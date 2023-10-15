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    Сохранит ли Тим Цзю титул WBO?

    Цзю — Мендоса. Ставка (к. 1.58) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 15 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Цзю — Мендоса
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    Тим Цзю
    15 октября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Тим Цзю и Брайан Мендосы в первом среднем весе. Ориентировочно начало боя в 13:00 мск. Цзю — Мендоса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тим Цзю

    После поражения Чарло от «Канело» Тим Цзю был объявлен чемпионом в первом среднем весе по версии WBO. Для австралийца это будет первая защита пояса.

    Ранее Тим одержал на профессиональном ринге 14 побед и не потерпел ни единого поражения. Последние 2 поединка Цзю выиграл досрочно.

    В марте прошлого года он финишировал бывшего чемпиона мира WBC Тони Харрисона в девятом раунде. А в июне 2023-го он менее чем за 3 минуты расправился с Карлосом Окампо.

    Сейчас Цзю выглядит боксером без слабых мест. За последние 2 поединка он не получил никакого урона. Со временем Тим только прибавляет и становится сильнее.

    Брайан Мендоса

    Мендоса в своей карьере потерпел уже 2 поражения. В ноябре 2019 он проиграл по очкам Ларри Гомесу, а в сентябре 2021-го уступил Хесусу Рамосу.

    После второго поражения Мендоса одержал 3 победы кряду. Последняя из них была достигнута в поединке с Себастьяном Фундорой, которого Брайан удосрочил в седьмом раунде.

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    • В той встрече американец завоевал титул временного чемпиона по версии WBC. Мендоса обладает крайне неудобным стилем для любого оппонента.

    Он очень подвижен в ринге и является одним из лучших контрпанчеров дивизиона. Плюс ко всему, американец обладает тяжелым ударом, о чем говорят 16 досрочных побед в его карьере.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают свое предпочтение Тиму Цзю, предлагая поставить на его победу за 1.10. На успех Мендосы предлагают сделать ставку за 7.75.

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    Предыдущий год стал для австралийца прорывным, и за эти 12 месяцев он серьезно спрогрессировал. Если ранее Тим нередко пропускал удары и даже падал в нокдауны, то теперь он не оставляет оппонентам ни единого шанса.

    Цзю задает высокий темп уже в самом начале и многие соперники теряются под его прессингом. Мендоса хоть опытный боксер, но с такими противниками в ринге еще не сталкивался. В этом бою Брайан рискует потерпеть первое поражение в карьере нокаутом. Ставка: досрочная победа Тима Цзю за 1.58.

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    Цзю — Мендоса: прогноз, ставка (1.58), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сохранит ли Тим Цзю титул WBO?
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