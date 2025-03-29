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    «Милуоки» сможет зацепиться за матч?

    Милуоки — Нью-Йорк. Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 29 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Нью-Йорк»
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    «Милуоки»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на «Фисерв Форуме» 29 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Нью-Йорк», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Милуоки»

    Турнирное положение: Не самая удачная неделя опустила «Милуоки» на шестую позицию восточной конференции.

    Последние матчи: Два последних матча «Милуоки» закончились печально для коллектива Риверса, а не очень приятные новости по здоровью Лилларда всерьез заставили грустить поклонников «оленей».

    Травмированные игроки: Проблемы с травмами у «Милуоки» имеют Симс и Лиллард, а Портис продолжает отбывать дисквалификацию.

    Общий тонус клуба: Игра против «Нью-Йорка» с большой долей вероятности завершится поражением хозяев, поскольку один Адетокунбо не сможет вытащить победу в матче против «Никс».

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Не все хорошо у «Нью-Йорка» по результатам, но третью позицию этот клуб абсолютно заслуженно занимает в таблице восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В трех последних матчах «Нью-Йорк» побюдил два раза, но в последней игре против «Лос-Анджелес Клипперс» снова сквозило уныние на протяжении всей игры.

    Травмированные игроки: Не смогут сыграть за «Нью-Йорк» Брансон, Хукпорти, Макбрайд и Пейн. Потери более, чем серьезные, но даже с ними клуб Тибодо может рассчитывать на победу.

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    Общий тонус клуба: С «оленями» гости справятся без особых проблем, поскольку проблемы со здоровьем лидеров у них весьма серьезные.

    Статистика для ставок

    • «Милуоки» проиграл два последних поединка по сезону

    • «Нью-Йорк» выиграл четыре последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 1.93, а на победу «Нью-Йорка» — 1.93.

    Прогноз: «Нью-Йорк» имеет больше шансов победить в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Будет упорная игра, ориентированная на защиту, поэтому результативного матча ждать не стоит.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.93.

    Альтернативная ставка: ТМ 217 с коэффициентом 2.15.

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    Милуоки — Нью-Йорк: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 29.03.202503:00. «Милуоки» сможет зацепиться за матч?
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