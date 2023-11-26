Дэвид Бенавидес
Бенавидес является временным чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBC. В прошлом поединке он завоевал этот титул, победив единогласным решением судей Калеба Планта.
На протяжении последних 2-3 лет Дэвида считают главной угрозой для всего дивизиона. Он сочетает в себе невероятную работоспособность и впечатляющую ударную мощь.
За раунд Бенавидес выбрасывает 50-55 силовых ударов. При 27-ми выигранных поединков на профессиональном ринге он 23 раза отправлял соперников в нокаут.
Дэвид является непобежденным бойцом. У него есть все качества для того, чтобы стать лучшим в этом весе.
Деметриус Андраде
Андраде, также как и Бенавидес, не потерпел на профессиональном ринге ни единого поражения. У него 32 победы в карьере и 19 из них были достигнуты нокаутом.
Ранее Деметриус был чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. При этом боев с именитыми соперниками в лице Геннадия Головкина или Джермалла Чарло у него не было.
С годами Деметриусу тяжело стало трудно гонять вес и в итоге он решил подняться в дивизион до 76,2 кг. В этом весе он является пятым номером рейтинга по версии WBC.
Андраде дерется в левосторонней стойке, что навязывает определенные неудобства любому сопернику. Но предыдущее его выступление в поединке Демондом Николсоном было не очень уверенным.
Победить Деметриусу удалось лишь по очкам — явно сказалась двухлетняя пауза от поединков.
Прогноз и ставка
В данном бою букмекеры отдают предпочтение Дэвиду Бенавидесу, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.26. На победу Андраде можно сделать ставку за 4.05.
Деметриус хоть и опытный боксер, но во многом он проигрывает своему грядущему оппоненту. У Бенавидеса гораздо выше процент досрочных побед в карьере, была очень сильная оппозиция и более лучшая физическая форма.
Возможно, ввиду неплохой защиты Андраде удастся избежать нокаута в этом бою. Но на дистанции ему точно не перебить такого работоспособного боксера. Ставка: победа Дэвида Бенавидеса по очкам за 2.23.