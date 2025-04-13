В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в «Чейз Центре» 13 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: Борьба за прямое попадание в плей-офф на Западе затянулась до последней игры регулярки, и сейчас «Голден Стэйт» только на седьмом месте в своей конференции.

Последние матчи: В четырех последних поединках «Голден Стэйт» смог записать в актив только две победы, поэтому у калифорнийского клуба не все так гладко, как могло показаться на первый взгляд.

Травмированные игроки: Керру повезло, что в важном матче сезона за «Голден Стэйт» смогут сыграть все баскетболисты без исключения.

Общий тонус клуба: С «Клипперс» будет крайне тяжелый матч, поскольку при самых непблагоприяных раскладах именно «парусники» могут оказаться в плей-ин вместо «воинов».

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: Настроение у «Лос-Анджелес Клипперс» на финише регулярки лучше не придумаешь, поскольку клуб уже четвертый в таблице Запада.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Уже семь матчей подряд «Лос-Анджелес Клипперс» не проигрывает, а Лю нашел оптимальный варианты игры в позиционной обороне.

Травмированные игроки: По разным причинам у «Лос-Анджелес Клипперс» не смогут сыграть Батюм, Коффи и Миллс.

Общий тонус клуба: Предстоящий матч будет трудным, поскольку хозяевам паркета нужно побеждать любой ценой, чтобы запрыгнуть в шестерку сильнейших.

Статистика для ставок

«Голден Стэйт» проиграл два последних домашних поединка

Три последних очных противостояния остались за «Лос-Анджелес Клипперс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Голден Стэйт» дают коэффициент 1.53, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.61.

Прогноз: Хозяевам отступать некуда, поскольку если они не выиграют, то не попадут в плей-офф напрямую.

Альтернативный прогноз: Результативного матча ждать не стоит, поскольку цена победы слишком высока.

Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ТМ 218 с коэффициентом 2.16.