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    Одержит ли Табата Риччи пятую победу кряду?

    Риччи — Годинез. Ставка (к. 2.40) и прогноз на бой, UFC 295, 12 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Риччи — Годинез
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    Табата Риччи
    12 ноября состоится бой в рамках турнира UFC 295 между Табатой Риччи и Лупитой Годинез в женском минимальном весе. Ориентировочно начало боя в 05:05 мск. Риччи — Годинез: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Табата Риччи

    Табата занимает десятую строчку в рейтинге женского минимального дивизиона. В UFC она провела 5 поединков, в которых одержала 4 победы и лишь один раз проиграла.

    В последнем своем бою Риччи одолела Джиллиан Робертсон единогласным решением судей. Сильной стороной бразильянки является борьба.

    Ранее она долгое время выступала на соревнованиях по дзюдо, а к дебюту в UFC подошла на серии из шести побед. Риччи обладает хорошим контролем на земле.

    Она легко стягивает соперниц вниз, а далее физически изматывает их. Что касается стойки, то здесь у Риччи довольно средние показатели. Точность ее ударов составляет 53%, а в среднем за минуту она пропускает не более пяти акцентированных попаданий.

    Лупита Годинез

    Лупита подходит к этому бою в статусе 13-го номера ростера. В предыдущих пяти поединках у нее такая же статистика, как и у Риччи: 4 победы и одно поражение.

    Но при этом уровень оппозиции был чуть ниже, чем у бразильянки. В основном Годинез дралась с ветеранами и бойцами, находящимися на грани вылета из топ-15.

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    • Стилистически Лупита является борцом. За карьеру у нее 3 выигранных поединка сабмишнами и ни одной победы нокаутом.

    При этом у мексиканки довольно низкий процент удачных тейкдаунов (44%). Также у нее не самая лучшая точность акцентированных попаданий в стойке — лишь 48% ударов доходят до цели.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном бою видят Лупиту Годинез фаворитом и предлагают поставить на ее победу с коэффициентом 1.60. На успех Табаты Ричи можно поставить за 2.40.

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    Девушки обладают похожим стилем и подходят к очному противостоянию с одинаковой статистикой. Но все же у Риччи многие показатели гораздо лучше, чем у грядущей соперницы.

    Табата чаще переводит оппонентов на канвас и даже в стойке она выглядит сильнее. Годинез нечего будет противопоставить сопернице, которая превосходит ее абсолютно во всем. Ставка: победа Табаты Риччи за 2.40.

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    Риччи — Годинез: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Одержит ли Табата Риччи пятую победу кряду?
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