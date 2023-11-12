Мэт Фревола
Мэт является 14-м номером рейтинга легковесов. Американец попал в ростер после своей предыдущей победы нокаутом в первом раунде над Дрю Добером.
К очередному поединку он подходит после трех выигрышей и двух поражений в предыдущих пяти боях. Фревола — это ярко выраженный ударник.
Борется американец крайне редко, и на земле что-либо показать у него редко получается. У Мэта очень низкий процент удачных тейкдаунов (38%).
При этом Фревола обладает хорошей защитой от проходов в ноги со стороны соперников. В UFC он еще никому не проигрывал сабмишном.
Бенуа Сен-Дини
Сен-Дини на протяжении двух лет считался потенциальным кандидатом на попадание в топ-15. Пожалуй, именно сейчас француз пребывает в своей пиковой форме.
К этому бою Бенуа подошел на серии из четырех выигранных поединков кряду. Причем в каждом из них он побеждал только досрочно.
В последнем бою Сен-Дини нокаутировал во втором раунде Тиаго Мойзеса. Но помимо хорошей боксерской техники Бенуа еще и конкурентоспособен на земле.
К примеру, он недавно победил сильного грэпплера Исмаэля Бонфима удушающим приемом. А всего за карьеру на канвасе Сен-Дини удосрочил уже 8 соперников.
Прогноз и ставка
По мнению букмекеров, Бенуа Сен-Дини является фаворитом в этом бою. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.42. На победу Фреволы предлагают сделать ставку за 2.97.
В ударной технике Бенуа, как минимум, не уступит американцу. Но в партере француз гораздо сильнее. Его борцовские навыки станут настоящей проблемой для Мэта.
Сен-Дини будет прямолинейно идти в ноги и залеживать соперника на земле. Даже если у француза не получится закончить встречу досрочно, Фревола вряд ли заберет бой по очкам. Ставка: победа Бенуа Сен-Дини за 1.42.