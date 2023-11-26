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    Защитит ли Бенавидес временный титул WBC?

    Бенавидес — Андраде. Ставка (к. 2.23) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 26 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бенавидес — Андраде
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    Дэвид Бенавидес (слева)
    26 ноября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Дэвидом Бенавидесом и Деметриусом Андраде во втором среднем весе. Ориентировочно начало боя в 07:00 мск. Бенавидес — Андраде: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дэвид Бенавидес

    Бенавидес является временным чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBC. В прошлом поединке он завоевал этот титул, победив единогласным решением судей Калеба Планта.

    На протяжении последних 2-3 лет Дэвида считают главной угрозой для всего дивизиона. Он сочетает в себе невероятную работоспособность и впечатляющую ударную мощь.

    За раунд Бенавидес выбрасывает 50-55 силовых ударов. При 27-ми выигранных поединков на профессиональном ринге он 23 раза отправлял соперников в нокаут.

    Дэвид является непобежденным бойцом. У него есть все качества для того, чтобы стать лучшим в этом весе.

    Деметриус Андраде

    Андраде, также как и Бенавидес, не потерпел на профессиональном ринге ни единого поражения. У него 32 победы в карьере и 19 из них были достигнуты нокаутом.

    Ранее Деметриус был чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. При этом боев с именитыми соперниками в лице Геннадия Головкина или Джермалла Чарло у него не было.

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    • С годами Деметриусу тяжело стало трудно гонять вес и в итоге он решил подняться в дивизион до 76,2 кг. В этом весе он является пятым номером рейтинга по версии WBC.

    Андраде дерется в левосторонней стойке, что навязывает определенные неудобства любому сопернику. Но предыдущее его выступление в поединке Демондом Николсоном было не очень уверенным.

    Победить Деметриусу удалось лишь по очкам — явно сказалась двухлетняя пауза от поединков.

    Прогноз и ставка

    В данном бою букмекеры отдают предпочтение Дэвиду Бенавидесу, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.26. На победу Андраде можно сделать ставку за 4.05.

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    Деметриус хоть и опытный боксер, но во многом он проигрывает своему грядущему оппоненту. У Бенавидеса гораздо выше процент досрочных побед в карьере, была очень сильная оппозиция и более лучшая физическая форма.

    Возможно, ввиду неплохой защиты Андраде удастся избежать нокаута в этом бою. Но на дистанции ему точно не перебить такого работоспособного боксера. Ставка: победа Дэвида Бенавидеса по очкам за 2.23.

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    Бенавидес — Андраде: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 26.11.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Защитит ли Бенавидес временный титул WBC?
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