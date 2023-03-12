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    Удержится ли Саид Нурмагомедов в топ-15 легчайшего веса UFC?

    Нурмагомедов — Мартинес. Прогноз (к. 3.15) и ставки на бой, UFC Vegas 71, 12 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Нурмагомедов — Мартинес
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    Саид Нурмагомедов
    12 марта состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 71 между Саидом Нурмагомедовым и Джонатаном Мартинесом в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 02:40 мск. Нурмагомедов — Мартинес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Саид Нурмагомедов

    Саид не так давно ворвался в топ-15 легчайшей весовой категории UFC. На данный момент боец из России располагается на 14-й строчке в рейтинге.

    К своему очередному поединку Нурмагомедов подходит на хорошей победной серии. После поражения от Раони Барселоса в декабре 2019-го дагестанец прошел на своем пути четырех соперников.

    Троих из них ему и вовсе удалось финишировать (одна победа нокаутом и 2 сабмишном). Несмотря на то, что россиянин нередко выигрывает удушающими и болевыми, у него есть в партере определенные проблемы.

    Только 10% его тейкдаунов заканчиваются успехом. Скорее, Нурмагомедов берет количеством, а не качеством. Впрочем, особых проблем в последнее время россиянин не испытывал ни с кем из побежденных им бойцами.

    Джонатан Мартинес

    Джонатан в предыдущих пяти поединках имеет аналогичную статистику. Правда в отличии от своего предстоящего соперника американец не так часто побеждал досрочно.

    Мартинес является ярко выраженным ударником. В его активе 8 побед нокаутами. При этом у него статистика удачных тейкдаунов гораздо лучше, чем у Нурмагомедова.

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    • Примерно 45% всех попыток переводов у Мартинеса заканчиваются успехом. Также он обладает неплохой защитой от тейкдаунов.

    Что касается стойки, то тут у американца будет даже небольшое преимущество. Пик данного бойца приходится на второй и третий раунды. В стартовом отрезке у Мартинеса всего лишь 3 победы в карьере.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данной встрече отдают предпочтение Саиду Нурмагомедову, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.38. На успех Мартинеса можно поставить за 3.15.

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    Российский боец ранее еще не побеждал серьезных соперников. А вот Мартинес проходил на своем пути недавних топов и экс-претендентов. Если учесть, что у американца хорошая защита от тейкдаунов, то Саид вряд ли сумеет так просто перевести его на канвас.

    К тому же, Нурмагомедов пропускает в среднем по 8 акцентированных ударов в минуту. Так что идущий на хорошем ходу американец вполне способен одолеть Саида. Ставка: победа Джонатана Мартинеса за 3.15.

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    Нурмагомедов — Мартинес: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Удержится ли Саид Нурмагомедов в топ-15 легчайшего веса UFC?
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