12 ноября состоится бой в рамках турнира UFC 295 между Мэтом Фреволой и Бенуа Сен-Дини в легком весе. Ориентировочно начало боя в 06:30 мск. Фревола — Сен-Дини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мэт Фревола

Мэт является 14-м номером рейтинга легковесов. Американец попал в ростер после своей предыдущей победы нокаутом в первом раунде над Дрю Добером.

К очередному поединку он подходит после трех выигрышей и двух поражений в предыдущих пяти боях. Фревола — это ярко выраженный ударник.

Борется американец крайне редко, и на земле что-либо показать у него редко получается. У Мэта очень низкий процент удачных тейкдаунов (38%).

При этом Фревола обладает хорошей защитой от проходов в ноги со стороны соперников. В UFC он еще никому не проигрывал сабмишном.

Бенуа Сен-Дини

Сен-Дини на протяжении двух лет считался потенциальным кандидатом на попадание в топ-15. Пожалуй, именно сейчас француз пребывает в своей пиковой форме.

К этому бою Бенуа подошел на серии из четырех выигранных поединков кряду. Причем в каждом из них он побеждал только досрочно.

В последнем бою Сен-Дини нокаутировал во втором раунде Тиаго Мойзеса. Но помимо хорошей боксерской техники Бенуа еще и конкурентоспособен на земле.

К примеру, он недавно победил сильного грэпплера Исмаэля Бонфима удушающим приемом. А всего за карьеру на канвасе Сен-Дини удосрочил уже 8 соперников.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, Бенуа Сен-Дини является фаворитом в этом бою. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.42. На победу Фреволы предлагают сделать ставку за 2.97.

В ударной технике Бенуа, как минимум, не уступит американцу. Но в партере француз гораздо сильнее. Его борцовские навыки станут настоящей проблемой для Мэта.

Сен-Дини будет прямолинейно идти в ноги и залеживать соперника на земле. Даже если у француза не получится закончить встречу досрочно, Фревола вряд ли заберет бой по очкам. Ставка: победа Бенуа Сен-Дини за 1.42.