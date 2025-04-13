«Голден Стэйт»
Турнирное положение: Борьба за прямое попадание в плей-офф на Западе затянулась до последней игры регулярки, и сейчас «Голден Стэйт» только на седьмом месте в своей конференции.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Голден Стэйт» смог записать в актив только две победы, поэтому у калифорнийского клуба не все так гладко, как могло показаться на первый взгляд.
Травмированные игроки: Керру повезло, что в важном матче сезона за «Голден Стэйт» смогут сыграть все баскетболисты без исключения.
Общий тонус клуба: С «Клипперс» будет крайне тяжелый матч, поскольку при самых непблагоприяных раскладах именно «парусники» могут оказаться в плей-ин вместо «воинов».
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирное положение: Настроение у «Лос-Анджелес Клипперс» на финише регулярки лучше не придумаешь, поскольку клуб уже четвертый в таблице Запада.
Последние матчи: Уже семь матчей подряд «Лос-Анджелес Клипперс» не проигрывает, а Лю нашел оптимальный варианты игры в позиционной обороне.
Травмированные игроки: По разным причинам у «Лос-Анджелес Клипперс» не смогут сыграть Батюм, Коффи и Миллс.
Общий тонус клуба: Предстоящий матч будет трудным, поскольку хозяевам паркета нужно побеждать любой ценой, чтобы запрыгнуть в шестерку сильнейших.
Статистика для ставок
- «Голден Стэйт» проиграл два последних домашних поединка
- Три последних очных противостояния остались за «Лос-Анджелес Клипперс»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Голден Стэйт» дают коэффициент 1.53, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.61.
Прогноз: Хозяевам отступать некуда, поскольку если они не выиграют, то не попадут в плей-офф напрямую.
Альтернативный прогноз: Результативного матча ждать не стоит, поскольку цена победы слишком высока.
Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.83.
Альтернативная ставка: ТМ 218 с коэффициентом 2.16.