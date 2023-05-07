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    Чем закончится бой Стерлинга и Сехудо?

    Стерлинг — Сехудо. Прогноз (к. 2.02) и ставки на бой, UFC 288, 7 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Стерлинг — Сехудо
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    Алджамейн Стерлинг
    7 мая состоится титульный бой в рамках турнира UFC 288 между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 07:15 мск. Стерлинг — Сехудо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алджамейн Стерлинг

    Стерлинг подходит к своей очередной защите пояса, пожалуй, в пиковой форме. С момента реванша против Петра Яна чемпион серьезно спрогрессировал.

    В предыдущем бою Алджамейн деклассировал Ти Джея Диллашоу во втором раунде. Главное оружие ямайца — это борьба. Стерлинг отлично умеет вязать своих соперников в клинче и на земле.

    Помимо прекрасных навыков в грэпплинге у «Алджо» отличная физподготовка. Он работает в высоком темпе на протяжении всех пяти раундов.

    А его внушительные габариты уже давно являются для бойцов легчайшего дивизиона проблемой. В клетке Стерлинг имеет преимущество по отношению к соперникам в 7-8 кг.

    Генри Сехудо

    Генри в свое время успел прервать затянувшуюся гегемонию Деметриуса Джонсона, а также он едва не отправил на пенсию Доминика Круза.

    К достижениям и опыту американца в смешанных единоборствах также можно добавить золото олимпийских игр по борьбе. Едва ли можно усомниться в навыках экс-чемпиона UFC в двух дивизионах.

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    • Но трехлетний простой от поединков вызывает сомнения в том, что Сехудо готов сразу драться со Стерлингом. Все упирается в физическую форму претендента.

    И она у него однозначно хуже, чем у Алджамейна. Неизвестно, сколько в клетке сумеет протянуть Генри. Возможно, он ввиду меньших габаритов и простоя в 3 года просто не справится с мощью чемпиона.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном бою отдают небольшое предпочтение Генри Сехудо, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.80. На успех Стерлинга можно поставить за 2.06.

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    «Алджо» сейчас идет на серии из восьми побед кряду. Так что его сопернику придется нелегко. У Сехудо есть шанс на победу только нокаутом или приемом после ошибки Стерлинга.

    Ввиду простоя Генри вряд ли хватит на все 5 раундов. Если он не финиширует оппонента на ранних этапах, то Стерлинг удосрочит его в чемпионских раундах. Вероятнее всего, данная встреча не дойдет до решения судей. Ставка: бой закончится досрочно с коэффициентом 2.02.

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    Стерлинг — Сехудо: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Чем закончится бой Стерлинга и Сехудо?
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