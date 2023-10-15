15 октября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Тим Цзю и Брайан Мендосы в первом среднем весе. Ориентировочно начало боя в 13:00 мск. Цзю — Мендоса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тим Цзю

После поражения Чарло от «Канело» Тим Цзю был объявлен чемпионом в первом среднем весе по версии WBO. Для австралийца это будет первая защита пояса.

Ранее Тим одержал на профессиональном ринге 14 побед и не потерпел ни единого поражения. Последние 2 поединка Цзю выиграл досрочно.

В марте прошлого года он финишировал бывшего чемпиона мира WBC Тони Харрисона в девятом раунде. А в июне 2023-го он менее чем за 3 минуты расправился с Карлосом Окампо.

Сейчас Цзю выглядит боксером без слабых мест. За последние 2 поединка он не получил никакого урона. Со временем Тим только прибавляет и становится сильнее.

Брайан Мендоса

Мендоса в своей карьере потерпел уже 2 поражения. В ноябре 2019 он проиграл по очкам Ларри Гомесу, а в сентябре 2021-го уступил Хесусу Рамосу.

После второго поражения Мендоса одержал 3 победы кряду. Последняя из них была достигнута в поединке с Себастьяном Фундорой, которого Брайан удосрочил в седьмом раунде.

В той встрече американец завоевал титул временного чемпиона по версии WBC. Мендоса обладает крайне неудобным стилем для любого оппонента.

Он очень подвижен в ринге и является одним из лучших контрпанчеров дивизиона. Плюс ко всему, американец обладает тяжелым ударом, о чем говорят 16 досрочных побед в его карьере.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают свое предпочтение Тиму Цзю, предлагая поставить на его победу за 1.10. На успех Мендосы предлагают сделать ставку за 7.75.

Предыдущий год стал для австралийца прорывным, и за эти 12 месяцев он серьезно спрогрессировал. Если ранее Тим нередко пропускал удары и даже падал в нокдауны, то теперь он не оставляет оппонентам ни единого шанса.

Цзю задает высокий темп уже в самом начале и многие соперники теряются под его прессингом. Мендоса хоть опытный боксер, но с такими противниками в ринге еще не сталкивался. В этом бою Брайан рискует потерпеть первое поражение в карьере нокаутом. Ставка: досрочная победа Тима Цзю за 1.58.