ман Сити» за 1.30.
«Реал» — «Эспаньол»
Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 16-й тур
«Королевский клуб» находится на второй позиции в турнирной таблице Примеры, имея на своем счету 31 очко и уступает первой «Барсе» только по разнице мячей.
С учетом всех турниров у «сливочных» 8-матчевая беспроигрышная серия, где они выиграли в шести из них. В последнем туре Примеры мадридцы по-волевому обыграли на выезде «Алавес» — 2:1.
«Эспаньол», который ставит рекорды в еврокубках, пока проваливает внутреннее первенство, находясь в зоне вылета в пяти очках от безопасной позиции.
В Примере «попугаи» не могут победить уже в пяти встречах подряд, проиграв в этом отрезке в четырех из них. В последнем туре они дома проиграли «Осасуне» — 2:4.
«Королевский клуб» при своих зрителях не должен испытать проблем с аутсайдером первенства.
Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.33.
«Барселона» — «Мальорка»
Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 16-й тур
«Барселона» — лидер чемпионата Испании, но второй «Реал» каталонцы опережают только по дополнительным показателям.
Каталонцы одержали победы в последних четырех своих поединках с учетом всех турниров. В предыдущем матчи они благодаря голу Месси переиграли в Мадриде «Атлетико» (1:0).
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«Островитяне» находятся всего лишь в одном пункте от зоны вылета. Сейчас у команды на счету находится 14 зачетных баллов, которые в основном они заработали дома.
За минувшие четыре игры «Мальорка» раз победила и три встречи проиграла. В последнем туре она на своей территории была бита «Бетисом» (1:2).
Лидер испанского первенства должен разгромить одного из аутсайдеров лиги.
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.58.
Общий коэффициент — 2.73 0