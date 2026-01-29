Смогут ли «солнечные» сразиться с лидером Востока?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.50

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Финиксе на «Мортгейдж Матчап Центр» 30 января. Начало встречи — в 05:00 по мск.

«Финикс»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Финикс» занимает 5 место при 28 победах и 19 поражениях.

Последние матчи: «Финикс» одержал домашнюю победу в матче против «Бруклина» (106:102). Ключевую роль в поединке сыграл Марк Уильямс, центровой «Санз» отправил в кольцо соперника 27 очков, совершил 6 подборов и отдел 1 передачу.

Не сыграют: Лидер «Финикса» получил травму лодыжки в матче против «Атланты». С тех пор защитник «солнечных» пропустил игры против «Бруклина» и «Майами». В матче против «ястребов» мышечную травму получил Джален Грин.

Состояние команды: Баскетболисты «Финикса» прервали двухматчевую проигрышную серию, в которую вошли игры против «Майами» (102:111) и «Атланты» (103:110).

«Детройт»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Детройт» занимает 1 место, в 45 встречах «Пистонс» одержал 34 победы и потерпел 11 поражений.

Последние матчи: «Детройт» в гостях смог обыграть «Денвер» (109:107). Результативной игрой отметился Кейд Канниншем, оформив дабл-дабл из 22 очков и 11 передач.

Не сыграют: Из-за болезни пятый матч подряд пропустит форвард «Детройта» Карис ЛеВерт.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Детройт» выиграл у «Нью-Орлеана» (112:104), «Бостона» (104:103), «Сакраменто» (139:116) и проиграл «Хьюстону» (104:111).

Статистика для ставок

«Детройт» занимает 1 место в Восточной конференции

«Финикс» занимает 5 место в Западной конференции

В этом сезоне «Детройт» одержал победу над «Финиксом» (108:105)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Детройт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Финикса» — 2.50.

ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Детройт» в первом круге регулярного чемпионата одержал победу над «Финиксом» с разницей в 3 очка. Преимущество лидера Восточной конференции было незначительное, ожидаем, что «солнечные» смогут дать бой сопернику. Мможно рискнуть в пользу победы «Финикса».

2.50 Победа «Финикса» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Финикс» — «Детройт» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа «Финикса» с коэффициентом 2.50.

Прогноз: В первой очной встрече баскетболисты «Финикса» и «Детройта» забросили друг другу 213 очков.

1.94 ТМ 213.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Финикс» — «Детройт» позволит вывести на карту выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: ТМ 213.5 с коэффициентом 1.94.