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    Чем закончится реванш Магомедкеримова и Си?

    Магомедкеримов — Си. Ставка (к. 1.55) и прогноз на бой, PFL 10, 25 ноября 2023 года

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    Магомед Магомедкеримов
    25 ноября состоится титульный бой в рамках турнира PFL 10 между Магомедом Магомедкеримовым и Садибу Си в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 04:00 мск. Магомедкеримов — Си: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Магомед Магомедкеримов

    В 2021 году Магомедкеримов победил Садибу Си единогласным решением судей. После той встречи россиянин потерпел поражение от Рэя Купера, проиграв ему нокаутом, и выиграл последующие 5 боев.

    3 из пяти побед на данном отрезке были одержаны нокаутами. 2 других — решением. Проблемы у Магомеда возникли лишь в последнем поединке против Соломона Ремфо, которого удалось победить только по очкам.

    Но на дистанции форма россиянина выглядят, более чем убедительной. За последние 8 лет он провел в смешанных единоборствах 18 поединков, где праздновал победу 17 раз.

    Стилистически Магомедкеримов является борцом и представителем рукопашного боя. Причем россиянин крайне опасен в первом раунде, о чем говорят 15 побед в стартовой пятиминутке в ММА.

    Садибу Си

    После поражения двухлетней давности от Магомедкеримова швед вышел на победную серию из семи боев. На данном отрезке он побил даже бывшего топа UFC Рори Макдональда.

    У Садибу очень высокий уровень кикбоксинга. Плюс ко всему, он превосходит большинство своих соперников в плане габаритов.

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    • Его рост составляет 193 см, а размах рук 201, что позволяет ему удачно контролировать оппонентов на дистанции при помощи джебов и лоу-киков.

    Но несмотря на выдающиеся навыки в стойке, у Си имеются определенные проблемы в партере. Тот же Магомедкеримов легко переводил его в предыдущем их поединке.

    Прогноз и ставка

    Магомед Магомедкеримов, по мнению букмекеров, является фаворитом в этом противостоянии. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.55. На победу Садибу Си предлагают сделать ставку 2.45.

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    Скандинавский боец не выглядит для Магомеда легкой мишенью. Однако ряд преимуществ у россиянина все же есть. Во-первых, он моложе оппонента на 3 года (Си уже 36).

    Плюс ко всему, россиянин может в любой момент подключить борьбу и просто залежать Садибу на земле. Прагматичный, но эффективный контроль принесет ему очередной успех. Ставка: победа Магомеда Магомедкеримова с коэффициентом 1.55.

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    Магомедкеримов — Си: прогноз, ставка (1.55), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Чем закончится реванш Магомедкеримова и Си?
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