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    Одержит ли Мохнаткина шестую победу кряду?

    Мохнаткина — Пачеко. Ставка (к. 5.05) и прогноз на бой, PFL 10, 25 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Мохнаткина — Пачеко
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    Марина Мохнаткина (справа)
    25 ноября состоится титульный бой в рамках турнира PFL 10 между Мариной Мохнаткиной и Лариссой Пачеко в женском полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 04:30 мск. Мохнаткина — Пачеко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Марина Мохнаткина

    Марина Мохнаткина подошла к главному бою сезона с хорошей серией из пяти побед кряду. 3 своих предыдущих победы россиянка одержала в 2023 году.

    В середине июня она нокаутировала Эвелин Мартинс. А уже в полуфинале гран-при оказалась сильнее Эмбер Лейброк. Помимо хорошей боксерской техники Марина крайне опасна на земле.

    Она шестикратная чемпионка мира по боевому самбо. В смешанных единоборствах в ее карьере 6 выигранных поединков сабмишнами.

    Как раз, все свое мастерство в партере Мохнаткина продемонстрировала в предыдущем противостоянии с Лейброк, выиграв у нее гильотиной.

    Нередко Марина побеждает своих соперниц первом раунде. На ее счету 5 выигрышей в ММА в стартовой пятиминутке.

    Ларисса Пачеко

    Ларисса перед титульным поединком одержала 9 побед кряду. Чтобы пройти двух предыдущих соперниц, Колесник и Эмбер, ей потребовалось 59 секунд.

    Несмотря на то, что Пачеко является представителем тайского бокса и БЖЖ, борьбу в своих поединках она использует крайне редко.

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    • У нее неплохая защита от тейкдаунов, но уровень атакующего джиу-джитсу оставляет желать лучшего. За 12 последних боев у Лариссы была только одна победа сабмишном.

    Пачеко является одной из самых активных девушек полулегкого дивизиона. Только за последние 2 года она провела 7 поединков, и поэтому встает вопрос о ее физической готовности.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают Лариссу Пачеко фаворитом в данном бою. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.17. На победу Мохнаткиной предлагают сделать ставку за 5.05.

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    Нынешняя победная серия Пачеко выглядит более внушительной, нежели у россиянки. Однако у Лариссы в последнее время только один геймплан — зарубиться с соперницей в стойке на ближней дистанции.

    Мохнаткина, напротив, выглядит более универсальной. А ее самбо может стать ключом к успеху в грядущем поединке. Ставка: победа Марины Мохнаткиной с коэффициентом 5.05.

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    Мохнаткина — Пачеко: прогноз, ставка (5.05), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Одержит ли Мохнаткина шестую победу кряду?
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