Экспресс дня 18 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 18 сентября, пройдут поединке второго дня первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Московский «Локомотив» сыграет в гостях с немецким «Байером».

«Байер» — «Локомотив»

Футбол. ЛЧ. Групповой этап. 1-й тур

«Байер» а прошлом сезоне выступал в Лиге Европы, в которой смог добраться до 1/16 финала, где уступил российскому «Краснодару» (1:1 и 0:0).

«Аптекари» провели в текущем сезоне пять официальных матчей, четыре из них в чемпионате Германии. С семью очками они идут там восьмыми. В своем последнем матче «Байер» был разгромлен в Дортмунде «Боруссией» — 0:4.

«Локомотив» в прошлом году выступал в Лиге чемпионов, но не смог преодолеть барьер группового раунда, заняв последнее место в своем квартете с четырьмя баллами.

«Железнодорожники» после девяти туров РПЛ с 17 очками расположились на пятой строке, уступая тройке лидеров три пункта. На выходных москвичи выиграли в гостях у ФК «Сочи» — 1:0, но потеряли второго из братьев Миранчуков.

«Байер» за последние четыре игры с российскими клубами неизменно играл вничью. Думаем, что если немцы сегодня и победят, то сделают это минимально. Ставим с форой на гостей.

Ставка: победа «Локомотива» с форой (+2) за 1.45.

«Бавария» — «Црвена Звезда»

Футбол. ЛЧ. Групповой этап. 1-й тур

Мюнхенский коллектив в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов был остановлен на стадии 1/8 финала, уступив будущему победителю турнира «Ливерпулю» (1:3 и 0:0).

«Бавария» в текущем сезоне проиграла только раз за шесть встреч, уступив «Боруссии» Д в матче за Суперкубок Германии (0:2). В чемпионате страны мюнхенцы выиграли три игры при двух ничьих.

«Црвена Звезда» уже второй год кряду пробивается в групповой этап самого престижного еврокубка. В минувшей компании они были последними в квартете с «Ливерпулем», «Наполи» и ПСЖ.

Если на своем поле в том розыгрыше сербы набрали четыре очка, обыграв даже «Ливер» (2:0), то в гостевых встречах белградцы только проигрывали, забив два гола при 13 пропущенных.

Прогнозируем, что немецкий гранд в родных пенатах сомнет чемпиона Сербии, выиграв с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.30.

«Шахтер» Донецк — «Манчестер Сити»

Футбол. ЛЧ. Групповой этап. 1-й тур

«Горняки» уже третий год кряду попадают в одну группу ЛЧ с «Манчестер Сити». Если два года тому назад команды обменялись домашними победами, то в прошлом сезоне «горожане» дважды разгромили донетчан — 6:0 и 3:0.

На внутренней арене «кроты» не знают себе равных, выиграв семь встреч из семи. В последнем туре они в непростом поединке дома одолели луганскую «Зарю» со счетом 4:3.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Проиграв накануне в АПЛ в гостях «Норвичу» (2:3), «Сити» первый раз в сезоне был повержен, а также прервал свою 13-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех официальных матчей.

За десять встреч прошлогодней Лиги чемпионов «Ман Сити» проиграл в двух играх. Одно из этих поражений выбило «горожанам» из ЛЧ, гостевое от «Тоттенхэма» (0:1), дома выиграли — 4:3.

Чемпион Англии намного сильнее чемпиона Украины. Прогнозируем, что «Сити» увезет победу из Харькова, выиграв минимум в 2 мяча.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1,5) за 1.79.

Итоговый коэффициент — 3.37. 0