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    «Голден Стэйт» справится с «парусниками» у себя дома?

    Голден Стэйт — Лос-Анджелес Клипперс. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Голден Стэйт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в «Чейз Центре» 13 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Голден Стэйт»

    Турнирное положение: Борьба за прямое попадание в плей-офф на Западе затянулась до последней игры регулярки, и сейчас «Голден Стэйт» только на седьмом месте в своей конференции.

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Голден Стэйт» смог записать в актив только две победы, поэтому у калифорнийского клуба не все так гладко, как могло показаться на первый взгляд.

    Травмированные игроки: Керру повезло, что в важном матче сезона за «Голден Стэйт» смогут сыграть все баскетболисты без исключения.

    Общий тонус клуба: С «Клипперс» будет крайне тяжелый матч, поскольку при самых непблагоприяных раскладах именно «парусники» могут оказаться в плей-ин вместо «воинов».

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: Настроение у «Лос-Анджелес Клипперс» на финише регулярки лучше не придумаешь, поскольку клуб уже четвертый в таблице Запада.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Уже семь матчей подряд «Лос-Анджелес Клипперс» не проигрывает, а Лю нашел оптимальный варианты игры в позиционной обороне.

    Травмированные игроки: По разным причинам у «Лос-Анджелес Клипперс» не смогут сыграть Батюм, Коффи и Миллс.

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    Общий тонус клуба: Предстоящий матч будет трудным, поскольку хозяевам паркета нужно побеждать любой ценой, чтобы запрыгнуть в шестерку сильнейших.

    Статистика для ставок

    • «Голден Стэйт» проиграл два последних домашних поединка

    • Три последних очных противостояния остались за «Лос-Анджелес Клипперс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Голден Стэйт» дают коэффициент 1.53, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.61.

    Прогноз: Хозяевам отступать некуда, поскольку если они не выиграют, то не попадут в плей-офф напрямую.

    Альтернативный прогноз: Результативного матча ждать не стоит, поскольку цена победы слишком высока.

    Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ТМ 218 с коэффициентом 2.16.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Клипперс?

    Матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Клипперс состоится 13 апреля 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Какой прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Клипперс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-4).

    Какую сделать ставку на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Клипперс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-4)» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Голден Стэйт — Лос-Анджелес Клипперс?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Голден Стэйт — Лос-Анджелес Клипперс?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Голден Стэйт» дают коэффициент 1.53, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.61.

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    Голден Стэйт — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 13.04.202522:30. «Голден Стэйт» справится с «парусниками» у себя дома?
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