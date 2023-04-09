Джошуа рвется в бой с Фьюри после поединка с Франклином. Энтони рискует улететь в нокаут от Тайсона

Энтони в нынешнем состоянии не ровня Тайсону

Бой Джошуа и Франклина получился максимально скучным

После двух поражений кряду от Александра Усика британскому экс-чемпиону мира необходимо было реабилитироваться и выйти на очередную победную серию. Мало кому известный американец Джермейн Франклин являлся прекрасным соперником, чтобы начать все заново.

Домашняя публика ожидала от «Эй-Джея» яркой победы нокаутом. Однако, как показал сам поединок, британец никуда не спешил, вообще не думая форсировать события. Напомним, что Энтони вышел на этот поединок при рекордном для себя весе в 115 кг.

Своего соперника Джошуа превосходил как в росте, так и в весе. Промоутеры подобрали идеального оппонента для перезапуска карьеры бывшего чемпиона мира в тяжелом весе.

Инициатива и давление со стороны британца вряд ли кого-то удивили в таком поединке. Впрочем, вальяжность со стороны местного бойца не позволяла ему доводить свои атаки до логического завершения.

Энтони неплохо попадал джебом и иногда взрывался, нанося силовые удары. Также британец при первой возможности входил в клинч и постоянно висел на своем сопернике.

Джошуа — Франклин / Финальная пресс-конференция | FightSpace Boxing

Франклин на протяжении всех 12-ти раундов действовал вторым номером и сам атаковал довольно редко. Все шло к скучной и прагматичной победе Джошуа. Любому фанату боевых искусств эта встреча показалась бы унылой, так как ничего интересного не было.

Джошуа одержал закономерную и логичную для себя победу. С психологической точки зрения поединок для британца был крайне важным. Уходить на пенсию теперь он явно не собирается и, напротив, хочет биться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри.

Но для «Эй-Джея» это будет крайне невыгодный поединок. Во встрече с Франклином Джошуа смотрелся гораздо хуже чем, в матч-реванше против Александра Усика. Тайсон в таком противостоянии однозначно является фаворитом.

Фьюри сейчас на 2 головы выше Джошуа

Энтони Джошуа globallookpress.com

Последнее выступление «цыганского короля» во встрече с Дереком Чисорой тоже нельзя назвать выдающимся. Складывалось ощущение, что обладатель пояса по версии WBC выходил на тот поединок, как на тренировку.

И, тем не менее, действуя вполсилы, ему удалось нокаутировать своего соперника, чем не смог похвастаться Джошуа в последнем бою. А если вспомнить, как Фьюри дрался против Уайлдера, то с победителем очередного громкого боя, кажется, уже все понятно заранее.

Джошуа будет не готов к противостоянию с «цыганским королем» как физически, так и ментально. Фьюри умеет залазить в голову своим соперникам и давить на них еще до начала встречи.

Он не стесняется говорить в адрес грядущих оппонентов абсолютно любые слова. Психология победителя является главным залогом успеха Фьюри, а Джошуа, в свою очередь, не хватает уверенности в себе.

Что касается манеры ведения боя, то здесь преимущество также за «цыганским королем». Для боксера весом в 120 кг Тайсон обладает просто невероятной скоростью. В ринге он двигается быстрее, чем многие бойцы, выступающие в первом тяжелом дивизионе.

Джебы непобежденного чемпиона будут постоянно достигать подбородка Энтони. С обороной у «Эй-Джея» дела обстоят плоховато и были моменты, когда его едва не отправил в нокаут тот же Александр Усик.

Энтони слишком часто задерживается на линии атаки. Фьюри, также как и Усик, постоянно в движении. Он мгновенно уходит в сторону и далее начинает собственное наступление.

Джошуа является более атлетичным спортсменом, но в противостоянии с настолько тяжелым и габаритным бойцом его это не спасет.

Тайсон будет нацелен только на нокаут

Тайсон Фьюри globallookpress.com

Вряд ли в противостоянии с Энтони Тайсон будет действовать также расслабленно, как и в предыдущем поединке против Дерека Чисоры. Фьюри явно недолюбливает «Эй-Джея» и в ринге жалеть его точно не будет.

Тайсон умеет настраиваться на принципиальные противостояния, как никто другой. Плюс ко всему, такой бой очень важен для его наследия. Уже на протяжении долгих лет Фьюри и Джошуа считаются одними из лучших тяжеловесов мире.

При этом они оба представляют одну страну, а для Тайсона доказать, что именно он номер один в Британии дело принципа. Чрезмерная агрессивность, вспыльчивость, неуступчивость и психологическое равновесие делают Фьюри настоящей машиной.

В свои 34 года Тайсон пребывает чуть ли не в пиковой форме. А вот его потенциальный соперник даже на 50% не показывает того, что демонстрировал ранее. Время Джошуа плавно уходит.

Сейчас он проигрывает Тайсону абсолютно во всех аспектах. «Цыганский король» в поединке с ним будет действовать очень жестко. Вряд ли его устроит победа единогласным решением.

Он будет идти за головой соперника, а его доминирующий стиль обязательно скажет свое слово. К такому прессингу Энтони точно не готов и Фьюри может отправить своего соотечественника в жестокий нокаут.

«Эй-Джею» лучше не подписывать контракт на этот поединок, так как его ничего не ждет кроме поражения и разочарования. Репутация Джошуа итак висит на волоске, а подобный проигрыш станет окончательным приговором.

На что рассчитывает бывший чемпион мира в противостоянии с Фьюри понять очень сложно. Джошуа далеко не Деонтей Уайлдер, чтобы надеяться на одно точное попадание. Если Тайсона не сумел удосрочить «бронзовый бомбардировщик», то у «Эй-Джея» это тоже не получится.

Сейчас Энтони стоит сосредоточить свое внимание на заработке и плавном возвращении своей актуальной формы. Но подписывать контракт на бой с Фьюри не нужно, потому что в нынешних реалиях это выглядит настоящим самоубийством.