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    Ворвется ли Сен-Дини в топ-15 легковесов UFC?

    Фревола — Сен-Дини. Ставка (к. 1.42) и прогноз на бой, UFC 295, 12 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фревола — Сен-Дини
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    Бенуа Сен-Дини
    12 ноября состоится бой в рамках турнира UFC 295 между Мэтом Фреволой и Бенуа Сен-Дини в легком весе. Ориентировочно начало боя в 06:30 мск. Фревола — Сен-Дини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мэт Фревола

    Мэт является 14-м номером рейтинга легковесов. Американец попал в ростер после своей предыдущей победы нокаутом в первом раунде над Дрю Добером.

    К очередному поединку он подходит после трех выигрышей и двух поражений в предыдущих пяти боях. Фревола — это ярко выраженный ударник.

    Борется американец крайне редко, и на земле что-либо показать у него редко получается. У Мэта очень низкий процент удачных тейкдаунов (38%).

    При этом Фревола обладает хорошей защитой от проходов в ноги со стороны соперников. В UFC он еще никому не проигрывал сабмишном.

    Бенуа Сен-Дини

    Сен-Дини на протяжении двух лет считался потенциальным кандидатом на попадание в топ-15. Пожалуй, именно сейчас француз пребывает в своей пиковой форме.

    К этому бою Бенуа подошел на серии из четырех выигранных поединков кряду. Причем в каждом из них он побеждал только досрочно.

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  • 04/11/2023

    • В последнем бою Сен-Дини нокаутировал во втором раунде Тиаго Мойзеса. Но помимо хорошей боксерской техники Бенуа еще и конкурентоспособен на земле.

    К примеру, он недавно победил сильного грэпплера Исмаэля Бонфима удушающим приемом. А всего за карьеру на канвасе Сен-Дини удосрочил уже 8 соперников.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, Бенуа Сен-Дини является фаворитом в этом бою. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.42. На победу Фреволы предлагают сделать ставку за 2.97.

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    В ударной технике Бенуа, как минимум, не уступит американцу. Но в партере француз гораздо сильнее. Его борцовские навыки станут настоящей проблемой для Мэта.

    Сен-Дини будет прямолинейно идти в ноги и залеживать соперника на земле. Даже если у француза не получится закончить встречу досрочно, Фревола вряд ли заберет бой по очкам. Ставка: победа Бенуа Сен-Дини за 1.42.

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    Фревола — Сен-Дини: прогноз, ставка (1.42), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Ворвется ли Сен-Дини в топ-15 легковесов UFC?
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