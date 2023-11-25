25 ноября состоится титульный бой в рамках турнира PFL 10 между Мариной Мохнаткиной и Лариссой Пачеко в женском полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 04:30 мск. Мохнаткина — Пачеко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Марина Мохнаткина

Марина Мохнаткина подошла к главному бою сезона с хорошей серией из пяти побед кряду. 3 своих предыдущих победы россиянка одержала в 2023 году.

В середине июня она нокаутировала Эвелин Мартинс. А уже в полуфинале гран-при оказалась сильнее Эмбер Лейброк. Помимо хорошей боксерской техники Марина крайне опасна на земле.

Она шестикратная чемпионка мира по боевому самбо. В смешанных единоборствах в ее карьере 6 выигранных поединков сабмишнами.

Как раз, все свое мастерство в партере Мохнаткина продемонстрировала в предыдущем противостоянии с Лейброк, выиграв у нее гильотиной.

Нередко Марина побеждает своих соперниц первом раунде. На ее счету 5 выигрышей в ММА в стартовой пятиминутке.

Ларисса Пачеко

Ларисса перед титульным поединком одержала 9 побед кряду. Чтобы пройти двух предыдущих соперниц, Колесник и Эмбер, ей потребовалось 59 секунд.

Несмотря на то, что Пачеко является представителем тайского бокса и БЖЖ, борьбу в своих поединках она использует крайне редко.

У нее неплохая защита от тейкдаунов, но уровень атакующего джиу-джитсу оставляет желать лучшего. За 12 последних боев у Лариссы была только одна победа сабмишном.

Пачеко является одной из самых активных девушек полулегкого дивизиона. Только за последние 2 года она провела 7 поединков, и поэтому встает вопрос о ее физической готовности.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают Лариссу Пачеко фаворитом в данном бою. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.17. На победу Мохнаткиной предлагают сделать ставку за 5.05.

Нынешняя победная серия Пачеко выглядит более внушительной, нежели у россиянки. Однако у Лариссы в последнее время только один геймплан — зарубиться с соперницей в стойке на ближней дистанции.

Мохнаткина, напротив, выглядит более универсальной. А ее самбо может стать ключом к успеху в грядущем поединке. Ставка: победа Марины Мохнаткиной с коэффициентом 5.05.