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    Будет ли досрочный финиш в бою Рамиреса и Росадо?

    Рамирес — Росадо. Прогноз (к. 1.73) и ставки на бой, профессиональный бокс, 19 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рамирес — Росадо
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    Хильберто Рамирес
    19 марта состоится бой в рамках турнира профессиональному боксу между Хильберто Рамиресом и Габриэлем Росадо в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 03:00 мск. Рамирес — Росадо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хильберто Рамирес

    Хильберто до ноября прошлого года был непобежденным и шел на серии из 44-х побед кряду. Однако в своем последнем бою «Зурдо» проиграл Дмитрию Биволу единогласным решением судей.

    Мексиканец не так давно выступает в полутяжелом весе, но он уже сумел высоко забраться в рейтинге. Сейчас «Зурдо» занимает третью строчку в дивизионе до 79,4 кг по линии WBA.

    Рамирес обладает довольно тяжелым ударом и об этом говорят 30 выигранных поединков нокаутами. В ринге Хильберто выглядит немного медлительным.

    Чаще всего мексиканец полагается на одно точное попадание, и до боя с Биволом он финишировал пятерых оппонентов кряду.

    Габриэль Росадо

    Габриэль уже довольно возрастной боксер. Сейчас ему 37 лет, и он пытается подобрать для себя ту весовую, в которой будет удобно.

    К данной встрече американец подходит на серии из трех поражений кряду. Физические кондиции Росадо уже не те, что раньше. Он был хорош в начале предыдущего десятилетия.

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    • В 2013-м американец дрался за титул в среднем весе против Геннадия Головкина, но проиграл ему нокаутом. Далее с каждым годом Габриэль начал уступать все чаще и чаще.

    Всего в активе данного боксера 16 поражений на профессиональном ринге, что довольно много. Сложно представить, как Росадо будет действовать в очередном бою с более крепким и сильным соперником.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данной встрече отдают предпочтение Хильберто Рамиресу. На победу «Зурдо» можно поставить с коэффициентом 1.04. На победу Росадо дают коэффициент 12.00.

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    Американец в данном противостоянии явный андердог. Хильберто после поражения от Бивола приложит все усилия для того, чтобы финишировать своего соперника.

    Вопрос заключается в том, сколько сумеет простоять Росадо. «Зурдо» более молодой и гораздо сильнее американца физически. Габриэль в последнее время очень плохо держит удар. Скорее всего, до чемпионских раундов бывший претендент на титул точно не выстоит. Ставка: тотал меньше 8,5 с коэффициентом 1.73.

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    Рамирес — Росадо: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Будет ли досрочный финиш в бою Рамиреса и Росадо?
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