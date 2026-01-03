В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Майами на «Касейя Центр» 4 января. Начало встречи — в 01:00 по мск.
«Майами»
Турнирная таблица: «Майами» поднялся на одну строчку в Восточной конференции и теперь занимает 6 место при 19 победах и 15 поражениях.
Последние матчи: В поединке против «Детройта» в составе «Майами» отличился защитник Норман Пауэлл, который набрал в поединке 36 очков. Команде из Флориды удалось нанести поражение лидуре Востока со счетом 118:112.
Не сыграют: В составе команды из Флориды травмированы Тайлер Хирро травма пальца) и Пелле Ларссон (травма лодыжки).
Состояние команды: На данный момент победная серия «Майами» над своими соперниками составляет 4 матча, «хитовцы» нанесли поражение не только «Детройту», но и «Денверу» (146:123), «Индиане» (142:116) и «Атланте» (126:111).
«Миннесота»
Турнирная таблица: «Миннесота» уверенно держится на 6-й строчке Западной конференции, баскетболисты из Миннеаполиса в 34 матчах регулярного чемпионата одержали 21 победу и потерпели 13 поражений.
Последние матчи: «Лесные волки» на выезде уступили «Атланте» из Джорджии (102:126).
Не сыграют: В составе «Тимбервулвз» нет травмированных и дисквалифицированных игроков.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Миннесота» переиграла «Чикаго» (136:101), «Нью-Йорк» (115:104) и уступила «Бруклину» (107:123), «Денверу» (138:142 — после овертайма).
Статистика для ставок
- «Майами» занимает 6 место в Восточной конференции
- «Миннесота» занимает 6 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Майами» и «Миннесота» еще не встречались между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Майами» — 2.12.
ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Майами» одержал четыре победы подряд, «хитовцы» набрали неплохой ход, который вполне могут продолжить. Впереди поединок против мощной «Миннесоты», мы рискнем и остановим наш выбор на победе хозяев.
Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 2.12.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 1.90.