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    Одержит ли Джо Джойс очередную досрочную победу?

    Чжилэй — Джойс. Прогноз (к. 2.30) и ставки на бой, профессиональный бокс, 16 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Чжилэй — Джойс
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    Джо Джойс
    16 апреля состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Джо Джойсом и Чжаном Чжилэем в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 00:01 мск. Чжилэй — Джойс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чжан Чжилей

    Китайский боксер до августа предыдущего года не знал поражений в профессиональной карьере. Однако в поединке с Филипом Хрговичем он ничего не сумел продемонстрировать.

    Тогда китаец проиграл единогласным решением судей, потеряв шанс стать претендентом на титул по версии IBF. Однако его предыдущий винстрик подарил ему возможность подраться за временный титул по версии WBO.

    За свою карьеру Чжилэй не провел ни одного поединка с по-настоящему звездным соперником. Так что грядущий бой станет для него серьезной проверкой на прочность.

    За карьеру у Чжана 19 побед нокаутом, что весьма неплохо. Но сумеет ли он попасть по Джойсу — вопрос спорный. Все же китаец не является настолько высококлассным боксером.

    Джо Джойс

    Британского тяжеловеса уже не один год считают главной угрозой для всего тяжелого дивизиона. Силу Джойса отмечал даже Тайсон Фьюри. Впрочем, все эти слухи и разговоры подтверждаются статистикой.

    Джойс провел на профессиональном ринге 15 поединков и каждом из них победил. Причем в 14-ти встречах он нокаутировал своих соперников.

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    • Последним его соперником был Джозеф Паркер, которого Джо удосрочил в 11-м раунде. Профессиональная карьера британца началась только в 32 года. Однако при этом он еще ни разу не давал повода усомниться в себе.

    Сейчас Джойсу принадлежит временный титул от WBO, а предстоящий поединок станет для него своеобразной подготовкой ко встрече с более серьезным соперником.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном бою считают Джо Джойса явным фаворитом. На его успех можно поставить за 1.11. На победу Чжилэя дают коэффициент 7.05.

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    Британец является более высококлассным бойцом. Несмотря на возраст, Джо показывает великолепную форму. Он является панчером и в каждом своем поединке рассчитывает только нокаут.

    Победа в данном бою со стороны Джойса — это вопрос времени. Если учесть опыт Чжана, до экватора встречи он точно дотянет, но далее британец загонит Чжилэя в угол и разобьет его. Ставка: победа Джо Джойса в 7-12 раундах за 2.30.

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    Чжилэй — Джойс: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Одержит ли Джо Джойс очередную досрочную победу?
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