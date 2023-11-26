26 ноября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Дэвидом Бенавидесом и Деметриусом Андраде во втором среднем весе. Ориентировочно начало боя в 07:00 мск. Бенавидес — Андраде: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дэвид Бенавидес

Бенавидес является временным чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBC. В прошлом поединке он завоевал этот титул, победив единогласным решением судей Калеба Планта.

На протяжении последних 2-3 лет Дэвида считают главной угрозой для всего дивизиона. Он сочетает в себе невероятную работоспособность и впечатляющую ударную мощь.

За раунд Бенавидес выбрасывает 50-55 силовых ударов. При 27-ми выигранных поединков на профессиональном ринге он 23 раза отправлял соперников в нокаут.

Дэвид является непобежденным бойцом. У него есть все качества для того, чтобы стать лучшим в этом весе.

Деметриус Андраде

Андраде, также как и Бенавидес, не потерпел на профессиональном ринге ни единого поражения. У него 32 победы в карьере и 19 из них были достигнуты нокаутом.

Ранее Деметриус был чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. При этом боев с именитыми соперниками в лице Геннадия Головкина или Джермалла Чарло у него не было.

С годами Деметриусу тяжело стало трудно гонять вес и в итоге он решил подняться в дивизион до 76,2 кг. В этом весе он является пятым номером рейтинга по версии WBC.

Андраде дерется в левосторонней стойке, что навязывает определенные неудобства любому сопернику. Но предыдущее его выступление в поединке Демондом Николсоном было не очень уверенным.

Победить Деметриусу удалось лишь по очкам — явно сказалась двухлетняя пауза от поединков.

Прогноз и ставка

В данном бою букмекеры отдают предпочтение Дэвиду Бенавидесу, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.26. На победу Андраде можно сделать ставку за 4.05.

Деметриус хоть и опытный боксер, но во многом он проигрывает своему грядущему оппоненту. У Бенавидеса гораздо выше процент досрочных побед в карьере, была очень сильная оппозиция и более лучшая физическая форма.

Возможно, ввиду неплохой защиты Андраде удастся избежать нокаута в этом бою. Но на дистанции ему точно не перебить такого работоспособного боксера. Ставка: победа Дэвида Бенавидеса по очкам за 2.23.