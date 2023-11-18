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    Будет ли быстрый финиш в бою Амосова и Джексона?

    Амосов — Джексон. Ставка (к. 1.40) и прогноз на бой, Bellator 301, 18 ноября 2023 года

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    Ярослав Амосов
    18 ноября состоится титульный бой в рамках турнира Bellator 301 между Ярославом Амосовым и Джейсоном Джексоном в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 07:30 мск. Амосов — Джексон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ярослав Амосов

    Ярослав Амосов является чемпионом Bellator в полусреднем весе. В предыдущем поединке он одержал победу единогласным решением судей над Логаном Сторли.

    Украинец за свою карьеру еще не потерпел ни единого поражения. В промоушене Скотта Кокера он одержал 9 побед, а всего в смешанных единоборствах у него 27 выигранных боев.

    Ярослав является универсальным бойцом, способным навязать конкуренцию любому сопернику как в стойке, так и на земле.

    Единственный его минус — это отсутствие поставленного нокаутирующего удара. За 5 лет выступлений в Bellator он одержал всего лишь одну досрочную победу.

    Джейсон Джексон

    Джейсон является вторым номером рейтинга полусредневесов Bellator. К этому поединку он подошел на серии из шести выигранных боев кряду, а единственное поражение в промоушене у него было еще в дебюте.

    На счету Джексона есть победы над такими топами, как Дуглас Лима и Пол Дейли. Стилистически он является ярко выраженным ударником.

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    • При этом бои с участием Джейсона зачастую получается скучными и неинтересными. Ямаец предпочитает держать своих соперников на дистанции и разбивать их на протяжении всего поединка.

    У него невероятный размах рук в 198 см, что позволяет ему перебивать абсолютно любого оппонента. Однако в Bellator на его счету нет ни одной победы нокаутом.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, Ярослав Амосов является фаворитом в этом бою. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.20. На победу Джексона предлагают сделать ставку за 4.60.

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    Ввиду более молодого возраста и универсальности у Амосова больше шансов выиграть этот поединок. Но вряд ли он сумеет финишировать такого вязкого и неуступчивого соперника.

    Почти за полтора десятка боев в промоушене на двоих у Амосова и Джексона лишь одна досрочная победа. Не исключено, что их очный бой может дойти до судейского решения. Ставка: тотал больше 4,5 за 1.40.

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    Амосов — Джексон: прогноз, ставка (1.40), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Будет ли быстрый финиш в бою Амосова и Джексона?
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