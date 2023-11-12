12 ноября состоится бой в рамках турнира UFC 295 между Табатой Риччи и Лупитой Годинез в женском минимальном весе. Ориентировочно начало боя в 05:05 мск. Риччи — Годинез: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Табата Риччи

Табата занимает десятую строчку в рейтинге женского минимального дивизиона. В UFC она провела 5 поединков, в которых одержала 4 победы и лишь один раз проиграла.

В последнем своем бою Риччи одолела Джиллиан Робертсон единогласным решением судей. Сильной стороной бразильянки является борьба.

Ранее она долгое время выступала на соревнованиях по дзюдо, а к дебюту в UFC подошла на серии из шести побед. Риччи обладает хорошим контролем на земле.

Она легко стягивает соперниц вниз, а далее физически изматывает их. Что касается стойки, то здесь у Риччи довольно средние показатели. Точность ее ударов составляет 53%, а в среднем за минуту она пропускает не более пяти акцентированных попаданий.

Лупита Годинез

Лупита подходит к этому бою в статусе 13-го номера ростера. В предыдущих пяти поединках у нее такая же статистика, как и у Риччи: 4 победы и одно поражение.

Но при этом уровень оппозиции был чуть ниже, чем у бразильянки. В основном Годинез дралась с ветеранами и бойцами, находящимися на грани вылета из топ-15.

Стилистически Лупита является борцом. За карьеру у нее 3 выигранных поединка сабмишнами и ни одной победы нокаутом.

При этом у мексиканки довольно низкий процент удачных тейкдаунов (44%). Также у нее не самая лучшая точность акцентированных попаданий в стойке — лишь 48% ударов доходят до цели.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном бою видят Лупиту Годинез фаворитом и предлагают поставить на ее победу с коэффициентом 1.60. На успех Табаты Ричи можно поставить за 2.40.

Девушки обладают похожим стилем и подходят к очному противостоянию с одинаковой статистикой. Но все же у Риччи многие показатели гораздо лучше, чем у грядущей соперницы.

Табата чаще переводит оппонентов на канвас и даже в стойке она выглядит сильнее. Годинез нечего будет противопоставить сопернице, которая превосходит ее абсолютно во всем. Ставка: победа Табаты Риччи за 2.40.