Нью-Йорк
Детройт
«Нью-Йорк»
Турнирное положение: Положение дел в «Нью-Йорке» не очень спокойное, несмотря на то, что клуб занял третью позицию в таблице Востока по итогам чемпионата.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Нью-Йорк» выиграл только раз, причем сделал это в ничего не значащем матче против совсем слабого «Бруклина».
Нью-Йорк — Детройт: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Точно не сыграет у «Нью-Йорка» только Хукпорти, однако определенные проблемы со здоровьем испытывают Ануноби, Брансон и Харт.
Общий тонус клуба: Встреча против «Детройта» будет тяжелой даже со всеми потерями по составу у соперника.
«Детройт»
Турнирное положение: Завершившуюся регулярку «Детройт» провел на одном дыхании и по сравнению с прошлогодним провалом прибавил девять позиций в итоговой таблице Востока.
Последние матчи: На финише чемпионата «Детройт» немного расслабился и выиграл всего лишь один матч из пяти, в котором был повержен как раз «Нью-Йорк».
Травмированные игроки: В лазарете «Детройта» находятся Айви, Стюарт и Томпсон. Кроме этого у Каннингема все больше болит колено, поэтому его участие в предстоящем матче также под вопросом.
Общий тонус клуба: У гостей есть весьма неплохие шасны зачехлить «Никс» на их территории уже в первом поединке серии.
Статистика для ставок
- В четырех последних матчах регулярки «Нью-Йорк» выиграл всего раз
- Три последних матча между этими соперниками завершались победами «Детройта»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.36, а на победу «Детройта» — 3.30.
Прогноз: «Детройту» вполне способен увезти победу из Нью-Йорка.
- 1.80Денвер — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 1.82Индиана — Милуоки: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 1.90Мемфис — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Будет тяжелый матч, в котором будет тяжело набирать очки, как одним, так и другим.
Ставка: П2 с коэффициентом 3.30.
Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.14.