9 апреля состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Шакуром Стивенсоном и Сюитиро Есино во втором полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 06:00 мск. Стивенсон — Есино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шакур Стивенсон

Шакур является одной из восходящей звезд мирового бокса. На данный момент ему 25 лет, но при этом он уже чемпион мира во втором полулегком весе по версиям WBC и WBO.

Впрочем, в скором времени американец планирует подняться на категорию выше и провести поединок против Василия Ломаченко в легком дивизионе.

Пока что американец не знает поражений в своей профессиональной карьере. В его активе 19 выигранных поединков, но в только в девяти из них он финишировал своих соперников.

С нокаутирующим ударом есть определенные проблемы. В предыдущем бою Стивенсон дрался с далеко не самым звездным соперником Робсоном Консейсаном, но одолел его только решением.

Сюитиро Есино

Для Сюитиро данный поединок очень выгоден в финансовом плане. По статистике, азиатский боксер также, как и Шакур, никому не проигрывал в профессиональной карьере.

Но у него уровень оппозиции был гораздо ниже, а встреча со Стивенсоном — это пока что самый большой вызов. Всего у японца 16 побед, 12 из которых были нокаутом.

В предыдущем поединке он удосрочил Масаеси Накатани в шестом раунде, защитив титул чемпиона Азии в легком весе по версии WBO.

Есино дрался преимущественно против боксеров со своего континента. Даже бойцов из топ-15 рейтинга в его оппозиции раньше не было. По классу он явно уступает американцу.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данной встрече считают Шакура Стивенсона явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.03. На успех Есино дают коэффициент 13.00.

Вряд ли японец сможет оказать достойное сопротивление. Скорее, для него это будет мастер класс от восходящей звезды. Вполне вероятно, что Шакур будет разбивать его все 12 раундов.

Если учесть тот факт, что у американца есть проблемы с нокаутирующей мощью, то очередной свой поединок он может довести до решения судей. Ставка: победа Шакура Стивенсона по очкам за 1.44.