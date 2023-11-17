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    Станет ли Шакур Стивенсон чемпионом WBC?

    Стивенсон — Сантос. Ставка (к. 3.35) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 17 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Стивенсон — Сантос
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    Шакур Стивенсон (справа)
    17 ноября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Шакуром Стивенсоном и Эдвином Сантосом в легком весе. Ориентировочно начало боя в 06:00 мск. Стивенсон — Сантос: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шакур Стивенсон

    Шакур ранее был чемпионом мира во втором полулегком весе, но со временем решил подняться на дивизион выше. Проблем в дебютном бою в категории до 61 кг у него не возникло.

    Он нокаутировал в шестом раунде Шуичиро Йошино в апреле этого года, чем в очередной раз подтвердил свой высокий уровень. Благодаря данной победе, Стивенсон стал следующим претендентом на титул WBC в легком весе.

    От ряда прямых конкурентов его отличает невероятная техника и высокий бойцовский IQ. Во время поединков Стивенсон пропускает не так уж и много ударов, зато сам доносит свои попадания с очень высокой точностью.

    За свою карьеру американец не потерпел ни единого поражения. К очередному противостоянию он подходит на серии из 20-ти выигранных боев кряду.

    Эдвин Сантос

    Эдвин Сантос на данный момент занимает шестую позицию в рейтинге легкого дивизиона WBC. Но класс доминиканца явно ниже, чем у его грядущего оппонента.

    Сантос ранее боролся только за локальные титулы США и Латинской Америки, но не более. Плюс ко всему, в его карьере уже были поражения.

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    • В июле прошлого года он уступил Уильяму Фостеру по очкам и не сумел завоевать статус претендента. Далее Эдвин одержал 3 победы кряду, но уровень его оппозиции был далеко не самый высокий.

    В плане навыков Сантос во многом проигрывает Стивенсону. Единственное, в чем он превосходит Шакура — это количество досрочных побед, у него их 14 в карьере.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, Шакур Стивенсон в грядущем поединке является явным фаворитом и на его победу предлагают поставить с коэффициентом 1.05. На успеха Сантоса можно сделать ставку за 10.75.

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    С противниками такого калибра доминиканец ранее никогда не сталкивался. Стивенсон сочетает в себе невероятную скорость, хорошие тайминги и неплохую выносливость.

    Американец просто будет разбивать своего менее опытного оппонента и добьется либо остановки, либо успеха нокаутом. Ставка: досрочная победа Шакура Стивенсона за 3.35.

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    Стивенсон — Сантос: прогноз, ставка (3.35), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Станет ли Шакур Стивенсон чемпионом WBC?
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