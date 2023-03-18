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    Сумеет ли Мокаев финишировать Фильо?

    Мокаев — Фильо. Прогноз (к. 1.70) и ставки на бой, UFC 286, 18 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Мокаев — Фильо
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    Мухаммад Мокаев
    18 марта состоится бой в рамках турнира UFC 286 между Мухаммадом Мокаевым и Джафелем Фильо в наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 22:05 мск. Мокаев — Фильо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мухаммад Мокаев

    Мухаммад считается одним из потенциальных кандидатов на титул в наилегчайшем дивизионе UFC. Сейчас британец занимает 12-ю строчку в рейтинге весовой категории до 57 кг.

    Мокаев еще не никому не проигрывал в своей карьере. Всего в его активе 8 побед в смешанных единоборствах, 3 из которых были в UFC.

    Мухаммад является базовым борцом. Он отлично контролирует своих соперников в партере, а также обладает хорошим процентом тейкдаунов. По статистике 55% всех переводов оппонентов на канвас у британца заканчиваются успехом.

    Мокаев мог бы доставить немало проблем бойцам из топ-10, но многие представители первой десятки просто игнорируют его вызовы.

    Джафель Фильо

    Бразилец ранее никогда не дрался в UFC. Для него это будет первый поединок в сильнейшей лиге мира. К своему дебюту Джафель подходит на хорошей серии из пяти досрочных побед кряду.

    В своем последнем поединке в рамках претендентской серии Даны Уайта Фильо нокаутировал в третьем раунде Роберта Эчеверрию.

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    • Наилегчайшему дивизиону всегда нужны талантливые новички. Из 14-ти побед в карьере бразильца 10 были досрочными. Сам же Фильо проигрывал только 2 раза.

    С такой статистикой Джафель и в правду может в перспективе построить неплохую карьеру в UFC. Однако уровень оппозиции у него теперь будет гораздо серьезнее, чем ранее.

    Прогноз и ставка

    Мухаммад Мокаев, по мнению букмекеров, в данной встрече выглядит явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.09. На успех Фильо дают коэффициент 8.05.

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    Бразильца в его дебютном поединке бросили под очень серьезного соперника. Джафель был неплох в других лигах и, возможно, еще покажет себя в UFC.

    Но Мокаев сейчас уровнем гораздо выше. Мухаммад однозначно не станет затягивать этот поединок. Вряд ли Фильо сумеет выдержать в бою с таким серьезным оппонентом все 3 раунда. Ставка: досрочная победа Мухаммада Мокаева с коэффициентом 1.70.

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    Мокаев — Фильо: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сумеет ли Мокаев финишировать Фильо?
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