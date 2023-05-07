7 мая состоится титульный бой в рамках турнира UFC 288 между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 07:15 мск. Стерлинг — Сехудо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алджамейн Стерлинг

Стерлинг подходит к своей очередной защите пояса, пожалуй, в пиковой форме. С момента реванша против Петра Яна чемпион серьезно спрогрессировал.

В предыдущем бою Алджамейн деклассировал Ти Джея Диллашоу во втором раунде. Главное оружие ямайца — это борьба. Стерлинг отлично умеет вязать своих соперников в клинче и на земле.

Помимо прекрасных навыков в грэпплинге у «Алджо» отличная физподготовка. Он работает в высоком темпе на протяжении всех пяти раундов.

А его внушительные габариты уже давно являются для бойцов легчайшего дивизиона проблемой. В клетке Стерлинг имеет преимущество по отношению к соперникам в 7-8 кг.

Генри Сехудо

Генри в свое время успел прервать затянувшуюся гегемонию Деметриуса Джонсона, а также он едва не отправил на пенсию Доминика Круза.

К достижениям и опыту американца в смешанных единоборствах также можно добавить золото олимпийских игр по борьбе. Едва ли можно усомниться в навыках экс-чемпиона UFC в двух дивизионах.

Но трехлетний простой от поединков вызывает сомнения в том, что Сехудо готов сразу драться со Стерлингом. Все упирается в физическую форму претендента.

И она у него однозначно хуже, чем у Алджамейна. Неизвестно, сколько в клетке сумеет протянуть Генри. Возможно, он ввиду меньших габаритов и простоя в 3 года просто не справится с мощью чемпиона.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном бою отдают небольшое предпочтение Генри Сехудо, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.80. На успех Стерлинга можно поставить за 2.06.

«Алджо» сейчас идет на серии из восьми побед кряду. Так что его сопернику придется нелегко. У Сехудо есть шанс на победу только нокаутом или приемом после ошибки Стерлинга.

Ввиду простоя Генри вряд ли хватит на все 5 раундов. Если он не финиширует оппонента на ранних этапах, то Стерлинг удосрочит его в чемпионских раундах. Вероятнее всего, данная встреча не дойдет до решения судей. Ставка: бой закончится досрочно с коэффициентом 2.02.