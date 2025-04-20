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    «Детройту» по силам открыть серию победой?

    Нью-Йорк — Детройт. Ставка (к. 3.30) и прогноз на матч плей-офф НБА, 20 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Детройт»
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    «Детройт»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 20 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Детройт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 20 Апреля 2025 года

    Нью-Йорк

  • НБА
    •  Нью-Йорк 01:00 Детройт

    Детройт

  • НБА
    •

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Положение дел в «Нью-Йорке» не очень спокойное, несмотря на то, что клуб занял третью позицию в таблице Востока по итогам чемпионата.

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Нью-Йорк» выиграл только раз, причем сделал это в ничего не значащем матче против совсем слабого «Бруклина».

    Нью-Йорк — Детройт: коэффициенты букмекеров

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  • 1.3816.003.41Бонус$1500
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    Травмированные игроки: Точно не сыграет у «Нью-Йорка» только Хукпорти, однако определенные проблемы со здоровьем испытывают Ануноби, Брансон и Харт.

    Общий тонус клуба: Встреча против «Детройта» будет тяжелой даже со всеми потерями по составу у соперника.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Завершившуюся регулярку «Детройт» провел на одном дыхании и по сравнению с прошлогодним провалом прибавил девять позиций в итоговой таблице Востока.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: На финише чемпионата «Детройт» немного расслабился и выиграл всего лишь один матч из пяти, в котором был повержен как раз «Нью-Йорк».

    Травмированные игроки: В лазарете «Детройта» находятся Айви, Стюарт и Томпсон. Кроме этого у Каннингема все больше болит колено, поэтому его участие в предстоящем матче также под вопросом.

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    Общий тонус клуба: У гостей есть весьма неплохие шасны зачехлить «Никс» на их территории уже в первом поединке серии.

    Статистика для ставок

    • В четырех последних матчах регулярки «Нью-Йорк» выиграл всего раз

    • Три последних матча между этими соперниками завершались победами «Детройта»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.36, а на победу «Детройта» — 3.30.

    Прогноз: «Детройту» вполне способен увезти победу из Нью-Йорка.

    Альтернативный прогноз: Будет тяжелый матч, в котором будет тяжело набирать очки, как одним, так и другим.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.30.

    Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.14.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нью-Йорк — Детройт?

    Матч Нью-Йорк — Детройт состоится 20 апреля 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нью-Йорк — Детройт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нью-Йорк — Детройт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 3.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк — Детройт?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нью-Йорк — Детройт?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.36, а на победу «Детройта» — 3.30.

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    Нью-Йорк — Детройт: прогноз и ставка за 3.30, статистика, коэффициенты матча 20.04.202501:00. «Детройту» по силам открыть серию победой?
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