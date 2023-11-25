25 ноября состоится титульный бой в рамках турнира PFL 10 между Магомедом Магомедкеримовым и Садибу Си в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 04:00 мск. Магомедкеримов — Си: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Магомед Магомедкеримов

В 2021 году Магомедкеримов победил Садибу Си единогласным решением судей. После той встречи россиянин потерпел поражение от Рэя Купера, проиграв ему нокаутом, и выиграл последующие 5 боев.

3 из пяти побед на данном отрезке были одержаны нокаутами. 2 других — решением. Проблемы у Магомеда возникли лишь в последнем поединке против Соломона Ремфо, которого удалось победить только по очкам.

Но на дистанции форма россиянина выглядят, более чем убедительной. За последние 8 лет он провел в смешанных единоборствах 18 поединков, где праздновал победу 17 раз.

Стилистически Магомедкеримов является борцом и представителем рукопашного боя. Причем россиянин крайне опасен в первом раунде, о чем говорят 15 побед в стартовой пятиминутке в ММА.

Садибу Си

После поражения двухлетней давности от Магомедкеримова швед вышел на победную серию из семи боев. На данном отрезке он побил даже бывшего топа UFC Рори Макдональда.

У Садибу очень высокий уровень кикбоксинга. Плюс ко всему, он превосходит большинство своих соперников в плане габаритов.

Его рост составляет 193 см, а размах рук 201, что позволяет ему удачно контролировать оппонентов на дистанции при помощи джебов и лоу-киков.

Но несмотря на выдающиеся навыки в стойке, у Си имеются определенные проблемы в партере. Тот же Магомедкеримов легко переводил его в предыдущем их поединке.

Прогноз и ставка

Магомед Магомедкеримов, по мнению букмекеров, является фаворитом в этом противостоянии. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.55. На победу Садибу Си предлагают сделать ставку 2.45.

Скандинавский боец не выглядит для Магомеда легкой мишенью. Однако ряд преимуществ у россиянина все же есть. Во-первых, он моложе оппонента на 3 года (Си уже 36).

Плюс ко всему, россиянин может в любой момент подключить борьбу и просто залежать Садибу на земле. Прагматичный, но эффективный контроль принесет ему очередной успех. Ставка: победа Магомеда Магомедкеримова с коэффициентом 1.55.