19 марта состоится бой в рамках турнира профессиональному боксу между Хильберто Рамиресом и Габриэлем Росадо в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 03:00 мск. Рамирес — Росадо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хильберто Рамирес

Хильберто до ноября прошлого года был непобежденным и шел на серии из 44-х побед кряду. Однако в своем последнем бою «Зурдо» проиграл Дмитрию Биволу единогласным решением судей.

Мексиканец не так давно выступает в полутяжелом весе, но он уже сумел высоко забраться в рейтинге. Сейчас «Зурдо» занимает третью строчку в дивизионе до 79,4 кг по линии WBA.

Рамирес обладает довольно тяжелым ударом и об этом говорят 30 выигранных поединков нокаутами. В ринге Хильберто выглядит немного медлительным.

Чаще всего мексиканец полагается на одно точное попадание, и до боя с Биволом он финишировал пятерых оппонентов кряду.

Габриэль Росадо

Габриэль уже довольно возрастной боксер. Сейчас ему 37 лет, и он пытается подобрать для себя ту весовую, в которой будет удобно.

К данной встрече американец подходит на серии из трех поражений кряду. Физические кондиции Росадо уже не те, что раньше. Он был хорош в начале предыдущего десятилетия.

В 2013-м американец дрался за титул в среднем весе против Геннадия Головкина, но проиграл ему нокаутом. Далее с каждым годом Габриэль начал уступать все чаще и чаще.

Всего в активе данного боксера 16 поражений на профессиональном ринге, что довольно много. Сложно представить, как Росадо будет действовать в очередном бою с более крепким и сильным соперником.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данной встрече отдают предпочтение Хильберто Рамиресу. На победу «Зурдо» можно поставить с коэффициентом 1.04. На победу Росадо дают коэффициент 12.00.

Американец в данном противостоянии явный андердог. Хильберто после поражения от Бивола приложит все усилия для того, чтобы финишировать своего соперника.

Вопрос заключается в том, сколько сумеет простоять Росадо. «Зурдо» более молодой и гораздо сильнее американца физически. Габриэль в последнее время очень плохо держит удар. Скорее всего, до чемпионских раундов бывший претендент на титул точно не выстоит. Ставка: тотал меньше 8,5 с коэффициентом 1.73.