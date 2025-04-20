В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 20 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Детройт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Положение дел в «Нью-Йорке» не очень спокойное, несмотря на то, что клуб занял третью позицию в таблице Востока по итогам чемпионата.

Последние матчи: В четырех последних поединках «Нью-Йорк» выиграл только раз, причем сделал это в ничего не значащем матче против совсем слабого «Бруклина».

Нью-Йорк — Детройт: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.3816.003.41Бонус$1500

Травмированные игроки: Точно не сыграет у «Нью-Йорка» только Хукпорти, однако определенные проблемы со здоровьем испытывают Ануноби, Брансон и Харт.

Общий тонус клуба: Встреча против «Детройта» будет тяжелой даже со всеми потерями по составу у соперника.

«Детройт»

Турнирное положение: Завершившуюся регулярку «Детройт» провел на одном дыхании и по сравнению с прошлогодним провалом прибавил девять позиций в итоговой таблице Востока.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: На финише чемпионата «Детройт» немного расслабился и выиграл всего лишь один матч из пяти, в котором был повержен как раз «Нью-Йорк».

Травмированные игроки: В лазарете «Детройта» находятся Айви, Стюарт и Томпсон. Кроме этого у Каннингема все больше болит колено, поэтому его участие в предстоящем матче также под вопросом.

Общий тонус клуба: У гостей есть весьма неплохие шасны зачехлить «Никс» на их территории уже в первом поединке серии.

Статистика для ставок

В четырех последних матчах регулярки «Нью-Йорк» выиграл всего раз

Три последних матча между этими соперниками завершались победами «Детройта»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.36, а на победу «Детройта» — 3.30.

Прогноз: «Детройту» вполне способен увезти победу из Нью-Йорка.

Альтернативный прогноз: Будет тяжелый матч, в котором будет тяжело набирать очки, как одним, так и другим.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.30.

Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.14.