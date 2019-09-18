ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Лион»Хороший результат при не самой яркой игре. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионов Пеп Гвардиола«МанСити» сделал «Ливерпуль» сильнее. Теперь «горожане» могут пожалеть об этом НеймарИскупление Неймара. Бразилец ошибся и больше не является своим в Париже
  • 08:24
    • Сборная России победила команду Южной Кореи на Кубке мира
  • 07:11
    • Безбородов рассудит ЦСКА и «Краснодар»
  • 23:55
    • «Ливерпуль» уступил «Наполи» в Италии
  • 00:05
    • «Зальцбург» забил шесть мячей «Генку»
  • 00:00
    • Дубль Вернера принес «Лейпцигу» победу над «Бенфикой»
  • 23:58
    • «Барселона» разошлась миром с «Боруссией», Ройс не забил пенальти
  • 23:54
    • «Челси» на «Стэмфорд Бридж» проиграл «Валенсии»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Локомотив» устоять в Леверкузене?

    Экспресс дня 18 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 18 сентября
    Футболисты «Локомотива»
    Сегодня, 18 сентября, пройдут поединке второго дня первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Московский «Локомотив» сыграет в гостях с немецким «Байером».

    «Байер» — «Локомотив»

    Футбол. ЛЧ. Групповой этап. 1-й тур

    «Байер» а прошлом сезоне выступал в Лиге Европы, в которой смог добраться до 1/16 финала, где уступил российскому «Краснодару» (1:1 и 0:0).

    «Аптекари» провели в текущем сезоне пять официальных матчей, четыре из них в чемпионате Германии. С семью очками они идут там восьмыми. В своем последнем матче «Байер» был разгромлен в Дортмунде «Боруссией» — 0:4.

    «Локомотив» в прошлом году выступал в Лиге чемпионов, но не смог преодолеть барьер группового раунда, заняв последнее место в своем квартете с четырьмя баллами.

    «Железнодорожники» после девяти туров РПЛ с 17 очками расположились на пятой строке, уступая тройке лидеров три пункта. На выходных москвичи выиграли в гостях у ФК «Сочи» — 1:0, но потеряли второго из братьев Миранчуков.

  • Хороший результат при не самой яркой игре. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионов
  • Реакция спортивных СМИ на выездную ничью «Зенита» в Лионе
  • Сегодня

    • «Байер» за последние четыре игры с российскими клубами неизменно играл вничью. Думаем, что если немцы сегодня и победят, то сделают это минимально. Ставим с форой на гостей.

    Ставка: победа «Локомотива» с форой (+2) за 1.45.

    «Бавария» — «Црвена Звезда»

    Футбол. ЛЧ. Групповой этап. 1-й тур

    Мюнхенский коллектив в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов был остановлен на стадии 1/8 финала, уступив будущему победителю турнира «Ливерпулю» (1:3 и 0:0).

    «Бавария» в текущем сезоне проиграла только раз за шесть встреч, уступив «Боруссии» Д в матче за Суперкубок Германии (0:2). В чемпионате страны мюнхенцы выиграли три игры при двух ничьих.

    1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    «Црвена Звезда» уже второй год кряду пробивается в групповой этап самого престижного еврокубка. В минувшей компании они были последними в квартете с «Ливерпулем», «Наполи» и ПСЖ.

    Если на своем поле в том розыгрыше сербы набрали четыре очка, обыграв даже «Ливер» (2:0), то в гостевых встречах белградцы только проигрывали, забив два гола при 13 пропущенных.

    Прогнозируем, что немецкий гранд в родных пенатах сомнет чемпиона Сербии, выиграв с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.30.

    «Шахтер» Донецк — «Манчестер Сити»

    Футбол. ЛЧ. Групповой этап. 1-й тур

    «Горняки» уже третий год кряду попадают в одну группу ЛЧ с «Манчестер Сити». Если два года тому назад команды обменялись домашними победами, то в прошлом сезоне «горожане» дважды разгромили донетчан — 6:0 и 3:0.

    На внутренней арене «кроты» не знают себе равных, выиграв семь встреч из семи. В последнем туре они в непростом поединке дома одолели луганскую «Зарю» со счетом 4:3.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Проиграв накануне в АПЛ в гостях «Норвичу» (2:3), «Сити» первый раз в сезоне был повержен, а также прервал свою 13-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех официальных матчей.

    За десять встреч прошлогодней Лиги чемпионов «Ман Сити» проиграл в двух играх. Одно из этих поражений выбило «горожанам» из ЛЧ, гостевое от «Тоттенхэма» (0:1), дома выиграли — 4:3.

    Чемпион Англии намного сильнее чемпиона Украины. Прогнозируем, что «Сити» увезет победу из Харькова, выиграв минимум в 2 мяча.

    Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1,5) за 1.79.

    Итоговый коэффициент — 3.37. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Тоттенхэм
  • Сегодня в 19:55
    •  1.53
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Тоттенхэм
  • Сегодня в 19:55
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брюгге — Галатасарай
  • Сегодня в 19:55
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Локомотив
  • Сегодня в 22:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетико — Ювентус
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шахтер — Манчестер Сити
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Байер — Локомотив
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бавария — Црвена Звезда
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Аталанта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Сегодня в 22:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Завтра в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Мальме
  • Завтра в 19:55
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит» — «Арсенал»
  • Размялись перед Лионом. Дзюба и Дриусси исправили ошибки Азмуна
    • 02:15 14/09/2019     «Ростов»
  • Шедевр от Норманна. «Ростов» перевернул игру с «Ахматом»
    • Вчера в 01:37     Теему Пукки
  • Главная сенсация АПЛ. «Норвич» одержал невероятную победу над «Ман Сити»
    • 14:56 15/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Экспресс дня 18 сентября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.37
    Тоже интересно
    Златан Ибрагимович Футбол Златан. Лицо MLS или динозавр в новой эпохе лиги?MLS перестает быть домом престарелых для звезд из Европы Вчера в 14:020
  • 10:19
    • «Спартак» назначил нового коммерческого директора
  • 23:50
    • «Аякс» на своем поле разгромил «Лилль»
  • 21:46
    • «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Лионом»
    «Ростов» Футбол Шедевр от Норманна. «Ростов» перевернул игру с «Ахматом»Реакция спортивных СМИ на домашнюю победу «Ростова» над «Ахматом» Вчера в 01:370
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Локомотив» устоять в Леверкузене?
  • 3.37
    •
  • 10:50
    • Вернер: «РБ Лейпцигу» нужно улучшить реализацию моментов
  • 10:32
    • Гаспарян проиграла Флипкенс в 1/8 финала турнира в Сеуле
  • 10:04
    • Промес: «Аякс» вновь может дойти до полуфинала Лиги чемпионов
    «Зенит» Футбол РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал», «Спартак» проиграл «Урал», победы «Локо» и «Краснодара»Обзор матчей девятого тура чемпионата России по футболу Вчера в 00:170
  • 08:54
    • Потапова покинула турнир в Сеуле
  • 08:40
    • Баринов: В этой ЛЧ «Локомотив» постарается реабилитироваться перед болельщиками
  • 08:08
    • Черышев — лидер «Валенсии» по пробегу в матче с «Челси»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие